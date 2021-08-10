Сеть: «Сволочи, войны хотят!» — в Киеве допустили размещение у себя ПВО США
Законодательство Украины позволяет разместить американские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 августа заявил вице-премьер по вопросам «реинтеграции неподконтрольных территорий Украины» Алексей Резников. По его словам, Украина обеспокоена якобы имеющимися намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму.
Читайте также: На Украине допустили возможность размещения у себя подразделений ПВО США
Новость обсудили читатели телеграм-каналов VESTI и Klymenko Time. Многие критически восприняли заявление Резникова.
«Американцы, если бы хотели что-то разместить у нас, то уже это сделали бы… Никто за нас воевать не будет, а эти заявления лишний раз показывают трусость нашего правительства», — написал Геннадий.
«Ну здорово. Если что пойдёт не так, они-то сдрыстнут, а мы?..» — спросил egoriann.
«Такие дурные заявления постоянно бывают, когда из-за псевдопатриотизма нет времени почитать конституцию», — добавил Игорь П.
«Давай, чего уж там, лепить так лепить», — отреагировал Александр Л.
«Этот идиот уже из штанов выпрыгивает, не знает, что бы такого сморознуть, ей Богу. Чего только ПВО? Предложил бы под Винницей ядерные шахты восстановить и американские ракеты туда поставить», — пишет Svyatoslav.
«Первым же разбомбят Киев и Львов в случае чего», — отметил Lion k.
«Вот сволочь, войны хотят…» — написал Николай.
«Точно конченные! Под удар всю страну ставят, твари!!!» — добавил Ivan.
«Ну ходят слухи, что именно с этими тезисами будет президент к Байдену ехать», — отреагировала Алла Сергіївна.
«А кто-то ещё удивляется тому, что банановая колония стала никому не нужна и использована по полной? Не бойтесь, наша армия самая сильная в Европе! Европа нас не оставит», — с сарказмом пишет touched the sun.
«Пусть у себя в одном месте разместит ракеты», — отреагировал читатель Telema.
«Хотят, чтобы Путин напал», — пишет Dimka.
«Резников предложил разместить на территории Украины подразделения ПВО США, заявив, что украинское законодательство это позволяет. Статья 17 конституции Украины: «На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз». Украина уже стала частью США? ПВО США — это не иностранная или не военная база? Что несёт этот министр и «заслуженный юрист Украины»?» — подытожил на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.
Читайте также: Вице-премьер Украины обвинил Россию в оккупации Азовского моря