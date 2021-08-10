Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой оскорбила украинских спортсменок, которые представляли страну на Олимпиаде в Токио и давали комментарий на русском языке. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook. По словам писательницы, комментарий украинских спортсменок (фамилии она не уточняла) она услышала по телевизору.

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«Да они издеваются! Сколько сделано замечаний! Сколько говорено-переговорено! Сколько уже сказано слов. Сколько объяснено! Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! На украинском! А если едешь представлять себя, то фиг бы ты поехала, потому что на те соревнования едут не от себя, а от страны!» — возмутилась она.

По убеждению писательницы, русскоязычные спортсмены, представляющие Украину на международном уровне, ведут «психологическую войну» против персонажей, подобных Ницой.

«Они что, не слышали, что нашу страну, которая их туда послала, надо представлять на языке страны? Не слышали наставления, чтобы разговаривали на украинском? Слышали… Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и стрекочет по-своему…» — возмутилась Ницой.

Khm.gov.ua Лариса Ницой

Очередное заявление украинской писательницы, направленное против русскоязычных жителей Украины, обсудили на ее странице в социальной сети Facebook, а также на телеграм-каналах Klymenko Time и «УНИАН». Многие были возмущены претензией Ларисы Ницой, но встречались и те, кто считает, что Ницой права.

«Мда, маразм крепчает. Так сложилось, что русский язык родной для 60% населения. И ничего тут плохого нету. В Канаде несколько нац. языков, в Бельгии, Голландии, Марокко, половине Африки, Китае (разные наречия), и никто не травит своих за язык, на котором говоришь. Одни русофобы это делают. Не зря многие считают, что у нас тут национализм и фашизм, из-за таких вот писак, как вы. Вместо того, чтобы вместе, не важно, на каком языке, строить страну, вы брызжете ядом во все стороны…» — написал Ярослав А.

«Жаль мне украинских спортсменов. Я очень за них болела. Очень радовалась, когда они выигрывали, а теперь нечто, не представляющее из себя ничего существенного, а тем более ценного, смеет оскорблять тех, кто в ущерб здоровью выиграл для страны награды. Судя по тотальной озлобленности, у этой крашеной блондинки (речь о Ницой — М. Р.) большие комплексы. Эх, держитесь, ребята, идиотизм зашкаливает», — отреагировала Alina S.

«Бред!!! А те, кто это поддерживает, сами нелюди! Уничтожить одно ради другого по меньшей мере глупо! И очень глупо навязывать свою позицию другим. Людям должно быть комфортно жить в своей стране. А языковой вопрос — политическая спекуляция! И можно жить по-человечески, говоря на разных языках! А Ницой — провокатор. И её надо судить за разжигание межнациональной войны среди граждан одной страны!!!» — пишет Алексей Л.

«Вообще, у тебя нет никакого права обзывать «курицей» человека, который представлял страну на Олимпийских играх! Более того, у тебя нет права указывать людям, кто на каком языке должен общаться! Писака ты комнатная!» — возмутился Виталик М.

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«Сама она курица. Что она сделала для Украины? Кроме своих тупых высказываний. А девочки принесли медали для Украины!» — отметила Daryna S.

«Профессиональная украинка»… Это её профессия — быть украинкой? Первый раз слышу, что за бред вообще. Направо-налево оскорблять своих сограждан, вот лицо настоящего (профессионального) украинца?» — спросил Oleksandr.

«Ницой, как вы можете оскорблять наш украинский народ. Спасибо спортсменам за медали. А на вашем месте, кто приехал, расстрелять надо или как?..» — спросила Ольга.

«Просто некоторые медали зарабатывают, а некоторые умеют только на диване дома скандалы устраивать и хайпиться на этом», — добавил Arsenii P.

«Патриотизм он не в языке, на котором говорит человек, а в достижениях, которые сделал этот человек для страны. Давайте не забывать об этом», — призвала Daryna S.

«Патриотизм, он в сердце. И плевать, на каком языке ты говоришь. Однако не стоит забывать, что патриотизм и гордость за свою страну не рождаются на голом месте. Их нужно культивировать. Если руководство страны снимает с себя все социальные функции, тянет из народа последние копейки, готово оставить без жилья и без земли. Откуда взяться патриотизму?!» — спросил Евгений П.

«Самое страшное, что таких, как она, в Украине много», — отреагировал Иван С.

«Может, проще её не комментировать? Нет комментариев — нет проблем», — пишет Александр.

«Та их мнение наши спортсмены топтали!» — написал V.V.V.

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«Чем больше эту курицу пиарят, тем больше за наши бюджетные деньги министерство образования закупает её «литературные шедевры» в школы. Да она яйца выеденного не стоит вместе с Фарион и иже с ними!!!» — отреагировала Тamara.

«Тошнит уже от этих персонажей с их телячьей мовой», — пишет Roman Super.

«Кошмар!!! Они безумные! И вот что с такими делать?» — не понимает Галина.

«Родители этой спортсменки могут подать в европейский суд на этих всех тварей. А лучше набить им всем… [лицо]» — отреагировала Lara Larisa.

«Курицы никуда не ездят, сидят у себя в курятниках и кудахчут», — подытожил Oleg.

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