«Пожар в лучшем цирке в стране! Какая ирония» — саратовцы о пожаре в цирке
Жителей Саратовской области 10 августа всколыхнула новость о пожаре в цирке имени братьев Никитиных, недавно открытом после реконструкции. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 13:53 (местное время). По данным регионального ГУ МЧС, для ликвидации пожара выехали 15 расчетов.
Напомним, реконструкция развлекательного объекта продолжалась более трех лет. На ремонтные работы затратили свыше 800 млн рублей. Региональные власти неоднократно критиковали за затягивание сроков работ и удорожания стоимости.
В конце декабря 2020 года, после реконструкции, провели торжественное открытие цирка. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявлял тогда, что цирк — лучший в стране. Тогда же прошло первое техническое представление. Для зрителей цирк распахнул двери в начале июля 2021 года. В мероприятиях по этому поводу участвовал глава Росгосцирка Сергей Беляков, который восторгался результатом проделанных работ.
Глава Саратовской области Валерий Радаев после пожара в цирке дал ряд поручений по установлению причин возгорания и оказанию оперативной помощи по восстановлению объекта.
Площадь пожара составила 50 кв. метров. Предварительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Как сообщают региональные власти, на объекте горела деревянная обрешётка, из-за чего произошло сильное задымление помещений. Повреждения связаны с задымлением и проливкой очагов возгорания. Основные конструкции цирка и внешний периметр не повреждены. По словам зампреда АлександраСоловьева, срок восстановительных работ предположительно займет две недели.
Читайте также: В Саратове названа предварительная причина возгорания цирка
По счастливому стечению обстоятельств жертв среди животных и людей удалось избежать. Цирковая труппа в настоящее время находится на гастролях.
В соцсетях обсуждения о пожаре в отреставрированном цирке переросли в споры. Как долго будут восстанавливать объект и сколько денег на это потребуется?
«Достроить не успели, но уже сожгли, а дальше будет опять ремонт затяжной и выделение кучи денег на ремонт», — пишет Артем Н. в сообществе «ВКонтакте» «Саратов онлайн».
«Мы строили-строили и наконец построили», — разочарован Порфирий Г.
По мнению Софьи Я, «наворовали, а теперь следы заметают».
«Ещё на реконструкцию пару лет», — поделился Михаил Т.
«Теперь ещё лет пять крышу будут строить», — свое мнение выразила Светлана О.
«Целое поколение выросло без цирка», — констатирует Роман Б.
«А уже отчитались о реконструкции или огонь и не такое скрывал?» — интересуется Стас П.
«Денег мало вложили, в следующий раз собирайте больше с нас», — пишет Максим А.
«Пожар в лучшем цирке в стране!»… «Какая ирония. Классный способ затянуть реконструкцию на подольше», — добавил Артем Г.
«Цирк сгорел, а клоуны остались. С почином», — комментирует Юлия П.
«Чинили только зачем — и так сгорит», — считает Эрик С.
Олег Ш. написал: «Хочешь скрыть следы, сожги их!»
«В сроки не укладываются, растрата денег наверняка есть, вот и подожгли», — предполагает Алексей Ю.
Ликвидировать пожар удалось лишь в 15:15, сообщает ГУ МЧС по региону.
История возникновения цирка в Саратове берет свое начало в XIX веке. В 1876 году на торговой Митрофаньевской площади Саратова было возведено круглое деревянное здание с парусиновой крышей, вывеска на котором гласила «Первый Русский цирк братьев Никитиных». Здесь впервые было дано представление, в котором участвовали преимущественно русские цирковые артисты. Здание, выстроенное братьями Никитиными, простояло до 1928 года. В настоящее время на этом месте расположен кинотеатр «Победа».
На арене Саратовского цирка сделали свои первые шаги к славе легендарные артисты и дрессировщики Вальтер и Мстислав Запашные. Народный артист СССР Олег Попов дебютировал в Саратове в 1951 году как клоун.
Первая капитальная реконструкция цирка была проведена с 1959 по 1963 годы. Все работы осуществили в межсезонье, не останавливая деятельность цирка. Вторая капитальная реконструкция цирка прошла в 1998 году.
С 21 по 24 октября 2021 года в Саратове запланировали провести седьмой международный фестиваль «Принцесса российского цирка».
ИА REGNUM напоминает, 10 августа в Саратове из-за пожара в цирке имени «Братьев Никитиных» эвакуировали животных.
Читайте также: В Саратове произошел пожар в отремонтированном цирке