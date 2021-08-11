Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) в этом году расширила свою деятельность по медицинскому направлению. Помимо проекта Всероссийского студенческого отряда «Академия», который базируется в Новосибирске, о котором мы сообщали в предыдущем материале, в этом году также был открыт отряд «Атлант», действующий в Новокузнецке.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Суть этих отрядов — давать студентам медицинских вузов оплачиваемую полноценной заработной платой практику в медицинских учреждениях, где они могли бы занять полтора месяца своего летнего времени и посвятить его труду по своему профилю.

Как утверждает РСО, при создании организации мысль была — перенять опыт Всесоюзных студенческих строительных отрядов, существовавших в СССР с 1959 года и до его распада в 1991 году. Однако, если тогда студентов привлекали к строительству вне зависимости от специальности, то теперь направлений много, включая строительство, медицину и сферу услуг. И на медицинской «целине», как говорят здесь, есть свои нюансы.

Студенты отряда «Атлант» работают в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 имени Г. П. Курбатова («НГКБ №1»). Удалось пообщаться с медицинским персоналом больницы и самими студентами на тему их деятельности и полезности подобного рода проектов в целом. Особенно в ситуации, когда инициатива осуществляется впервые.

«Студенты, прибывшие к нам на работу, молодцы. Работали очень хорошо. С первых дней работы у них не все с первого раза получалось. Конечно, поначалу дрожали руки, но со временем появилась уверенность, и они проводят перевязки более уверенно. Мы, конечно, огорчены, что так быстро все заканчивается. Их помощь была своевременной, особенно в летний период, когда часть наших сотрудников находится в очередных отпусках», — заявила главная медицинская сестра «НГКБ №1» Тамара Букина, рассказывая о работе студентов в травматологическом отделении.

По ее словам, студенты, практикующиеся в отделении, полностью проводят перевязки пациентам. Санитарка при этом лишь снимает перевязочные бинты, а остальное делают сами студенты, согласно назначению врача.

Командир Всероссийского студенческого медицинского отряда «Атлант» Екатерина Алалыкина рассказала о своем опыте работы и мотивации студентов, идущих, как говорят здесь, на «целину». Сама она участвует в проекте четвертый раз, однако «Атлант», которым она руководит, только начал развиваться, поэтому людей, участвующих в проекте, пока немного — всего около тридцати.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Екатерина Алалыкина

«На следующий год есть цели, чтобы было больше людей и больше студентов, которые хотят работать в сфере медицины летом в свое свободное время… Они очень благодарны, что у них есть такая возможность в экстренной ситуации помогать. И коронавирусная инфекция — это тот случай, когда нужна была помощь студентов, мы помогаем… Когда в конце мы уезжаем, нам всегда говорят, не хочется, чтобы вы уезжали, оставайтесь здесь, возвращайтесь опять сюда. Вот ребятам с Иркутска уже предлагали вернуться в Кузбасс, чтобы работать после окончания вуза», — добавила Алалыкина.

По ее словам, мотивация у студентов зачастую меняется со временем. Первоначальный импульс, как правило, получить практику и заработать денег за свои труды, но потом работа в медицине становится своего рода привычкой, и люди не могут летом сидеть дома без работы. Кроме того, помимо работы, есть творческие и спортивные мероприятия, которые также привлекают медицинскую молодежь.

«Ребята приехали сюда не только работать. Всероссийские проекты отличаются тем, что тут также проводятся конкурсы либо на звание лучшего отряда, либо лучшего «бойца». В нашем отряде проводится конкурс на звание лучшего бойца отряда «Атлант» — заявила комиссар Всероссийского студенческого отряда «Атлант» Екатерина Волкова.

По ее словам, к примеру, имеется задание «фотокросса», когда члены отряда каждую неделю должны сделать по одной фотографии на три темы. Темы затрагивают деятельность самих отрядов, медицинскую тематику и тематику того, что в этом году, собственно, и появился на свет сам отряд. Кроме того, проходили конкурсы красоты среди участников. Имеются также и творческие номера, включающие песни и танцы, театрализованные представления, видео и фотовыставки.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Екатерина Волкова

«Помимо работы, у них очень насыщенная жизнь. Также на этой неделе у нас пройдет спартакиада в рамках РСО «Спорт». Ребята смогут поучаствовать в волейболе, футболе, в дисциплинах по сдаче норм ГТО, перетягивании каната, ребята поиграют в настольный теннис, бадминтон, и ребята поучаствуют в соревнованиях по армрестлингу», — добавила Волкова.

При этом, так вышло, отряд действует и на фоне эпидемии нового коронавируса в момент летнего ее обострения, и в ситуации не самого лучшего состояния российской медицины в целом, в котором она находится по разным причинам.

«У нас парализованы даже не отделения, а корпуса для того, чтобы оказывать помощь коронавирусным больным — это раз, а второе, к нам новый персонал для лечения коронавирусных не поступал. И если младший персонал можно научить… тут даже местные устраиваются: водители, шахтеры… то старшего персонала и так до эпидемии дефицит был бешеный. Люди работают на износ психологически. По шесть часов в «грязной зоне» в очках и респираторах особого плана. У нас укомплектованность 30−40%, если мы говорим по поликлиникам, первичным звеньям, в частности. А основной удар принимает первичный стационар. При этом же и здоровым надо оказывать помощь для того, чтобы к узкому специалисту человек попал. А его нужно снимать и отправлять в «красную зону»… Соответственно, дефицит еще больше усугубился», — заявил заместитель главврача больницы Константин Быков.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Константин Быков

Некоторые студенты проходят практику в поликлинике при городской клинической больнице и занимаются процессом вакцинации желающих привиться против нового коронавируса. И в этом деле не обходится без издержек для самих практикантов.

«На данный момент у нас двое таких студентов, один из которых ушел на больничный, потому что контактировал с пациентами в поликлинике, заразился ковидом, сейчас проходит лечение. Студенты работают с врачами-терапевтами на терапевтическом приеме, проводят измерение температуры тела, артериального давления, измерения сатурации перед проведением вакцинации у пациентов, а также в заносе данных о пациенте в эпидрегистры». Помощь большая в условиях нашего дефицита кадров, нам нужна любая помощь. Было бы хорошо, если бы эта программа продолжилась. Нам любая помощь нужна», — заявила заведующая поликлиникой Новокузнецкая районная больница Мария Гетман.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Мария Гетман

Но есть и те, кто работают в так называемой «красной зоне», то есть контактируют непосредственно с больными COVID-19, занимаются уходом за ними в специальном отделении, изолированном от «внешнего мира». Студены вынуждены, согласно требованиям, работать по шесть часов в специальных костюмах, отдаленно напоминающих костюмы химзащиты. Причем только процедура облачения занимает по времени около часа. Работают здесь только добровольцы, которых, в принципе, могло бы и не оказаться, учитывая, что всего около 20 человек приняли участие в отряде «Атлант» в этом году. Но их было двое, то есть фактически 10%.

«На данный момент работаю в должности младшего медицинского брата по уходу за больными… Работаем с 12 июля. Как раз у нас было открытие трудового сезона. Я не в первый день в ковиде работаю, я начал работать еще во времена первой волны. Я работал в городе Братске, у себя на родине. Как раз в тот момент, когда сотрудников катастрофически не хватало. Я закончил первый курс и отправился на передовую», — заявил студент Иркутского государственного медицинского университета Григорий, проходящий практику в «красной зоне».

«В ковиде я проходил практику в Казани. В красную зону, конечно, допускали, но это было ненадолго… А так мы в основном помогали медсестрам в чистой зоне. Даже в Казани было довольно напряжно работать. Мы все понимали, что ковид — это довольно опасная штука. Тяжело больных как таковых сюда немного возят, но они все же встречаются… Пытаемся по максимуму уделить внимание каждому пациенту, чтобы он чувствовал, что за ним ухаживают», — отметил студент Казанского медицинского колледжа Денис.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в красную зону

В итоге перед нами картина, когда студенческие отряды помогают восполнить нехватку кадров в различных сферах, в том числе и в медицине. Это особенно актуально в период пандемии. Многие опрошенные однозначно твердят, что хорошо, что такая возможность имеется, и хотя бы на время получается смягчить дефицит кадров. Жаль только всех проблем таким образом не решить.

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