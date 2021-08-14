Российские учёные ведут активную подготовительную работу к масштабной стройке в Сибири. Они разработали мегапроект «Русский ковчег», который предполагает комплексное развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона Сибири, строительство современных предприятий и связанных с ними городов. В подготовке проекта принимает участие министр обороны РФ, глава Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу, а обсуждения проходят с участием членов Российской академии наук (РАН) и ведущих экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

Ещё в 2017 году РГО предоставило грант на разработку концепции этого проекта. Разработчики учли и объединили региональные инициативы: «Енисейская Сибирь» (с предложениями выступили власти Красноярского края, Хакасии и Тувы), «Нижнее Приангарье», «Байкальский регион». Использовался и опыт прошлого — созданная в СССР и реализовывавшаяся до 90-х годов прошлого века межрегиональная научно-техническая программа «Сибирь».

Авторы проекта постарались соединить в единое целое возможности, которые дают богатые природные ресурсы Сибири, с научным, промышленным и аграрным потенциалом для создания проекта, который придаст целостность пространству России.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

План «Русского ковчега» включает несколько манёвров. «Демографический манёвр» предполагает прирост населения в регионах Сибири. «Научно-индустриальный манёвр» предполагает разработку новых месторождений полезных ископаемых, а также запуск инновационных производств. «Транспортный манёвр» должен создать систему транзитных и внутренних магистралей. Наконец, «Экологический манёвр» предполагает создание в Сибири безуглеродных зон, а также наращивание производства чистой энергии и воды.

Особое внимание разработчики проекта уделяют Минусинской котловине, где природные условия наиболее благоприятны и возможно развитие сельского хозяйства. Именно в этом месте может быть построен и инновационный город, который станет главной точкой общенационального прорыва.

Проект выходит за пределы Ангаро-Енисейского региона. Разработчики уделяют внимание Алтаю с его аграрным и оздоровительным потенциалом, а также необходимости организации скоростного транспортного сообщения между Омском и Новосибирском. Предполагается развитие Арктической зоны, создание инфраструктуры для Северного морского пути. В перспективе возможно строительство Трансъевразийской железнодорожной магистрали, которая из Тувы пройдёт через Западную Монголию в Китай и далее в Индию.

Предполагается появление новых сырьевых районов — добыча нефти в Красноярском крае, золота в Иркутской области. Кроме того, могут быть созданы Усть-Кутский и Удоканский минерально-сырьевые кластеры, Улуг-Хемский и Хакасский угольные районы.

Добыча угля

По информации источника ИА REGNUM, объём финансирования в первые годы реализации проекта может превышать 1,5 трлн рублей в год. При этом предусматриваются как частные, так и государственные вложения, которые будут осуществляться в том числе через нацпроекты. Объём средств Фонда национального состояния (ФНБ), который может быть направлен на реализацию «Русского ковчега», оценивается в 150−200 млрд рублей в год.

Первые результаты планируется получить уже к 2035 году. К этому сроку должен заметно вырасти как совокупный ВРП Сибири, так и объём инвестиций в основной капитал. При этом численность населения может увеличиться за счёт переселенцев на 3 млн человек. В том числе благодаря доходам населения, которые к этому сроку должны обойти общероссийские показатели и превысить их минимум на 15%.