В Якутии лесные пожары продолжают оставаться масштабным бедствием. Под угрозой остаются более десяти сёл, из некоторых эвакуировали людей. Жители республики размещают в социальных сетях жуткие видео с полыхающими лесами и фотографии, небо на которых красно-оранжевого цвета из-за дыма, закрывшего солнце.

bertknot Лесной пожар

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«Надежды уже нет, эта стихия уже неконтролируема. 2 месяца назад надо было всё тушить. Мы все сгорим. До первого снега ещё далеко. Человек уже бессилен в данной ситуации», — прокомментировал в Instagram ситуацию пользователь с ником g0.0sebumps.

«Страх Божий, что творится. Бедная природа. Самое страшное, какие муки принимают животные и птицы. С самой весны горит, не будет ни птиц, ни животных, всё убило человеческое равнодушие и безответственность», — написал strelovassssss.

«Выжженная Якутия, как во время бомбежки. Природа такое не простит. Руководство должно уйти в отставку», — оставила сообщение galina. galina20.

Пресс-служба Ил Тумэна Госсобрание Якутии

«Как на войне», — солидарна с ней tanya.8380.

Люди уже не склонны надеяться на представителей власти и ждут, когда природа сама справится с бедствием: «Вся надежда только на снег» (nourguiana_iv), «Нет слов просто. Катастрофа. Когда же все закончится, пойдут дожди» (_anna_savvina_).

«Ладно труднодоступная тайга, но допустить очаги огня в парке Ленские Столбы у себя под носом — позорище и презрение», — возмутился alexey_zaryshnyuk.

«Уже такое впечатление, что не только лес «повелителю сухих гроз» выжечь надо, но и людей с насиженных мест согнать, очень они мешают чему-то. И что в итоге, потом скажут: давайте выжженную землю в аренду китайцам сдадим, зачем она нужна», — попытался объяснить поведение властей пользователь slatay1970.

Люди сильно возмущены ситуацией в селе Бясь-Кюель, где сгорели 39 домов. News.Ykt.ru опубликовало репортаж с подробностями бедствия и рассказами людей. Материал шокирует. Люди рассказывают о том, как заживо горели домашние животные. Одна женщина едва успела выбежать, в сарайках остались 80 кроликов, пять куриц, свинья.

«Все живьём сгорели. Слышала, как кричат, бедные, но не смогла их вытащить. Сейчас переживаю, где мои коровушки», — рассказала жительницы села Бясь-Кюель.

Погорельцы братья Степановы хотели открыть автомастерскую, только построили гараж и закупили необходимое оборудование. Не успели оформить.

«Всего 30 минут понадобилось огню, чтобы уничтожить тут все. Прибежали, пытались что-нибудь спасти — не удалось. Говорили, что посёлку огонь не угрожает, никто не ожидал такого. Пожар уничтожил наш трактор «Беларусь», два автомобиля — УАЗ и иномарку. Также заживо сгорели кошки, курицы, кролики. У соседей телята сгорели в коровнике. За несколько дней завезли все свежее сено, чтобы огонь их не уничтожил, но всё зря», — рассказал Семён Степанов.

Но самая будоражащая история, которую рассказали жителей села, — о том, как пожарные бросили свой пост, отправившись встречать прибывшего в населённый пункт ознакомиться с ситуацией главу Якутии Айсена Николаева. Многие жители утверждают, что пожар перешёл на дома в 11:00, когда он прибыл в село. Люди говорят, что пожарные уехали, сказав: «Скоро вернёмся». На месте остались жители и был трактор с водой, а пожарные машины вернулись, когда уже всё горело, утверждают люди из Бясь-Кюеля.

«Если бы были пожарные, мы бы справились с огнём», — уверен местный житель Илья Аввакумов.

14.mchs.gov.ru Лесные пожары в Якутии

Главный лесничий республики Сергей Сивцев эти заявления опроверг, заявив, что огонь перекинулся на дома около 14:00. Тем не менее якутяне приняли сторону жителей села.

«Конечно, пошли встречать. Всегда же так. Когда приезжает начальство — их встречай, покорми, развлеки», — написал aleksandraomu.

«Абсолютно непонятно, зачем глава республики летит именно в пекло, мешает работать специалистам, 1 час лёта стоит 400 тыс. рублей. Ведь всё показывают на сайте МЧС. Надо прекратить Ил Дархану всякие поездки и отвлекать огнеборцев, достаточно одного Бясь-Кюеля», — прокомментировал uluu_cblhblbl.

Также жители Якутии обратили внимание на то, что режим чрезвычайной ситуации в республике ввели слишком поздно (8 августа): «Три месяца горим, а ЧС только сейчас… ещё к зиме объявите, клоуны» (пользователь Instagram m_arinapups), «И поутру они проснулись… Я думала, что он подпишет указ 31… декабря» (khandoginaekaterin), «Только объявили ЧС, когда люди остались без жилья» (elenamikhailova1966).

Ещё один будоражащий якутян момент — пристальное внимание телевидения и федерального руководства России к лесным пожарам в других странах.

«А в новостях ТВ рассказывают только про пожары в Бразилии, Турции и Греции… Нарочно всё замалчивается и скрывается… Мы с конца мая просим о помощи, а государство — ноль внимания… Сейчас уже не скрыть, вот и зашевелились, когда люди начали гореть… Свой народ для властей — пустое место!» — сделал вывод m_arinapups.

«Первый канал, наконец, отвлекся от переживаний за Турцию и посвятил 40 секунд эфирного времени пожарам по всей России. Якутии от щедрот досталось почти 14 секунд!» — написал в своём телеграм-канале журналист и политолог Виталий Обедин.

Возмущают людей и попытки собирать с жителей республики деньги на тушение лесов и помощь погорельцам. Волонтёры и так активны.

«Сотрудники Национальной библиотеки республики, не самые состоятельные люди, скажем так, скинулись деньгами на покупку огнеупорных костюмов с антимоскитной сеткой, кирзовых сапог, перчаток, огнеупорных очков, штыковых лопат и медикаментов, передав все это добро Общественному добровольческому штабу республики. Кроме того, работники библиотеки выехали на тушение лесных пожаров в Горный район. Мужики собрались и поехали», — сообщается в телеграм-канале газеты «Якутск Вечерний».

«Народ тушит пожары со своей провизией, спецодеждой, а им все денег мало… а куда распределяются деньги, собираемые штабом при участии Л. В. Николаевой? Всё тихо, отчетов нет», — констатировал телеграм-канал Aarttk.ru.

Досталось и кандидату от «Единой России» в Госдуму Павлу Черкашину, который разместил в соцсетях видео с просьбой скинуться деньгами на помощь оставшимся без жилья жителям села Бясь-Кюель.

Прянишников Илларион Михайлович. Погорельцы. 1871

«Они собирают деньги для волонтёров уже два месяца, а компенсировать убытки из-за упущения властей все устали», — публикует народное мнение о призыве кандидата от ЕР телеграм-канал Readovka.

Вообще, участие жителей Якутии в тушении лесов — это отдельная тема. Борьбу с огнём в республике эксперты называют делом народным, потому что в основном занимаются этим местные жители. Дошло до того, что тушить лесные пожары отправляются даже женщины. Их фотография, опубликованная телеграм-каналом SakhaDay, вызвала волну возмущения в соцсетях.

«А где МЧС и другие службы, кушающие хлеб с государственного бюджета?» — интересуются люди.

Тем временем леса республики продолжают гореть. За последние сутки возникло 14 новых очагов. Общее количество лесных пожаров в Якутии — 172. Площадь возгораний по сравнению с прошлым годом возросла в 11 раз, с 82,8 тыс. га до 1,3 млн га, количество — с 324 до 423. Причиной такой ситуации названы очень жаркая погода в республике в июле и год — почти самый скудный за полвека на осадки.