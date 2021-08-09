В Новокузнецке медицинский отряд получил название «Атлант», и его члены, как и студенты из отряда «Академия» в Новосибирске, работают в региональной клинической больнице — НГКБ № 1. В частности, стройотрядовцы из травматологического отделения уже самостоятельно проводят перевязку пациентам.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Девушки из студенческого отряда «Атлант» в Новокузнецке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Перевязка пациенту в травматологическом отделении

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Перевязка пациенту в травматологическом отделении

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Перевязка пациенту в травматологическом отделении

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к перевязке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к перевязке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Травматологическое отделение Новокузнецкой ГКБ № 1

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Травматологическое отделение Новокузнецкой ГКБ № 1

Работают «бойцы» студотряда «Атлант» и в поликлинике при клинической больнице. Например, одна из девушек студотряда работает в процедурном кабинете — ставит пациентам прививки против коронавирусной инфекции. В НГКБ № 1 уточняют, что для вакцинации используют три отечественных препарата.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Боец» студотряда «Атлант» в процедурном кабинете НГКБ № 1

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Боец» студотряда «Атлант» делает прививку против COVID-19

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Боец» студотряда «Атлант» делает прививку против COVID-19

Также студотрядовцы помогают терапевтам осматривать пациентов перед вакцинацией.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осмотр пациента у терапевта

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осмотр пациента у терапевта

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осмотр пациента у терапевта

В период пандемии «бойцы» студотряда «Атлант» не остались в стороне — некоторые студенты работают и в «красной зоне» отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Они продемонстрировали подготовку к выходу к заболевшим COVID-19 и показали одежду, которую носят врачи из «красной зоны».

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Центр управления в «чистой зоне» отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Пока медицинский студенческий отряд «Атлант» в Новокузнецке насчитывает около 20 человек. При этом в «красной зоне» работают двое «бойцов».