Twitter 10 августа временно заблокировал страницу члена палаты представителей Конгресса США республиканки Марджори Тейлор Грин, которая открыто выступила против вакцинации от COVID-19.

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Накануне, 9 августа, Грин написала в Twitter, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США «не должно одобрять вакцины от COVID-19». Она также заявила, что вакцины «не работают» и что они неэффективны в вопросе снижения распространения вируса.

Руководство Twitter назвало такое заявление «вводящим в заблуждение» и запретило Грин публиковать твиты в течение одной недели.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией CNN.

«Я ненавижу, когда люди пытаются говорить свободно. Слава Богу, у нас здесь есть люди, которые не дают этому случиться!» — иронизирует @MattPhillips22.

«Меня бесит, когда люди продолжают считать, что Первая поправка распространяется на частные корпорации, такие как Twitter», — отвечает @ZD_Bernstein.

(сс) Elvert Barnes Демонстрация против вакцинации в США.

«Распространение фальшивой информации о мировой пандемии и здоровье населения — это не свобода слова, это просто преступление», — категоричен @just_breath47.

«Она может говорить свободно, как хочет. Первая поправка также включает свободу ассоциаций, и Twitter свободно решил не ассоциироваться с ее речью. Это свобода в действии», — подсказывает @AlexandraErin.

«Она вольна изрыгать ненависть на любом углу улицы. Однако она не вольна распространять ненависть/ложь/злобу на частной бизнес-платформе», — отмечает @Michael_Cycles.

«Попробуйте крикнуть о бомбе (когда ее нет) в аэропорту и посмотрите, что произойдет. Как законодатель именно это и делает сумасшедшая леди», — указывает @Lare97738275.

«Наука и «факты» меняются от дуновения ветерка. А если то, что она сказала, окажется правдой, как и заявления тех, кто уже был деплатформирован год назад?» — интересуется @GoofysConcern.

«Смертность от COVID-19 в целом упала ниже смертности от сердечных заболеваний в Америке. Первые два штамма были плохими, теперь они продолжают мутировать, становясь все слабее и слабее», — отмечает @DJFed951.

«Но они разрешают талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публиковать информацию об убийствах афганских правительственных чиновников», — напоминает @IndVenugopal.

(сс) Alexandra Singer Вакцинация против коронавируса в армии США.

«Вакцины не работают??» Вот это опасная риторика!!! Откуда она это берет???» — иронизирует @KerMillie14.

«Я устала от этой цензуры», — жалуется @kelliwardaz.

«Если люди не могут соблюдать правила соцсетей, их выставляют за дверь. Это элементарные вещи, консерваторы», — отвечает @VoteScheirman.

«Она нарушила условия соцсети. Это не цензура. Не нравится? Вы можете перейти на другую платформу», — считает @emma_severin.

«Цензура требует вмешательства государства. У нее гораздо больше доступа к большой аудитории, чем у типичного человека», — напоминает @chyllstorm.

Как сообщало ИА REGNUM, Тейлор Грин заявила о намерении внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдену в первый же день его нахождения на посту главы государства.

По её словам, американский народ не может иметь президента, «готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами».