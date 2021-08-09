В Новокузнецке медицинский отряд получил название «Атлант», и его члены, как и студенты из отряда «Академия» в Новосибирске, работают в региональной клинической больнице — НГКБ № 1. В частности, стройотрядовцы из травматологического отделения уже самостоятельно проводят перевязку пациентам.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Девушки из студенческого отряда «Атлант» в Новокузнецке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Перевязка пациенту в травматологическом отделении
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Перевязка пациенту в травматологическом отделении
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Перевязка пациенту в травматологическом отделении
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Подготовка к перевязке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Подготовка к перевязке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Травматологическое отделение Новокузнецкой ГКБ № 1
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Травматологическое отделение Новокузнецкой ГКБ № 1
Работают «бойцы» студотряда «Атлант» и в поликлинике при клинической больнице. Например, одна из девушек студотряда работает в процедурном кабинете — ставит пациентам прививки против коронавирусной инфекции. В НГКБ № 1 уточняют, что для вакцинации используют три отечественных препарата.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
«Боец» студотряда «Атлант» в процедурном кабинете НГКБ № 1
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
«Боец» студотряда «Атлант» делает прививку против COVID-19
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
«Боец» студотряда «Атлант» делает прививку против COVID-19
Также студотрядовцы помогают терапевтам осматривать пациентов перед вакцинацией.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Осмотр пациента у терапевта
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Осмотр пациента у терапевта
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Осмотр пациента у терапевта
В период пандемии «бойцы» студотряда «Атлант» не остались в стороне — некоторые студенты работают и в «красной зоне» отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Они продемонстрировали подготовку к выходу к заболевшим COVID-19 и показали одежду, которую носят врачи из «красной зоны».
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Подготовка к выходу в «красную зону»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Подготовка к выходу в «красную зону»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Подготовка к выходу в «красную зону»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Центр управления в «чистой зоне» отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
Пока медицинский студенческий отряд «Атлант» в Новокузнецке насчитывает около 20 человек. При этом в «красной зоне» работают двое «бойцов».