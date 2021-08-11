Член местного школьного совета в штате Оклахома привлекла внимание американских СМИ громким заявлением о том, что маленькие дети могут «убить» друг-друга, если не будут носить маски ради сдерживания пандемии коронавируса.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Медицинская маска

«Это просто ненормально, что дети могут совершить убийство, придя в школу без маски», — заявила Линда Секстон, член совета общественных школ в городе Норман.

«Они станут причиной смерти другого ребенка, потому что придут в школу без маски. Это ненормально», — добавила женщина.

Секстон призвала свой округ противостоять губернатору Кевину Ститту, который, как сообщается, не собирается вводить обязательные требования для школьников. В мае он запретил школам официально требовать ношения масок, если в округе не объявлено чрезвычайное положение. Свое решение политик объяснил тем, что ношение масок является вопросом личной ответственности.

«Ничто в законодательстве прошлого года не мешает родителям отправлять своих детей в школу в маске или не мешает кому-либо сделать прививку своему ребенку до 12 лет. Разница в том, что мы не собираемся требовать, чтобы кто-то другой отправлял своего четырехлетнего ребенка в школу в маске», — сказал губернатор.

White House Кевин Ститт

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Несмотря на то, что в Оклахоме консервативный губернатор и законодательное собрание, школьный совет в округах придерживается левых взглядов», — пишет Karl_Sweetchuck.

«Члены школьного совета не заменяют родителей. Практически НЕТ научных доказательств того, что маски предотвращают заражение или передачу COVID детьми. Разве мы не следуем научным данным?» — интересуется Wrongful1.

«С точки зрения науки и вероятности мы должны проводить вечеринки COVID-19, чтобы заразить всех детей, чтобы у них выработались антитела, пока вирус наконец не мутирует в штамм, который будет для низ опасен», — отвечает Moneyisatool.

«Почему демократы так наивны и руководствуются эмоциями? В 2022 году я буду баллотироваться в школьный совет в округе моей дочери. Мне не терпится проверить свои знания по прагматике на практике, выставив свою двойную докторскую степень по физике и микробиологии против бакалавра учителя. Посмотрим, как либеральные преподаватели справятся с настоящим противником. Они привыкли побеждать против первоклассников», — рассказывает deathknight328.

«Да ладно, это худший вопрос, который я слышал на сегодняшний день. Да, они следуют науке. ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ. :-) Пожалуйста, заметьте, я не насмехаюсь над вами и полностью с вами согласен!» — отвечает elsinorejohn.

«Если член совета директоров действительно верит в это, то он должен взять на себя обязательство всю жизнь носить маски, возможно, даже костюм биологической безопасности. Потому что велика вероятность того, что каждый из нас в течение своей жизни поделился бактерией или вирусом, которая передалась от человека, который серьезно заболел и, скорее всего, умер. Поэтому, понимая это, единственный этичный поступок для члена совета директоров — сделать так, чтобы его тело не могло поделиться микробами», — шутит sirtater884.

«Они не знают, что такое «бактерия». Но они могут сказать вам, что если этой бактерии не нравится BLM, то она расистка», — отвечает beeesidentifier.

«О да. Она психически больна. И я подозреваю, что очень мстительная. Я думаю, ей приходится носить маску, и она хочет, чтобы все остальные были так же несчастны, как она», — предполагает debrah859.

«Разве школьникам не хватает стресса из-за меняющегося тела, давления со стороны родителей и сверстников и беспокойства о своем будущем. А теперь на них навешивают ярлык убийц? Я чувствую, что количество самоубийств там скоро возрастет. Избавьтесь от этого члена совета Линды Секстон как можно скорее», — призывает flyover53.

vperemen.com Ребёнок в медицинской маске

«Люди, пришло время жить дальше. Вирус COVID никуда не денется. Научитесь жить с ним, потому что он останется. Если вы хотите лучше защитить себя, сделайте прививку. Если хотите — бегайте в маске; будьте добры, но не ждите, что другие будут это делать. Пейте много воды. Выходите на улицу и занимайтесь спортом. Если вы курите, подумайте о том, чтобы бросить курить. Не ешьте обработанные продукты. Наслаждайтесь фруктами, овощами, рыбой и курицей. Принимайте мультивитамины. Если вы не хотите делать прививки, это не страшно. Ежедневно принимайте ванну или душ. Ежедневно пользуйтесь зубной нитью и чистите зубы. Мойте руки теплой мыльной водой и держите руки подальше от лица. Теперь двигайтесь дальше и снова наслаждайтесь жизнью», — бесплатно расписывает инструкцию счастливой жизни guitaraholicstyle.

«И тот человек в школьном совете, который сказал это, фактически совершил попытку убийства прав этих детей. У каждого человека есть право на свободный выбор — получать или не получать вакцину», — напоминает Myself64.

«Полагаю, она также обвинила бы детсадовцев в убийстве: они приходили в садик с обычным гриппом (до пандемии) или делились булочкой с ребенком-аллергиком», — отмечает gam-esq5.0.

«Я был вакцинирован, и я поддерживаю ваше право самостоятельно решить, хотите ли вы маску и вакцинацию. Это Америка. …Или, по крайней мере, раньше была», — комментирует TyredCynic.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, необходимость предоставлять университетам документы о прохождении вакцинации от коронавируса вынудила многих американских студентов подделывать справки.

Это происходит на фоне того, как в мире распространяется штамм «Дельта» коронавируса и всё большее количество учебных заведений требуют от своих студентов в обязательном порядке предоставить справки о вакцинации. Без такой бумажки учащимся запрещается посещать классы.