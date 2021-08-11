Опубликован шестой оценочный доклад МГЭИК — Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Документ со всей очевидностью конъюнктурный, и именно в этом качестве он адресован предстоящей в ноябре текущего года COP-26 (конференции сторон РКИК — Рамочной конвенции ООН об изменении климата) в Глазго. Суть вопроса такова. Летом прошлого года был обнародован проект «великой перезагрузки» — полного переформатирования международного порядка. Предполагается уничтожение государств и «приХватизация» власти транснациональными банками и корпорациями, поделившими мир на сферы влияния. Идеологией этого передела провозглашено «устойчивое развитие», концепция, вытекающая из разработок Римского клуба, вброшенная в мировой дискурс с помощью Социнтерна. Сверстанная в целях централизации контроля над мировыми природными ресурсами, которые, как записано в докладе «Наше глобальное соседство», обнародованном в 1995 году Комиссией ООН по глобальному управлению и сотрудничеству (Ингвар Карлссон), должны превратиться в «глобальное общее достояние», эта концепция оперирует централизацией глобального контроля над политическими процессами. Как еще в 1993 году заявил ныне покойный Дэвид Рокфеллер, который в пятерке братьев третьего поколения этой олигархической династии «отвечал» за «большую политику», «(частная) власть интеллектуальной элиты предпочтительнее самоопределения наций». Пандемия, как признал Клаус Шваб, основатель давосского ВЭФ — Всемирного экономического форума, статист, которому олигархат поручил роль «говорящей головы» проекта «великой перезагрузки», — инструмент принуждения к соблюдению новых «правил игры». Конечной целью этой «игры» является глобализация власти с превращением ооновских учреждений в министерства «мирового правительства». И ведущая роль, которая отведена ВОЗ, — это пилотный проект управления политикой государств на этапе передачи их полномочий транснациональным и глобальным структурам, с помощью эпидемической чрезвычайщины. Если это у них прокатит — вылезут наружу амбиции и других специализированных учреждений и программ ООН, вся система которых создана именно с прицелом на роль глобальных министерств.

Цитата из д/ф «Неудобная правда». Реж. Дэвис Гуггенхайм. 2006. США «Неудобная правда» — лживый фильм о «глобальном потеплении», за который МГЭИК вместе с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором получила Нобелевскую премию мира

В ноябре прошлого, 2020 года из тени вышла глобальная организация, представляющая эти олигархические интересы, во главу которой поставлен Ватикан. Это «Совет по инклюзивному капитализму» при Святом престоле, не что иное, как «ЦК» мировой олигархической «партии». В нем имеется «политбюро» — исполком, объединяющий глав крупнейших глобальных банков и корпораций, а также периферия, окружающая это ядро, состоящая из «стюартов» — глав корпораций «второго уровня» и «союзников» — лидеров так называемого «гражданского общества» в лице всё тех же олигархических НКО и НПО. Это ведь только кажется, что «гражданское общество» — будто бы общество граждан. На самом деле это специфически узкое общество «эксклюзивных граждан», под коими подразумеваются организованные и прикормленные олигархатом лидеры находящихся у него на содержании организаций. Мнение же обычных граждан своих государств не интересует заказчиков проекта, ибо государства вместе с гражданами они давно приговорили к сдаче в утиль. Очень важно, что поскольку у власти в Ватикане с приходом папы Франциска воцарился орден иезуитов, то именно это тайное общество определяет направленность мировых процессов. Как мы уже убедились на примере пандемии, они проецируются на внутреннюю политику государств компрадорскими кругами, которые имеют перед иезуитскими заказчиками определенные обязательства или попросту находятся у них на крючке. И продвигая алармистскую пандемическую повестку, целенаправленно сдают национальные интересы, выступая одновременно в роли и «пятой колонны», и затем ликвидационной команды.

Vatican.va «Fratelli tutti» — энциклика Папы Франциска о братстве и общественной дружбе

Коронавирус — «шоковый» фактор, призванный «подтолкнуть» эту глобальную трансформацию; однако конечную цель формирует не пандемия. Она лишь инструмент а) контроля над правительствами и б) внедрения их руками тех самых «новых» глобальных «правил игры», о которых с приходом к власти в США глобалистской администрации Джо Байдена так полюбили говорить американские политики, в частности, госсек Энтони Блинкен. Конечная цель — дезорганизация и обрушение государств через перехват глобальными институтами управления экономиками. Как тут не вспомнить, что наиболее точным определением глобализации является «корпоративный проект изменения международного порядка», а ее структура, включающая цивилизационную и геополитическую стороны, наряду с ликвидацией института государства, предполагает разрушение идентичностей на фоне интеграции экономик. Понятно, что прилагательное «корпоративный» в этом определении стократ важнее любого существительного. Говоря проще: мир рассыпается в прах, до отдельных индивидов-атомов, а затем «собирается» заново, но не на национальной или государственной, а на глобальной основе, которой отводится функция матрицы. Чтобы государства остались в прошлом, а народы, лишившись их защиты, оказались один на один с глобализаторами и превратились в стадо не помнящих родства потребителей, над которыми возможны любые преступные эксперименты. Таков замысел, который сегодня стремятся воплотить в жизнь с помощью папско-иезуитского «инклюзивного совета», открыто обозначившегося в качестве политического штаба глобальной капиталистической олигархии. Процесс этого разрушения и этого нового «собирания», остановить который в состоянии только социализм, как раз и представляет собой упомянутую «великую перезагрузку». Успех или неудача этого проекта, доказавшего свою человеконенавистническую, сатанинскую природу и сущность устремлением к формированию «цифрового концлагеря», идея которого апеллирует к эзотерической апологии Последних Времен, зависят от жизнеспособности государств, которая, в свою очередь, связана с тем, какое начало одержит верх внутри политических и общественных систем. Или «общечеловеческое» компрадорское, готовое обменять национальные интересы на место у корыта среди надсмотрщиков этого «концлагеря», или национальное, отвергающее внешний диктат и отдающее безусловный приоритет принципу суверенитета — национальным интересам и государственным институтам, которые их отстаивают и обеспечивают проведение в жизнь. Поэтому когда г-жа Попова, возглавляющая превратившийся в «параллельное правительство» Роспотребнадзор, заявляет о необходимости подвергнуть принудительной вакцинации 80% населения России, и когда г-н Мурашко, посаженный глобалистами в министерское кресло, требует поголовного «иглоукалывания» стариков, знайте, читатель, что они действуют не в национальных интересах, а против них. И неважно, делают они это «по контракту», выполняя в чужих интересах возложенные на них функции, или заблуждаются «добровольно», то есть ввиду непрофессионализма и/или по глупости. Мотивы интересны «инженерам человеческих душ»; с точки зрения же практических результатов, неосторожное убийство — такое же уголовно наказуемое деяние, как и преднамеренное. Только сроки отличаются. Функционер, наделенный властью, не имеет права «не знать» ситуации, в которой он действует, двигаясь вслепую, ибо это означает, что он не соответствует занимаемой должности. Как минимум. Или, как максимум, является сознательным предателем, работающим на интересы врага.

(сс) Vocería de Gobierno Вакцинация против коронавируса в Чили

То же самое относится и к церковному священноначалию, к той его части, которая представлена сторонниками экуменического процесса и «добрососедских» отношений с Ватиканом. Когда они провозглашают «грехом» отказ от вакцинации, затыкая рот священнослужителям, усматривающим в генной модификации человеческого организма поступь антихриста, то превращаются в помощников последнего. И утрачивают остатки должностного духовного авторитета, и без того подорванного многочисленными провалами во внешней церковной политике.

Так называемому «климатическому процессу», продвигаемому путем спекуляций вокруг тем «глобального потепления» или, в современной интерпретации, «глобальных климатических изменений», отводится решающая роль в двух основных управляемых трендах, которые выдвинуты еще Римским клубом. В первом докладе «Пределы роста» (1972 г.) черным по белому записано, что цель состоит в остановке промышленного развития и в ограничении рождаемости простым демографическим воспроизводством — двумя детьми в семье. Позднее в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (1992 г.) эти задачи уточнили и адаптировали к постсоветской реальности. В 8-м принципе (всего в документе 27 принципов) записано, что «…Для достижения устойчивого развития государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потребления и поощрять соответствующую демографическую политику». Как следует из сочинения Шваба о «великой перезагрузке», увидевшего свет в 2020 году, именно эти два тренда — остановка промышленного развития под видом борьбы с «антропогенными выбросами» и, теперь уже, не ограничение, а радикальное сокращение численности населения — остаются в центре глобалистского проекта. Его адепты в России, играющие на стороне глобалистов, не скрывали своих устремлений уже давно. Еще весной 2009 года, в канун кризисного лондонского саммита «Двадцатки», Гавриил Попов, идеолог группировки компрадорских либералов, прямо написал в статье «Кризис и глобальные проблемы» (МК, 25 марта), что «нельзя допустить, чтобы быстрее всех плодились нищие». И вслед за нацистами предложил внедрить генетический отбор на стадии зародыша. Другой идеолог глобализма — Анатолий Чубайс, по совместительству, по некоторым данным, «смотрящий» над Россией по линии глобальных институтов, на днях, спекулируя на тему «смены мировых элит», на самом деле обнаружил неподдельный страх перед возможностью «нештатного» развития глобального транзита. Ибо он угрожает глобализму крахом, а глобалистам, как иностранным, так и «отечественным» — вторым Нюрнбергом, персональной и поименной ответственностью за многочисленные преступления против человечества и человечности.

Начав программу умерщвления и стерилизации душевнобольных, инвалидов, пациентов, страдающих каким бы то ни было заболеванием свыше пяти лет, нацисты пытались обновить арийскую расу. 1930-е

Теперь, возвращаясь к шестому оценочному докладу МГЭИК, посмотрим на этот документ с позиций понимания сущности глобализма и места в нем заказных спекуляций на климатическую тему. Во-первых, что такое МГЭИК, и какое место в ее деятельности занимают оценочные доклады? Итак, МГЭИК или IPCC — International Panel on Climate Change — организация, основанная в 1988 году Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) «для оценки риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами», то есть действиями человека. В октябре 2007 года МГЭИК вместе с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором получила Нобелевскую премию мира за лживый фильм о «глобальном потеплении» под названием «Неприятная правда». Параллельно МГЭИК, в альянсе с ней, действует Комитет по окружающей среде и устойчивому развитию Межпарламентского союза (МПС), по сути первой международной организации, созданной еще в конце XIX века в официальных целях координации работы парламентов и парламентариев разных стран. Распределение фактических ролей между ними следующее. МГЭИК, если называть вещи своими именами, осуществляет пропаганду теории «глобального потепления» с помощью подготовки тех самых «оценочных докладов», шестой из которых по счету сейчас и является предметом нашего анализа. А также посредством методических рекомендаций, например, по мониторингу и учету выбросов и поглощения, которые издаются в обход действующих международных установочных документов. Комитет МПС же, тесно взаимодействуя с Социнтерном, лоббирует концепцию «устойчивого развития» на парламентском уровне, добиваясь включения соответствующих положений в национальные законодательства.

Цитата из д/ф «Неудобная правда». Реж. Дэвис Гуггенхайм. 2006. США «Неудобная правда» — лживый фильм о «глобальном потеплении», за который МГЭИК вместе с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором получила Нобелевскую премию мира

Теперь, и это во-вторых, — о технологиях подготовки этих самых оценочных докладов МГЭИК на примере предыдущего, пятого доклада.

«Пятый оценочный доклад, …публикация которого ожидается в 2014 году, покажет более пугающие результаты, чем предыдущий, — заявил в конце ноября 2010 года помощник генсека ООН Роберт Орр. — Четвертый оценочный доклад, представленный в 2007 году, гласил, что глобальное потепление климата «однозначно происходит» и в большей степени спровоцировано человеческой деятельностью. Сейчас, когда готовится пятый доклад МГЭИК, можно говорить о том, что практически по всем показателям он будет тревожнее, чем предыдущий — на это указывают все наблюдения. Ожидается, что в пятом оценочном докладе, коллектив авторов которого был представлен 24 июня 2010 года, будет рассмотрен целый ряд новых вопросов, например, региональные аспекты изменения климата, проблема геоинжиниринга и (!) устойчивого развития».

Итак, коллектив авторов появился в конце июня 2010 года. Работать над докладом ему предстояло как минимум три года. Но уже через пять месяцев «профильный» помощник Генсека ООН открыто заявляет о будущих выводах этого доклада, которые, следовательно, должны быть подогнаны, причем «по всем показателям», под оценку предыдущего доклада о том, что потепление «однозначно происходит», и что оно вызвано «человеческой деятельностью». Одно это говорит о предопределенности результатов и, следовательно, об ангажированности и управляемости самого авторского коллектива, а также об его «крышевании» на высшем ооновском уровне. И поскольку коллективным автором «зеленого» проекта является глобальная олигархия, постольку мы должны признать, называя вещи своими именами, что структуры и политика ООН формируются под олигархическим патронатом и контролем. То есть в классовых интересах империалистической, глобалистской западной буржуазии, к которой стремится примазаться и войти с ней «в долю» незападная компрадорская буржуазия зависимых стран. Иначе говоря, МГЭИК — инструмент (или «дышло») легитимации глобализма, призванный поддакивать кулуарным, закулисным решениям. Очень часто совершенно непрофессионально, на дилетантском уровне. Например, с упоминаемым четвертым докладом МГЭИК (2007 г.) в свое время случился конфуз. В начале 2010 года самой группой было признано наличие в документе ряда ошибок, не только повлиявших на окончательные выводы, но и обусловленных конъюнктурным фактором. Так, выяснилось, что источником обнародованных экспертами в докладе сведений о скорости таяния ледников в Гималаях стали не серьезные самостоятельные научные исследования, а доклад заинтересованной НПО «Всемирный фонд дикой природы» (WWF), деятельность которой патронировалась принцем Филиппом, недавно скончавшимся супругом британской королевы Елизаветы II. Соответствующий документ самого WWF, из которого были сделаны столь глобальные выводы, в свою очередь, опирался на скромную заметку в научно-популярном журнале The New Scientist. Комментарии, особенно для знакомых с процедурой настоящего научного исследования, как говорится, излишни.

UN DRR Участники ланча, на котором состоялась презентация отчета МГЭИК об изменении климата. 10 мая 2012 года, Брюссель

Анализируя ход подготовки к публикации пятого оценочного доклада МГЭИК, автор этих строк в монографии «Мифы устойчивого развития. Глобальное потепление или ползучий глобальный переворот?..» (2011 г.) обращал внимание, что России следует проявлять повышенную бдительность, ибо если следовать логике «устойчивого развития», в докладе вполне можно ожидать выводов об «опережающем характере» потепления на постсоветском пространстве, за которыми, скорее всего, последует политический нажим в целях завершения «постперестроечной» деиндустриализации. Разумеется, «в общечеловеческих интересах». В пятом докладе таких за-, точнее, беспредельных выводов все-таки не последовало — не рискнули. Зато они, автор как в воду глядел, появились сейчас, в шестом докладе МГЭИК, где содержится обвинение нашей страны в том, что она больше других выбрасывает в атмосферу метана, который многократно превышает по «парниковости» CO2. Ту самую углекислоту, вокруг которой с требованиями сокращения промышленных выбросов до этого неизменно разворачивался весь климатический процесс.

Вдумаемся! На протяжении двух с половиной десятилетий, которые насчитывает история данного вопроса в его современном виде, во главу угла ставилось сокращение «углеродного следа», то есть промышленных выбросов, которые даже считались на основе углекислоты, в тысячах и миллионах тонн CO2-эквивалента. Происходило много манипуляций цифрами и фактами; спекулировали вокруг соотношения CO2 и углерода, в том числе этим занималось российское Минприроды, которое, действуя в интересах «зеленого» лобби, посаженного на западные гранты, мухлевало данными с целью любой ценой оставить Россию в международных обязательствах по климату. Хотя становилось понятно, что это сильно вредит национальным интересам, лишая страну и народ не только настоящего, но и будущего. Вперед национальных интересов этим «лобби» всегда пускались корпоративные, сиречь шкурные, ибо правительственный экономический блок, состоявший из либералов, всякий раз отстаивал западные интересы за счет российских. Отсюда, во-первых, взялась идея следовать в фарватере «деиндустриализаторов», в расчете приобщиться к западной элитарной тусовке, заняв в ней определенные позиции. Во-вторых, из приверженности западной «зеленой» повестке вытекал паралич представлений о собственных национальных интересах, поразивший многие элиты, но российскую — больше других. Кое-кому так хотелось на вожделенный Запад, что чего только ради этого не сдашь… Вот и сдавали, превратившись за счет собственного народа в прихлебателей западных банков и монополий.

Kremlin.ru Владимир Путин на Саммите по вопросам климата (в формате видеоконференции). 22 апреля 2021 года

Эту «идиллию», в рамках которой инициатива сама шла в руки глобализаторов, нарушило выступление Владимира Путина на недавнем апрельском климатическом саммите. Глава государства тогда сказал две важнейшие вещи. Во-первых, кроме выбросов, существует и поглощение антропогенной нагрузки природными средами, и Россия по этой части все свои промышленные отходы, и даже больше, перерабатывает, находясь в статусе экологического донора. К этому остается добавить, что в соответствии с 16-м принципом упомянутой Рио-де-Жанейрской декларации 1992 года, донор не платит, платит — загрязнитель. Внутри страны на этом президентском тезисе рухнули измышления «зеленого» либерального лобби выставить Россию загрязнителем, чтобы заставить играть в западные климатические игры. Во-вторых, однако, Путин, на наш взгляд, слишком поспешно обратился к теме метана. При этом мотив президента понятен: если метан в десятки раз более емкий на единицу выбросов, чем CO2, то зачем последнюю сокращать, ребята? Займитесь метаном, обеспечив свои сокращения за счет него, а от углекислоты, которую производит реальный сектор экономики, пожалуйста, отстаньте. Не она все решает, и если хотите поиграть в игры, далекие от реальности, играйте — но за свой, а не за наш счет!

В глобальных структурах все поняли. Если Россия заявляет о себе как о доноре, то сам климатический процесс теряет смысл. Почему? Потому, что главный вопрос здесь — не подсчет выбросов, а переход под международный, то есть западный контроль природных ресурсов. В России 40% мировых ресурсов, и те же 40% их потребления приходятся на США, располагающих 5% населения. Если Россия со своими ресурсами не играет в «игрища», то «игрища» заканчиваются — играть становится нечем. Следите за руками климатических наперсточников! Раз на CO2 Россию не обуть, значит, нужно «сменить пластинку» и обуть нас на метане, предъявив обвинения, что в нашей стране «самая негерметичная инфраструктура добычи углеводородов». Что и проделано в шестом оценочном докладе МГЭИК.

Еще раз! Пока Россию, с подачи нашего собственного либерального «осиного гнезда» — Минприроды, — считали загрязнителем и на этой основе втягивали в обязательства в рамках Киотского протокола и Парижского соглашения, на тему метана официального внимания не обращалось. А зачем, когда все и так идет в штатном режиме? Но стоило России «взбрыкнуть», указав, что подкопаться под нас по линии CO2 больше не получится, как хозяева «климатического лохотрона», мигом переобувшись в воздухе, вспомнили о метане, который до этого не волновал их десятилетиями. Что это означает? Только одно. Генеральной задачей всего климатического процесса и МГЭИК, как его проводника, является (внимание!) не борьба за экологию, сохранность и очистку окружающей среды, а принуждение к полной и окончательной деиндустриализации нашей страны. У обвинений в «неэкологичности» российских скважин существует и еще одна сторона. Основной экспорт энергоносителей продолжает уходить в Европу, которая в настоящее время вводит углеродный сбор — пошлины на ввоз продукции из стран, включая Россию, которые не облагают ее экологическими поборами. Дескать, не хотите платить в свой бюджет — будете платить нам, как об этом весной радостно вещал Чубайс, пугая российских промышленников. Поразить в правах российский энергоэкспорт с европейской точки зрения означает обрушить цены на рынке энергоносителей, существенно снизив рентабельность российских энергоносителей и повысив ее у европейского импорта. Принудить нас торговать ресурсами не за деньги, а за бесценок. Под ширмой борьбы за «зеленую» окружающую среду решаются, наряду с политическими, вполне себе сермяжные, шкурные интересы. Собственно, как всегда.

Александр Комаров ИА REGNUM Бегуны в лесу

Что в этой ситуации делать? Прежде всего — это главное — ментально разорвать с Западом в целом и с Европой в частности. «Ваши игры в климат — это ваши игры, — следует сказать нашим «заклятым партнерам». — Мы к этим играм никакого отношения не имеем, и играть не намерены. Мы — страна-донор по части экологии, и с вами — загрязнителями — нам разговаривать не о чем. За один переговорный стол с вами не сядем. По крайней мере пока баланс поглощения и выбросов у вас не станет даже не как у нас — соответственно 2,5 млрд тонн CO2-экв. против 1,6 млрд, то есть без малого в два раза в плюсе, а хотя бы ноль. Чего, как мы понимаем, не будет никогда. Но если вдруг (вдруг — ключевое слово!) будет — тогда и поговорим, а пока — не о чем. Да, и никаких конкретных обязательств на себя брать мы тоже не собираемся, сокращать — да, наверное, будем…, в отдаленной перспективе. Как Китай, пообещавший к 2030 году дальнейший плавный подъем к предельному пику выбросов, а «углеродную нейтральность» — тот самый ноль между выбросами и поглощением — только к 2060 году, когда пресловутый «рак на горе свиснет». То есть никогда. Если же вы, на Западе, будете к нам с этим вопросом приставать, спекулируя на будто бы «единстве человечества», то мы поставим вопрос по-другому: предложим обсудить, например, перспективы европейских компенсаций России за грязь, которую по западной розе ветров к нам несет из Европы. Дорого вам это обойдется, и мало не покажется!».

Что мешает разговаривать с Западом таким образом? Ответ простой: ничего, кроме наличия/отсутствия политической воли и ответственности. Не перед абстрактным «мировым сообществом», которое неизвестно, кто представляет, и есть ли у него номер телефона, а перед собственным народом. И, конечно же, мешает говорить с Западом в таком адекватном и достойном Западе тоне наличие у «элиты» своих «кровных» состояний за рубежом, как это многие у нас, чего греха таить, стыдливо умалчивают, не забывая при этом играть в «патриотизм». В Китае с этим тоже, кстати, были проблемы, пока к власти не пришел Си Цзиньпин и не назначил нынешнего зампреда КНР Ван Цишаня руководить Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины (ЦКПД). Не стало (или уменьшилось) в стране количество лоббистов корпоративных интересов Запада — и «зеленая» тема не сразу, но развернулась в сторону национальных интересов.

Что порекомендовать российской власти в связи с шестым оценочным докладом МГЭИК? Только одну очень простую вещь: нас то, что там записано, не касается. Нам на это, как и на авторов доклада, на их высокопоставленные крыши в глобальных структурах и на саму МГЭИК — строго НАПЛЕВАТЬ! Собака тявкает, ветер носит — а караван идет. Что они там у себя пишут — бумага всё стерпит. И еще настоятельно необходимо ужесточение административной и уголовной ответственности за «зеленый» лоббизм. Особенно для чиновников и особенно для уровня, связанного с принятием экономических и тем более политических решений. За пропаганду подрыва суверенитета — а «зеленая» пропаганда именно таким подрывом и является — тоже настоятельно нужна уголовная ответственность, как за политический экстремизм. Со снятием при необходимости любой неприкосновенности, включая депутатскую, и внесением соответствующих изменений во все соответствующие регламенты. Необходимые статьи в КОАП и УК РФ имеются, осталось лишь их дополнить и уточнить положенные за это сроки. Глядишь, и переживем, преодолеем и победим мы эту «зеленую» раковую опухоль с ее метастазами, проникшими очень глубоко в недра и ткани российского государственного организма.