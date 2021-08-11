Депутаты государственного собрания Башкирии намерены перечислить средства, предназначенные для ведения депутатской деятельности, для помощи районам, пострадавшим от лесных пожаров в республике.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

По информации некоторых СМИ, депутаты намерены перечислить на борьбу с лесными пожарами по пять тысяч рублей. Эта новость вызвала возмущение у жителей региона, которые заподозрили депутатов в пиаре перед выборами.

«Предвыборная кампания в действии. Сейчас много чего будет обещано, что потом будет успешно похоронено», «Перед выборами пиарятся, цену себе набивают — «благодетели», «Не пиарятся, а позорятся», «Это перед выборами», «Как их перед выборами раскорежило-то», «Позор», — считают пользователи социальной сети.

Жители отмечают, что депутаты могли бы и больше пожертвовать на тушение лесных пожаров: «Могли бы и побольше выделить. У депутатов и так зарплаты немаленькие, чтоб компенсировать расходы. Пусть на автобусе катаются — испытывают блага транспортной реформы на собственной шкуре», «Уж не позорились бы — по 5 тысяч рублей, в буфете за раз тратят больше», «А потом премию получат по 50 тысяч рублей», «Могли и по 50 тысяч рублей, не обеднели бы, все равно задарма получают народные деньги», «Надо писать «аж по 5 тысяч», «Позорники! 5000???»

(сс) ZUFAr Государственное собрание Башкирии

Жители считают, что добрые дела делаются молча: «Это не подвиг! С достойной зарплатой и я бы перечислила не только 5, но и 10 тысяч. Нечего на всю страну трубить об этом. Благородные дела совершают молча».

Люди предлагают депутатам поехать самим на тушение пожаров: «Ещё и квартальные получают паразиты! Самих гнать на тушение!» «Каждому по лапате и в огонь!»

Люди возмущены дополнительными выплатами депутатов: «С их зарплатой, да еще какие-то выплаты», «15 тысяч рублей на депутатские расходы??? За что им, какие у них расходы, сидят в телефонах и бестолковые законы пишут? Детям до 7 лет лучше бы выплаты сделали!!!» — возмущаются пользователи в социальных сетях

Кто-то решил «защитить» народных избранников: «Вы что, злорадствуете? Они по пять тысяч рублей от чистого сердца. Может, кто-то с Ибицы или из Дубая отправил. Каково им там без этих тысяч? Они ж о народе думают», «Злой у нас народ. Вот возьмите пенсионеров. Аж по 8−15 тысяч рублей получают пенсию и не могут хотя бы половину скинуть на тушение пожаров», — с сарказмом комментируют местные жители.

02.mchs.gov.ru Лесные пожары в Башкирии

Жители сообщают о том, что людям нужна реальная помощь, а не пиар-кампания: «Да нужны волонтерам ваши деньги! Лучше бы выделили вовремя спецтехнику на тушение пожаров. Ведь много людей остались без крова из-за этого. Люди просят привезти не только провизию, но и воду, огнетушители. А они деньги суют. Деньгами пожар не потушить».

Люди вспомнили о временах СССР, о том, как в то время вели профилактику лесных пожаров и боролись с огненной стихией: «А что только по 5000? Развалили всю систему, которая работала при СССР, а теперь благодеятели понты кидают!»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в настоящее время действуют 25 лесных пожаров.