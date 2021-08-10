Как только прекратится транзит российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС), на Украине «узнают», что никакого реверса газа не было и страна закупала российский газ, переплачивая за несуществующий реверс. Об этом 9 августа в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Как только закончится транзит [газа] по трубе из России, мы узнаем… что никакого реверса не было. То есть Порошенко и Зеленский системно грабили эту страну… и никакого реверса не было», — сказал он.

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Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что о технической невозможности реверса по украинской ГТС было известно давно.

«Трубу (украинскую ГТС — М. Р.) отдадут ЕС даром за возможность распределять газ по территории Украины. И это в лучшем случае», — считает Antey 19.

«Теперь будет реверс через «Северный поток», — иронизирует Борис Бенедиктович.

«Смешно, мы знаем, что реверса нет, но платим, потому что у нас свобода», — с сарказмом добавил Александр Я.

«И тем не менее большая часть населения этой территории верят в реверс. Там вообще за это нобелевку по физике можно давать», — написал «Неандерталец».

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»Раньше про эстонцев легенды слагали (про заторможенность), а теперь украинцы у них эстафету приняли, но скоро и до них дойдет, что реверса не было», — шутит Maestro3D.

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«Реверс газа. Это такая же шняга, как и регулярные войска РФ в ЛДНР», — пишет Oleg Master.

«Когда к цене газа добавят цену за реальный реверс, вот тогда обнимемся, поскачем, крикнем «Слава Украине!..» — отреагировал Андрей Б.

«Не прошло и 8 лет. Похоже, Украина взяла пальму первенства у Эстонии в одной интересной особенности», — иронизирует R Crouwl.

«Украинская ГТС предназначена только делать транзит газа из России в Европу, а не наоборот», — отметил Георг Марк.

«Реверс был только на бумаге», — отреагировал Mr Prita.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«То, что не было никакого реверса, об этом давно знают все граждане Украины, только Банковая об этом не догадывается и продолжает валять дурочку. Власть 30 лет грабит население, и это не новость. Почему к власти постоянно приходят подонки, вот это вопрос, на который если мы ответим, тогда решим 50% всех проблем», — отметил Анатолий Ч.

«Именно для этого и нужен был переворот, чтоб получить власть, а есть власть, можно грабить сколько хочешь», — подытожил Анатолий Л.

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