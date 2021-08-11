Приморцы обсудили рекомендации Минобрнауки о переводе студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, на дистанционное обучение, а также право учебных заведений не допускать до работы сотрудников без прививки.

Jirka Matousek Студенты на лекции

Свои мнения подписчики выразили на странице dps__vl и они разделились.

«Беспредел на уровне государства продолжается», — написал uslugi_sviazi_vdk.

«Правильное решение, надо прививаться», — одобрила makhneva295.

«Бред этот с принудительной вакцинацией продолжается. Оставьте людей в покое. Все, кто хотел, уже укололись», — призвала elena2014200.

«Обалдеть, такие деньги платим за образование. Пускай тогда скидку на обучение делают. Первый курс, 200 тысяч заплатили, дочь 3 месяца за всё время в институте была. То сама болела, то преподаватели. Потом вообще на карантин закрыли», — возмутилась stepa123459.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Рекомендуется, не значит обязательно! Оплату уменьшить за обучение не рекомендуется в этой связи?» — спросила shurupovaalyona.

«А непривитых депутатов не надо перевести куда-нибудь? Не трожьте детей, ироды», — поддержала galinochka281.

«Да какое право, они заставляют прививаться прививкой, от которой нет никакого толку? От этой прививки люди умирают, становятся инвалидами, и никто за это не отвечает, значит, не имеют права заставлять молодежь вакцинироваться», — считает@19makarova59.

«Да уже все сделали нормальные люди и делают, тысячи знакомых, и у всех все нормально! Паралич в голове. Ты никому это не говори, здравомыслящие люди смеяться будут! Кто умер? Фейки только читать можете, больше мозгов не хватает», — ответила irina_aleksandrovna9191.

«А преподаватели? Все добровольно укололись? А ректор, а зам?» — спросил andrey_vlk7.

«Они не понимают, что за эту дичь придётся ответить? Или безнаказанность, даже временная, рождает иллюзию вседозволенности? — написал tuman62120.

«Во ВГУЭС уже не заселяют в общежития без прививок, минобр рекомендовал, а ректор приказ издала. И что теперь делать нашим детям? Страшно за них», — высказалась yuliyakushkhova.

«Лично я бы не хотел сидеть за одной партой с непривитым», — belzaikaa.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Теперь, кто не привился, тот получается, человек второго сорта. Ограниченный в правах», — подытожил bekh_sanek.

Читайте также: Непривитых от COVID-19 студентов могут отправить на дистант

Как сообщало ИА REGNUM, непривитых от коронавирусной инфекции студентов могут перевести на дистанционное обучение. Соответствующие рекомендации даёт Министерство науки и высшего образования РФ.

Позже в ведомстве уже дали разъяснения, что вузам нужно принимать решения исходя из коронавирусной ситуации в регионе.