Жителей Саратовской области 10 августа всколыхнула новость о пожаре в цирке имени братьев Никитиных, недавно открытом после реконструкции. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 13:53 (местное время). По данным регионального ГУ МЧС, для ликвидации пожара выехали 15 расчетов.

64.mchs.gov.ru Тушение пожара в Саратовском цирке

Напомним, реконструкция развлекательного объекта продолжалась более трех лет. На ремонтные работы затратили свыше 800 млн рублей. Региональные власти неоднократно критиковали за затягивание сроков работ и удорожания стоимости.

Saratov.gov.ru Ремонтно-реставрационные работы в Саратовском цирке. 2018

В конце декабря 2020 года, после реконструкции, провели торжественное открытие цирка. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявлял тогда, что цирк — лучший в стране. Тогда же прошло первое техническое представление. Для зрителей цирк распахнул двери в начале июля 2021 года. В мероприятиях по этому поводу участвовал глава Росгосцирка Сергей Беляков, который восторгался результатом проделанных работ.

Глава Саратовской области Валерий Радаев после пожара в цирке дал ряд поручений по установлению причин возгорания и оказанию оперативной помощи по восстановлению объекта.

Saratov.gov.ru Валерий Радаев во время посещения ремонтно-реставрационных работ в Саратовском цирке. 2018

Площадь пожара составила 50 кв. метров. Предварительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Как сообщают региональные власти, на объекте горела деревянная обрешётка, из-за чего произошло сильное задымление помещений. Повреждения связаны с задымлением и проливкой очагов возгорания. Основные конструкции цирка и внешний периметр не повреждены. По словам зампреда АлександраСоловьева, срок восстановительных работ предположительно займет две недели.

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По счастливому стечению обстоятельств жертв среди животных и людей удалось избежать. Цирковая труппа в настоящее время находится на гастролях.

64.mchs.gov.ru Тушение пожара в Саратовском цирке

В соцсетях обсуждения о пожаре в отреставрированном цирке переросли в споры. Как долго будут восстанавливать объект и сколько денег на это потребуется?

«Достроить не успели, но уже сожгли, а дальше будет опять ремонт затяжной и выделение кучи денег на ремонт», — пишет Артем Н. в сообществе «ВКонтакте» «Саратов онлайн».

«Мы строили-строили и наконец построили», — разочарован Порфирий Г.

По мнению Софьи Я, «наворовали, а теперь следы заметают».

64.mchs.gov.ru Тушение пожара в Саратовском цирке

«Ещё на реконструкцию пару лет», — поделился Михаил Т.

«Теперь ещё лет пять крышу будут строить», — свое мнение выразила Светлана О.

«Целое поколение выросло без цирка», — констатирует Роман Б.

«А уже отчитались о реконструкции или огонь и не такое скрывал?» — интересуется Стас П.

«Денег мало вложили, в следующий раз собирайте больше с нас», — пишет Максим А.

«Пожар в лучшем цирке в стране!»… «Какая ирония. Классный способ затянуть реконструкцию на подольше», — добавил Артем Г.

«Цирк сгорел, а клоуны остались. С почином», — комментирует Юлия П.

«Чинили только зачем — и так сгорит», — считает Эрик С.

Олег Ш. написал: «Хочешь скрыть следы, сожги их!»

«В сроки не укладываются, растрата денег наверняка есть, вот и подожгли», — предполагает Алексей Ю.

Ликвидировать пожар удалось лишь в 15:15, сообщает ГУ МЧС по региону.

64.mchs.gov.ru Тушение пожара в Саратовском цирке

История возникновения цирка в Саратове берет свое начало в XIX веке. В 1876 году на торговой Митрофаньевской площади Саратова было возведено круглое деревянное здание с парусиновой крышей, вывеска на котором гласила «Первый Русский цирк братьев Никитиных». Здесь впервые было дано представление, в котором участвовали преимущественно русские цирковые артисты. Здание, выстроенное братьями Никитиными, простояло до 1928 года. В настоящее время на этом месте расположен кинотеатр «Победа».

На арене Саратовского цирка сделали свои первые шаги к славе легендарные артисты и дрессировщики Вальтер и Мстислав Запашные. Народный артист СССР Олег Попов дебютировал в Саратове в 1951 году как клоун.

Первая капитальная реконструкция цирка была проведена с 1959 по 1963 годы. Все работы осуществили в межсезонье, не останавливая деятельность цирка. Вторая капитальная реконструкция цирка прошла в 1998 году.

ИринаЯ Саратовский цирк имени братьев Никитиных. 2020

С 21 по 24 октября 2021 года в Саратове запланировали провести седьмой международный фестиваль «Принцесса российского цирка».

ИА REGNUM напоминает, 10 августа в Саратове из-за пожара в цирке имени «Братьев Никитиных» эвакуировали животных.

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