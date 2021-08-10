Эксперт пояснил, когда на Украине узнают, что «реверс был лишь на бумаге»
Как только прекратится транзит российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС), на Украине «узнают», что никакого реверса газа не было и страна закупала российский газ, переплачивая за несуществующий реверс. Об этом 9 августа в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.
«Как только закончится транзит [газа] по трубе из России, мы узнаем… что никакого реверса не было. То есть Порошенко и Зеленский системно грабили эту страну… и никакого реверса не было», — сказал он.
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Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что о технической невозможности реверса по украинской ГТС было известно давно.
«Трубу (украинскую ГТС — М. Р.) отдадут ЕС даром за возможность распределять газ по территории Украины. И это в лучшем случае», — считает Antey 19.
«Теперь будет реверс через «Северный поток», — иронизирует Борис Бенедиктович.
«Смешно, мы знаем, что реверса нет, но платим, потому что у нас свобода», — с сарказмом добавил Александр Я.
«И тем не менее большая часть населения этой территории верят в реверс. Там вообще за это нобелевку по физике можно давать», — написал «Неандерталец».
»Раньше про эстонцев легенды слагали (про заторможенность), а теперь украинцы у них эстафету приняли, но скоро и до них дойдет, что реверса не было», — шутит Maestro3D.
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«Реверс газа. Это такая же шняга, как и регулярные войска РФ в ЛДНР», — пишет Oleg Master.
«Когда к цене газа добавят цену за реальный реверс, вот тогда обнимемся, поскачем, крикнем «Слава Украине!..» — отреагировал Андрей Б.
«Не прошло и 8 лет. Похоже, Украина взяла пальму первенства у Эстонии в одной интересной особенности», — иронизирует R Crouwl.
«Украинская ГТС предназначена только делать транзит газа из России в Европу, а не наоборот», — отметил Георг Марк.
«Реверс был только на бумаге», — отреагировал Mr Prita.
«То, что не было никакого реверса, об этом давно знают все граждане Украины, только Банковая об этом не догадывается и продолжает валять дурочку. Власть 30 лет грабит население, и это не новость. Почему к власти постоянно приходят подонки, вот это вопрос, на который если мы ответим, тогда решим 50% всех проблем», — отметил Анатолий Ч.
«Именно для этого и нужен был переворот, чтоб получить власть, а есть власть, можно грабить сколько хочешь», — подытожил Анатолий Л.
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