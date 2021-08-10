Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли 30 июля сообщил, что «у нас на балансе имущества нет пожарных самолетов. Мы начали работу по поручению президента по закупке самолетов на инвентаризацию». В первые дни пожара в Манавгате с огнем боролись при помощи арендованных у России на сезон пожаротушения трёх длиннофюзеляжных пожарных самолетов. В своем заявлении от 9 августа, в понедельник, Пакдемирли относительно запроса Греции направить наши пожарные самолеты для борьбы с пожарами отметил: «Мы пытаемся это оценить. По мере ослабления наших пожаров, если будет возможность, мы сможем ими обеспечить Грецию». Кроме того, во время многочисленных пожаров в разных частях страны, пожарные самолеты, принадлежащие Турецкой авиационной ассоциации, простаивали в ангаре из-за того, что не было проведено их техническое обслуживание стоимостью 4 миллиона долларов, однако в это же время Турция направила пожертвование в Сомали в размере 30 миллионов долларов, что вызвало большой резонанс в социальных сетях.

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Заместитель председателя Республиканской народной партии (РНП) Гамзе Аккуш Ильгезди комментирует ситуацию следующим образом:

@gamzeilgezdi:«Вот что значит потерять связь с реальностью! Уважаемый министр, хочу напомнить, что из-за вас у нас нет пожарного самолета. Вы собираетесь направить в Грецию арендованные самолеты? Вы уверены, что Греция, у которой 20−30 своих пожарных самолетов, хочет от нас самолеты?».

Преподаватель университета Джан Йылмаз публикует следующий комментарий:

@canyilmaz1: «9 дней назад министр Бекир Пакдемирли говорил, что «у нас на балансе имущества нет пожарных самолетов», а в своем последнем заявлении он отметил, что «они пытаются оценить возможность направления самолетов в Грецию». Сказать-то он сказал, но это начинает немного смущать. Они что, издеваются над людьми?»

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Пользователь с ником KAYİ & KİNİK отвечает на это сообщение следующим образом:

@ysengoz: «Самолетов у нас нет, но есть арендованные самолеты, которые оказывают услуги для Главного управления лесного хозяйства. Речь здесь не о самолетах Турецкой авиационной ассоциации. Они сказали, что, если ситуация наладится, тогда мы их направим».

На что пользователь Левент Унал отвечает:

@kordialog: «Ты попытался объяснить, но вышло еще более ужасающе. Лучше бы вообще не писал никаких разъяснений».

Салих Окуду задает вопрос:

@salihokudu:«Что здесь ужасного? То, что нашли самолеты в аренду, а не купили их? Что в этом ужасного?».

Пользователь Чапкын отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@capkinozan:«Ужасно то, что у Греции, запрашивающей помощь, есть 38 своих самолетов. А у нас их не было до тех пор, пока не возникли собственные пожары. Ужасно то, что сгорел весь Мармарис и весь Манавгат».

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Юксель Одабаши, опубликовавший фотографию, на которой автомобиль Ferrari пытается проехать через стадо овец, написал следующий комментарий:

@yukselodabasi:«Какой богатый человек. Молодец, парень!».

Пользователь по имени Бурак, связывающий эту тему с помощью для Сомали, публикует следующий комментарий.

@Burakbasgnn4: «Взимаются налоги за землетрясение, в случае землетрясения населению они не возвращаются. Происходят наводнения, на головы людям бросают чай. Горят леса, Главное управление лесного хозяйства не берет на себя ответственность, и, как будто этого мало, в Сомали ежегодно направляют пожертвования в размере 30 миллионов долларов. ДЛЯ КОГО, ГДЕ И ЧТО ДЕЛАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ?».

Позиционирующий себя как владелец строительной компании Джафер Озулькю отвечает на это сообщение критикой в адрес президента Эрдогана, раздававшего пакеты с чаем во время митингов в населенных пунктах, пострадавших от пожаров:

@cafer_ozulku:«Они заняты тем, что бросают чай на головы людям и сообщают номера банковских счетов для сбора помощи».

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Депутат от РНП Фикри Саглар адресует президенту Эрдогану следующие вопросы:

@dfikrisaglar:«Уважаемый Эрдоган: