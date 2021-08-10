Законодательство Украины позволяет разместить американские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 августа заявил вице-премьер по вопросам «реинтеграции неподконтрольных территорий Украины» Алексей Резников. По его словам, Украина обеспокоена якобы имеющимися намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеголовушка

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов VESTI и Klymenko Time. Многие критически восприняли заявление Резникова.

«Американцы, если бы хотели что-то разместить у нас, то уже это сделали бы… Никто за нас воевать не будет, а эти заявления лишний раз показывают трусость нашего правительства», — написал Геннадий.

«Ну здорово. Если что пойдёт не так, они-то сдрыстнут, а мы?..» — спросил egoriann.

«Такие дурные заявления постоянно бывают, когда из-за псевдопатриотизма нет времени почитать конституцию», — добавил Игорь П.

«Давай, чего уж там, лепить так лепить», — отреагировал Александр Л.

(сс) The U.S. Army Пусковая установка THAAD

«Этот идиот уже из штанов выпрыгивает, не знает, что бы такого сморознуть, ей Богу. Чего только ПВО? Предложил бы под Винницей ядерные шахты восстановить и американские ракеты туда поставить», — пишет Svyatoslav.

«Первым же разбомбят Киев и Львов в случае чего», — отметил Lion k.

«Вот сволочь, войны хотят…» — написал Николай.

«Точно конченные! Под удар всю страну ставят, твари!!!» — добавил Ivan.

«Ну ходят слухи, что именно с этими тезисами будет президент к Байдену ехать», — отреагировала Алла Сергіївна.

«А кто-то ещё удивляется тому, что банановая колония стала никому не нужна и использована по полной? Не бойтесь, наша армия самая сильная в Европе! Европа нас не оставит», — с сарказмом пишет touched the sun.

«Пусть у себя в одном месте разместит ракеты», — отреагировал читатель Telema.

Y27 Вице-премьер по вопросам «реинтеграции неподконтрольных территорий Украины» Алексей Резников

«Хотят, чтобы Путин напал», — пишет Dimka.

«Резников предложил разместить на территории Украины подразделения ПВО США, заявив, что украинское законодательство это позволяет. Статья 17 конституции Украины: «На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз». Украина уже стала частью США? ПВО США — это не иностранная или не военная база? Что несёт этот министр и «заслуженный юрист Украины»?» — подытожил на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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