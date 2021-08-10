В Северной Осетии 9 августа скончались девять пациентов Республиканской больницы скорой медицинской помощи. Смерть людей, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, наступила в результате отказа в работе системы подачи кислорода. По данным врио министра здравоохранения РСО-Алания Сослана Тебиева, произошла авария — прорыв кислородной трубы, проходящей под землей.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

Эта страшная новость вызвала широкий общественный резонанс не только в Северной Осетии, но и во всей России. Комментируя событие на странице новостного веб-сайта «Владикавказ|Осетия» в Instagram, пользователи соцсетей высказывают слова соболезнования родным погибших, выражают возмущение халатностью чиновников от медицины и сотрудников больницы.

Многие предлагают принять решительные меры в системе здравоохранения РСО-Алании, в первую очередь — кадровые. Начать надо, считают читатели, с отставки, а там — и посадить, кого следует, и даже расстрелять, возможно, нужно для острастки и приведения в порядок работы больниц.

«Всех их в отставку!», «Всех виновных в тюрьму!», «В 41-м такого не было, а если бы было — расстрел на месте, и правильно!», «За решётку главврача и министра!» — такие предложения звучат буквально через комментарий.

Gov39.ru Пациент на ИВЛ

Практически все читатели сошлись во мнении, что произошедшая трагедия стала возможной из-за халатности. О случайной аварии не хотел слышать никто из пользователей. Там, где вопрос касается жизни человека, не должно быть места случайностям. Пациенты больницы во Владикавказе умерли из-за безответственности, и виновные должны быть наказаны, а в самой системе здравоохранения нужны серьезные перемены — такое мнение звучало практически в каждом комментарии.

«Теперь это не имеет никакого значения: в отставку или нет. Факт, что люди умерли из-за халатности минздрава Осетии», — считает LarisaT.

«Как страшно прийти в больницу за помощью и из-за чьей-то халатности умереть», — написал Ailaroval.

«Благодаря чиновникам-хапугам погибли бедные люди. «Главные» деньги положили в свои карманы, не докупили что-то, не доплатили за работу рабочим, а они в свою очередь не доделали. В итоге пострадали больные», — уверена Лариса Г.

«Жаль людей. Не хотелось бы, чтобы в XXI веке люди умирали из-за чьего-то раздолбайства», — считает Владимир П.

«Столько денег вам дали, а мозгов как не было, так и нет!» — возмутился Алан Х.

Mos.ru Медицинский работник у аппарата ИВЛ

Многие подписчики новостной страницы в Instagram назвали причиной удручающего состояния местной системы здравоохранения кадровый состав и недостаточность опыта и образования у медперсонала больниц. Не может быть хорошей медицины, если многие врачи получают платное образование, а попасть в медвуз могут в основном те, чей семейный доход позволяет выучить своего ребенка за немалые деньги. Изначально такая система построена для того, чтобы потом выученные специалисты «отбивали» свои потраченные на образование деньги и зарабатывали себе на жизнь не скромными зарплатами медика, а взятками от надеющихся на излечение больных, считают читатели.

«Это виноваты те, которые определяют своих детей в медвуз. Медицина — это призвание. А мы своих дебилов туда за любые деньги. Вот вам и результат. И не жалуйтесь!» — урезонила всех Джульетта К.

«Я всегда говорила — им веры нет! Туда попадёшь — или залечат, или уничтожат! Есть же ручные баллоны. Представляю, как это страшно, когда не хватает воздуха и ты задыхаешься», — написала 𝓓𝓲𝓴𝓪𝓻𝓴𝓪.

«Вот так вот! Нормальные специалисты здесь не задерживаются, сразу после академий бегут в аэропорт! Оптимизация здравоохранения! И перестаньте лечить по этим фашистским стандартам, вам самим легче будет!» — назвал причины происходящего в здравоохранении kristipers.

«Это не больница! Это концлагерь! Фашисты в белых халатах!» — сравнила Ева.

«А вы думаете, в других регионах нет оптимизации? Она прошла по всей России», — напомнила о системных проблемах Даша Ж.

«Медицина заканчивается за Московской кольцевой дорогой», — уверен Сергей Е.

«Нормальные специалисты не то что не задерживаются, они и не нужны сейчас медицине, им и не дают работать. Им нужны не думающие, неучи и подчиняющие. А знающих отодвигают», — прокомментировала ситуацию в здравоохранении Зарина К.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

«Многие, сбежав, как вы выразились, возвращаются обратно. Но вопрос другой: вернувшись, они попадают в нездоровую среду управления и практически становятся незаметными и отсюда малорезультативными. Медицина все-таки и её результативность напрямую зависят от комплексного подхода», — согласилась с ней Stalinisa K.

«Только и слышишь: на одно выделили деньги, на другое выделили деньги. Неужели нельзя привести в порядок хотя бы самое необходимое, от чего зависят жизни людей?!» — негодует Марина М.

«Веры нет врачам в последние годы. Как вам не стыдно! Для вас три копейки дороже, чем человеческая жизнь», — подытожил London g.