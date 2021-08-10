«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) — французский профессиональный футбольный клуб, финансируемый Катаром, — заключил двухлетний контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Соглашение, заключенное через несколько дней после того, как Месси со слезами на глазах попрощался со своим первым клубом «Барселоной», положило конец короткой, но «эксклюзивной войне» за всемирно известного футболиста. Теперь спортсмен воссоединится со своим бывшим партнером по команде Неймаром, а ПСЖ станет одной из самых дорогих и богатых талантами команд в истории футбола. Издание The New York Times отмечает, что данная сделка также выявила, что богатство Персидского залива сильно изменило экономику современного футбола. Теперь даже самые большие, богатые и популярные команды мира не могут сравниться с финансируемыми государством клубами в гонке за приобретение самых элитных игроков.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Этот человек больше самого футбола. Даже New York Times твиттит о нем», — пишет @Isaac_Kea.

«Вот почему футбол умирает. Некоторые команды УЕФА контролирует и следит за финансовыми правилами. Для других все можно. Это больше не футбол. Это больше не игра. Это просто бизнес. Месси еще один, кто ищет деньги и только деньги. Никакой страсти», — осуждает @fred_horus.

«Месси и Рамос достались им фактически бесплатно», — отвечает@_Manyasi_M.

«Да, это так. Но зарплаты, которые они собираются платить, ненормальные. Конец дискуссии… когда кто-то говорит, что пинание мяча стоит 70 миллионов фунтов за 2 года, все сказано…» — парирует @fred_horus.

TaraO Болельщики ПСЖ

«Месси 34 года, а болельщики ПСЖ превозносят его так, как будто ему 26 лет и он в самом расцвете сил. Только Месси может создать такое впечатление», — считает @mrkay_b.

«Еще пару дней назад Месси плакал, как ребенок. Похоже, что скорбь по «Барселоне» длилась всего 24 часа», — отмечает @Almilcar_.

«Чего вы хотите от него? ПСЖ был единственным клубом, который сделал предложение. Должен ли он его отклонить?» — отвечает @_aionia_zoi.

«Для тех, кто говорил, что Суперлига — это сохранение привилегий и увеличение пропасти между богатыми и бедными клубами. Флорентино Перес ждет писем с извинениями», — комментирует @aGhoulfromEldia.

«Так и есть. Это миллионер, жалующийся на то, что миллиардеры эксплуатируют бедных», — отвечает @Jcanguy.

«Месси возьмет номер 10 у Неймара, поэтому Неймар возьмет номер 11 у Ди Марии, поэтому Ди Мария возьмет номер 7 у Мбаппе, поэтому Мбаппе возьмет номер 9 у Икарди, а Икарди возьмет их жен», — прогнозирует @Kings_xx.

«Его хотел «Манчестер Сити», но учитывая то, что происходит с Брексит, источники говорят, что он даже не ответил своему менеджеру. Он такой мудрый!» — считает @WorldTo45774265.

David Poblador i Garcia Болельщики «Барселоны»

«Этот парень (Месси) приветствует публику так, словно он папа Римский», — пишет @RBa11e.

«Ну, они оба из Аргентины», — отвечает @CapitanColombia.

«Что это за спортивное соревнование, когда вы собираете столько лучших игроков в одну команду, используя огромное количество денег, которые у вас есть. Очевидно, что команда будет доминировать над всеми остальными клубами. Я надеялся, что он перейдет в команду в Англии, где больше конкуренции», — размышляет @SDesarra.

«Месси перешел в ПСЖ? !!! Это Месси, Неймар и Мбаппе на передней линии со схемой 1−2-4−3-1? Это жульничество. Чем стал Кубок чемпионов?» — спрашивает @AnthonyGambino_.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Стыдно видеть, как #Месси, один из величайших игроков всех времен, бегает, как мул, за деньгами, а не за футбольным мячом», — уверен @ukemaxharraj.

Напомним, что ранее Месси признался, что он никогда не мог себе представить, что покинет футбольный клуб «Барселона». Отметим, аргентинский игрок выступал в составе каталонского клуба с 2004 года и вместе с «Барселоной» десять раз стал победителем чемпионата Испании, семь раз обладателем Кубка Испании, а также четыре раза — победителем Лиги чемпионов.