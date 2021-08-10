Смоленский сегмент соцсетей обсуждает массовое заболевание детей после возвращения с отдыха в Анапе. Сообщение появилось 10 августа и мгновенно было подхвачено пользователями, а затем и СМИ. Комментариев от Роспотребнадзора и властей пока не поступало.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«Мы, родители детей, очень хотим огласки. Вчера в 14:23 в Смоленск из Анапы прибыл поезд — два вагона с детьми, один вагон-лазарет, в котором 50 детей с высоченной температурой 39−40. Выехало из Анапы чуть больше 80 человек детей, по пути дети один за другим начали заболевать, а по приезде домой, вечером стали заболевать и остальные. Целый вагон был выделен под лазарет, 50 человек больных детей! По пути на станциях в вагон заходили медики, делали уколы, давали таблетки и брали тесты на ковид. В Смоленске поезд встречали врачи, скорая помощь, всем детям снова сделали тесты на ковид и кишечную инфекцию. У родителей очень много вопросов к администрации лагеря. Дети начали заболевать в лагере! Больных детей никак не лечили и не изолировали! А просто отправили домой. В дорогу, почти двое суток в поезде! Естественно, что когда все дети — и больные, и здоровые — оказались в поезде, в замкнутом пространстве, они просто один за другим начали заболевать и пришлось целый вагон выделить под лазарет. Как и кто допустил больных детей к перевозке? Почему больных детей не сняли с поезда? Чем болеют наши дети? И кто ответит за эту халатность?» — возмущена автор поста.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«Нечего сейчас ваших детей в лагеря отправлять, нашли время!!!» — комментирует Елена Ю.

«Страшное время: всем правит бабло, и никому ни до кого нет дела…» — комментирует Виктория А.

«Где дети так устали? На дистанционке? Вы о чем думали, когда отправляли детей в такой сложной эпидемиологической обстановке в мире? Начните спрашивать с себя?» — предлагает Наталья Ф.

«Причём тут «сложная эпидемиологическая обстановка в мире»? Детей теперь в вакууме держать, по-вашему, нужно? Из дома ни шагу? Если дети начали заболевать на территории лагеря, то это к руководству лагеря вопросы, а никак не к родителям», — комментирует Наталья Г.

«Каждый год в разных лагерях что-то происходит. Ни одного года без происшествий. Ни разу не отправляла детей. Даром не нужны эти головняки. Потом локти себе кусать будешь», — комментирует Ольга У.

«Ну как бы ковид на дворе. Итог с вагонами был ожидаем», — добавляет та же пользовательница.

«Потому что, купаясь, глотали воду из моря, это кишечная инфекция», — ставит диагноз Виктория С.

«У нас давно не принято за что-то отвечать, им главное заработать», — пишет Александр Ш.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«Работаю, дети летом в городе, ибо, почитав отзывы, реально не поднялась рука их туда отправить. Вы реально поищите сами. Как можно не уточнить, куда именно отправляешь своего ребенка?» — ответила критикам Надежда Э.

«Я бы не хотела, чтобы моего ребенка снимали с поезда, — привезли домой и слава Богу. У нас такая же ситуация была лет десять назад: из Анапы приехали все больные. Ничего, все живы и здоровы», — делится опытом Елена М.

«Деткам скорейшего выздоровления!!! Все будет хорошо. Теперь вопрос ребром. Родители отправляли не детей отдыхать, а сами хотели отдохнуть, подчеркну, от детей, с такой обстановкой до такого додуматься молодцы. Теперь ищете виноватых, это вы, а снимать с поезда никто не имеет права, как представляете это. Отдельный вагон выделили, медики приходили», — комментирует одна из пользовательниц.

«Столько уже разных ЧП за последние годы случалось в детских лагерях, что доверять детей администрациям лагерей уже и не хочется…» — добавляет Виктория А.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«Ездил почти каждое лето в детстве в лагеря — ничего, выжил. Во время универа ездил работать вожатым на юг. Приезжали разные абсолютно дети, у кого-то родители физически не могут из-за работы в отпуск уехать надолго или вообще летом, у кого-то материальное положение не позволяет, не понимаю нытья, дети на море, общаются со сверстниками. Обстановка такая, что заразиться можно везде, обвинять конкретно лагерь смысла не вижу. Другой вопрос, чем именно болеют? Информации так и не увидел. Может, они едой отравились, тогда другой вопрос, но ставить на всех лагерях из-за этого крест как на виде отдыха — это тоже бред», — считает Алексей М.

«Автор, мой ребенок ехал в злополучном 25-м вагоне. Можете огласить список 50 больных детей?» — ставит под сомнение историю Виктория Д.