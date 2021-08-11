В преддверии встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена глава праворадикальной партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок выдвинул от лица «нации» президенту Украины и Соединенным Штатам Америки требования, анонсировав на 28 августа акцию протеста в украинской столице. Об этом националист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Twitter Олег Тягнибок. Март 2014 года

От Зеленского националисты требуют: отказа от «минской капитуляции» (вероятно, речь о выполнении Минских соглашений — М. Р.); не предоставлять Донбассу никакого особого статуса; никаких выборов в Донбассе и «формулы Штайнмайера», а также никаких Минских соглашений и переговоров в нормандском формате. От США националистам нужно: участие в переговорах относительно войны в Донбассе; прямая военная помощь; статус основного союзника США вне НАТО и блокирование строительства «Северного потока — 2». Также глава националистической партии заявил, что Украина имеет право «восстановить свой ядерный потенциал».

Требования, выдвинутые лидером праворадикальной партии, пользующейся популярностью на Западной Украине, обсудили на телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и Klymenko Time. Также заявление националиста обсудили на канале издания Klymenko Time в YouTube. Многие несерьезно восприняли заявление националиста, отметив, что таким образом данная организация напоминает о своем существовании.

Svoboda.org.ua Олег Тягнибок

«Кто такой Тягнибок? Региональный лидер западенцев?» — спрашивает Freedom Ukraine.

«Попахивает досрочными выборами в ВР (Раду — М. Р.). Всякая шваль попросыпалась», — написал Turtle.

«Так почему они не кошмарят Петю (Порошенко — М. Р., который подписал Минск?» — спросил Дмитрий.

«Ещё осени нет, а обострение уже началось!» — добавила Ляна.

«Всё-таки нацики хотят порвать страну. Интересно, кто им платит, кто бенефициар? Я не могу понять, кому раздел Украины выгоден», — задался вопросом Eugene.

«Задайте себе вопрос по другому. Кому из соседей Украины он не выгоден?» — ответил ему L. Maks.

Svoboda.org.ua Активисты ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на «Бандеровских чтениях»

«Олигархи платят, как и в 2014. Им главное не отдать из рук природные ресурсы. Под видом борьбы за нацию, будут эту нацию и дальше грабить. Иначе вдруг нация проснётся и восстанет, тогда тоже помогут националисты. На Донбасс ведь олигархи отправляли добробаты, финансировали их там пребывание и мародерство под тем же лозунгом», — ответила Татьяна на комментарий читателя Eugene.

«Да… Тягнибок мог бы и не писать про Минские, их и так никто исполнять не будет, будут тянуть, пока там пару поколений не вырастет, которые вообще не в курсе, что такое Украина», — отреагировал Vinni.

«Эта рагулятина (от слова «рагуль» — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.) вообще когда-нибудь прекратится?! Я хочу жить в адекватной стране, в родной Украине, а этой бандеровщине долбаной конца и края не видно!» — добавила Елена.

«А обращение к жителям планеты Нибиру он еще не делал? Пора бы уже…» — написала Елена Д.

«Когда я читаю «вымогы (требования — М. Р.) нации», я автоматически причисляю этого человека к нацистам. Хочется таких людей судить на долгие сроки тюрьмы. А на Украине они депутаты. Чудовищный мир украинской реальности!» — отметил Aaron G.

Svoboda.org.ua Активисты ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на марше УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Бой коллаборационистам». 14 октября 2020 года, Киев

«Как можно серьезно воспринимать этого клоуна?» — не понимает один из читателей.

«У них другая планета. Сами себе что-то выдвигают, что-то решают, устраивают спектакли, потом сами их обсуждают, преподнося простому народу, как нечто совершенное. Артисты так себе. А вот нам приходится быть зрителями в этом реалити-цирке», — пишет Инна.

«Вылезло из схрона, обострение началось», — добавил Евгений.

«Сейчас 0,2% будут рассказывать, как жить украинцам», — пишет Dmitriy L.

«Достали из нафталина, отряхнули и давай свои претензии высказывать», — отреагировала Елена Л.

«А почему такие ярые патриоты сидят не в окопах на фронте, а ораторствуют в тылу? И нацики могут на улице Киева сражаться с мирными людьми. Задницы свои берегут», — написала Ольга Б.

Svoboda.org.ua Активисты ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на марше УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Бой коллаборационистам». 14 октября 2020 года, Киев

«Я не пойму этих «патриотов», зачем им газовая игла России?!» — поинтересовался vitaliy f.

«А если бы была в стране власть, то эти бы твари уже давно все сидели и не баламутили воду, и страна бы жила и процветала», — подытожил Monk Ukraine.

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