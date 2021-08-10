В Южно-Китайском море и прилегающих водах ВМС США и союзные Вашингтону страны в настоящее время проводят крупнейшие за последние 40 лет морские учения, в ходе которых отрабатывается и высадка на сушу. Недалеко, в тех же водах, китайский флот также проводит одни из своих крупнейших военно-морских маневров. И та, и другая сторона заявляют о том, что учения направлены на сдерживание противника, пишет старший научный сотрудник отдела приоритетов обороны и бывший подполковник армии СШАДэниэл Л. Дэвис в статье, вышедшей 10 августа в издании The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Если Вашингтон не примет более рациональную, сдержанную и реалистичную военно-морскую политику, страна может оказаться в состоянии конфликта — войны, которую никогда не стоило начинать и которую США с большой долей вероятности проиграют. Независимо от того, нравится это кому-то или нет, однако в результате многолетнего укрепления Китая появилась глобальная держава, с которой Вашингтон должен считаться. У КНР есть мощный ядерный арсенал, который постоянно развивается, скоро республика опередит все остальные страны по объему экономики. Кроме того, Пекин уже обладает современной армией, равной которой в регионе нет. Однако это не означает, что эти преимущества Китая автоматически представляют угрозу безопасности Америки.

Советский Союз обладал большим военным потенциалом, чем современный Китай, например, в части ядерного оружия. Так, еще в 1986 году СССР имел ошеломляющие 45 тыс. единиц ядерного оружия. В свою очередь Китай, по оценкам министерства обороны США, к 2025 году будет располагать сравнительно небольшим арсеналом в 200 ракет, которые могут достичь американской территории.

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Были у СССР и более значительные неядерные силы: в 1984 году у страны было шесть миллионов человек, разбросанных по всей его «империи», тогда как сегодня в Китае всего два миллиона военнослужащих, которые почти все размещены на его собственной территории. Красная Армия могла 20 раз уничтожить Соединенные Штаты с помощью ядерного оружия и имела современные механизированные подразделения, размещенные непосредственно на границах союзников США, и тем не менее Вашингтон эффективно сдерживал Москву от нападения на США в течение трех четвертей века.

Глобальная мощь Америки в воздухе, на суше и на море, а также ее превосходящие ядерные силы могут на неопределенное время удерживать Китай от любых прямых атак на Соединенные Штаты или их союзников. Несмотря на все успехи Китая за последние три десятилетия, страна по-прежнему ограничена защитой собственных границ или, как в случае с Тайванем, примерно в 160 км от своих берегов.

Способность США проецировать боевую мощь по всему миру достаточна, чтобы противостоять любой попытке Китая напасть на них или их союзников. У Вашингтона есть все мыслимые стратегические преимущества для обороны. Фактически существует только один сценарий, при котором у Китая будет военное преимущество над США: если Вашингтон по глупости решит воевать с Китаем «на его заднем дворе», где у них есть значительные тактические преимущества.

Эта реальность была подтверждена за последние два года в рамках нескольких компьютерных симуляций. В ходе учений в 2019 году один из аналитиков признал, что американская сторона «получила на орехи» в конфликте с Китаем. В ходе еще двух симуляций, состоявшихся в течение следующих 12 месяцев, США также потерпели крупные поражения. При этом в первом случае эксперты пришли к выводу, что США не только проиграют, но и проиграют «быстро», тогда как во второй симуляции поражение американских сил носило «плачевный» характер. И понять причины такого развития событий можно и без секретных учений.

Министерство обороны США каждый год выпускает доклад для Конгресса, посвященный Китаю, и в этом документе на протяжении двух десятилетий подробно разъясняется, что КНР развивает современные истребители, военно-морские корабли, подводные лодки, ракетные войска, оснащенные ракетами-убийцами, а также осуществляет развитие своих военных технологий и потенциала в космосе, благодаря чему он стал современным и смертоносным противником у своих берегов и границ. Сила США огромна, но она рассредоточена по всему миру, в то время как военная мощь Китая почти полностью сосредоточена вокруг Тайваня, а также Южного и Восточно-Китайского морей.

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-17 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

Ключом к безопасности Америки является не продолжение строительства более крупных и мощных авиационных и морских баз всё ближе и ближе к берегам Китая, а сохранение силы, способной сдерживать любые попытки Пекина нанести удар по территории США или их союзников. В то время как Китай имел бы военное преимущество, если бы США сражались по тайваньскому сценарию, практически все другие сценарии решительно обеспечили преимущество американским силам почти где угодно за пределами Тайваня, включая союзников Вашингтона Южную Корею, Японию и Австралию или территории США, такие как Гуам.

Сказанное выше имеет серьезные последствия. Во-первых, Соединенные Штаты имеют стратегическое и тактическое преимущество перед Китаем почти во всех категориях, кроме Тайваня и Южно-Китайского моря. Во-вторых, Китаю потребуются в лучшем случае десятилетия, чтобы иметь возможность бросить вызов военному превосходству США в открытых водах Тихого океана или в небе над ними. В-третьих, единственный сценарий, при котором США лишатся военного преимущества, — это если Вашингтон по глупости решит воевать с Китаем из-за Тайваня.

У Вашингтона есть флот и авиация, которые, несомненно, могут сдержать Китай от нападения на США или их союзников, а также могут уничтожить их силы, если он предпримет такую попытку. Таким образом, чтобы сохранить свою страну в безопасности, руководство США должно признать сложившиеся военные реалии, избегать боевых действий за Тайвань и продолжать патрулировать воды и воздух за его пределами.