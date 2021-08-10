В Чувашии в 2021 году на капитальный ремонт и модернизацию образовательных учреждений выделили рекордные 2 млрд рублей, фактически опередив федеральную программу по капремонту школ. Но свалившиеся на муниципалитеты масштабные средства не всем оказались по зубам: наиболее проблемными считаются десять школ и детских садов, где ремонтные работы могут продлиться до октября. Власти поясняют, что «причины у всех одинаковые», но корень проблемы — некачественная проектно-сметная документация и слабый подрядчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

В этих условиях проверяется расторопность муниципальных глав и умение принимать неординарные, смелые управленческие решения, которые не только нивелируют возмущение родителей, но и консолидируют общество. На это обратил внимание глава Чувашии Олег Николаев, приведя в качестве примера руководителя Янтиковского района, где ситуация управляется в ручном режиме и на подмогу застройщику подтянулись местные жители.

Рекордные средства на ремонт

29 июля в Чувашии началась приёмка образовательных учреждений. Комиссии оценят более 880 учреждений, в том числе 410 школ и 328 детских садов. Из них в настоящее время приняты 209 объектов.

Одним из основных мероприятий по подготовке к новому учебному году является проведение модернизации образовательных организаций. На эти цели в 2021 году из бюджета Чувашии выделено 2074,4 млн рублей, в том числе 1486,5 млн рублей направлено на капитальный ремонт 54 школ, имеющих износ 50%, остальные 587,9 млн рублей — на капитальный ремонт 36 детских садов.

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В министерстве образования Чувашии отмечают, что в 80 организациях модернизация проводится в соответствии с графиком, в десяти — с отставанием от графика.

Причины срыва ремонта

Вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева, говоря о десяти проблемных объектах, заявила, что причины срыва графика работ «у всех одинаковые»:

«Хочу остановиться на десяти организациях, которые отстают по графику. В принципе проблемы и причины у всех одинаковые: некачественная проектно-сметная документация — соответственно, заход на повторную экспертизу, слабый подрядчик, непредвиденные работы, которые стали появляться во время уже проведения ремонтных работ, нехватка у подрядчика рабочих на объекте и как следствие — продление сроков и срывы. <…> Были выявлены во время работ дополнительные объёмы, на 10% мы увеличили финансирование и направили 54 млн рублей дополнительно. И также непредвиденные виды дополнительных работ, по которым была представлена проектно-сметная документация, профинансировали дополнительно на 36 млн рублей» .

Cap.ru Вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева

Министр образования заявила, что «договорились с главами администраций» о проведении родительских собраний и организации перевозки детей в соседние школы и детсады.

«Мы договорились, что дистанционного обучения не будет, исключительно в живом режиме», — сообщила глава министерства.

Проблемные объекты

Козловский район, школа № 3 на 800 мест. В настоящее время из 27,9 млн рублей освоено 1,8 млн рублей (6,5%), готовность объекта по ремонтным работам оценивается на 60%.

Cap.ru Ситуация по школе в Козловском районе Чувашии

«Отремонтированы второй и третий этаж, остаётся первый. На объекте работают 23 человека, и мы понимаем, что к 1 сентября вряд ли школа будет открыта», — сказала Алла Салаева.

Чебоксарский район, абашевская школа на 480 мест. Выделено 54,8 млн рублей, освоено 0%, готовность на объекте оценивается на 30%. По словам главы минобразования», «обещанный срок [завершения ремонтных работ] со стороны главы администрации — 30 сентября».

Cap.ru Ситуация по школе в Чебоксарском районе Чувашии

Моргаушский район, большесундырская школа на 401 место. Выделено 29,9 млн рублей, освоено 6,8 млн рублей (21%), готовность составляет 60%.

«27 августа запланирована сдача объекта, а второй этап капремонта планируют провести в осенние каникулы — ремонт подвала, вентканал и так далее. Я не уверена, что к 1 сентября объект будет готов к приёму учеников», — доложила Алла Салаева.

Cap.ru Ситуация по школе в Моргаушском районе Чувашии

Янтиковский район, шимкусская школа на 320 мест. Выделено 21,9 млн рублей. Освоено 3,7 млн рублей (21%), готовность — 70%.

«На объекте работают 35 человек и, как мы проговорили с главой администрации, усиление [ремонтных работ] идёт, в данном случае он управляет этими процессами. Планируют сдать 28 августа. Но если не будут успевать, то нужна быстрая логистика по перевозке детей», — проинформировала министр.

Cap.ru Ситуация по школе в Янтиковском районе Чувашии

Канаш, школа № 9 на 505 мест. Выделено 33,1 млн рублей, освоено 1,8 млн рублей (5%), готовность объекта оценивается на уровне 45%. Вице-премьер пояснила, что в рамках модернизации «идёт изменение объёма», так как «школа состоит из нескольких корпусов, и один из этих корпусов во время работ признан аварийным».

Cap.ru Ситуация по школе в Канаше

Ибресинский район, малокармалинская школа на 265 мест. Выделено 30,5 млн рублей, из них освоено 3 млн рублей (9,8%), готовность — 20%. Планируют сдать 10 сентября.

Cap.ru Ситуация по школе в Ибресинском районе Чувашии

Что касается детских садов, то к числу проблемных относятся объекты в Урмарском районе (детсады №№ 1, 2), Чебоксарском районе (тренькасинский детский сад) и Шумерле (детсад «Алёнушка»).

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Алла Салаева также добавила, что в Чувашии в 2022 году за счёт федерального бюджета могут быть капитально отремонтированы 15 школ.

Комментарий главы Чувашии

В ходе обсуждения глава Чувашии Олег Николаев потребовал от руководителей муниципалитетов, чтобы они «дошли до каждого объекта», напомнив, что планировать все процессы руководители должны «в самом начале», а не когда возникает проблемная ситуация.

По мнению руководителя региона, «достаточно большое количество глав, скажем так, упустило процесс управления реализацией многих проектов». В качестве «положительного реагирования» он привёл руководителя Янтиковского района, где на ремонт проблемной школы он сумел консолидировать местных жителей:

«Очень правильно глава администрации организовывает, призывает людей, которые проживают в населённом пункте и являются родителями, вернуться с других регионов и поработать для того, чтобы школу завершить в срок. Понятно, они туда приходят не как подрядчики, но они к действующему подрядчику приходят на помощь, консолидируются усилия. На самом деле идёт резкое ускорение процесса. Я не говорю, что всем так надо поступать, но это пример того, как находится решение».

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Олег Николаев высказал мнение, что можно рассмотреть вопрос продления каникул в школах, которые не откроются 1 сентября.

Реакция в соцсетях

Большее возмущение у пользователей социальных сетей вызвал призыв подключиться к ремонту школ родительской общественности, кто-то оценил это как «сверхцинизм», предлагая чиновникам самим выйти на субботники в школы.

«Что? Родители должны сами ремонтировать школу? Может, они ещё и сами должны стройматериалы оплатить? Что за беспредел вообще? Ненадёжные подрядчики, смета неграмотно составлена, бла-бла-бла», — не верит чиновникам Владимир С.

«Родителям оплачивать будут? Нашли бесплатных рабочих», — также возмущается Светлана С.

«С какого «икса» родители должны приложить усилия для ускорения постройки школ? Родители участвовали в госзакупках по их ремонту? Родители получили с бюджета на ремонт школ?» — задаётся вопросами Eugene.Dark.

«Я так понял, что речь не о какой-то волонтёрской помощи…, а о том, чтобы поработать на подрядчика за зарплату. Имелись в виду, видимо, сезонные гастарбайтеры», — полагает GimlerCPY.

«Просто работать не умеют!» — уверен Александр С.

«Так надо вникнуть в сметы и в тех, кто их подписывает», — считает Юрий У.

«Это, по сути, срыв учебного процесса «силами» самих же директоров общеобразовательных учреждений. Тут уже попахивает разбирательством на высшем уровне. Школы не частные», — предполагает Владимир С.

Кто-то обратил внимание, что ранее в Чувашии не выделяли такие масштабные средства на ремонт образовательных учреждений.

«Да, есть отстающие объекты, это 10 школ. Но они отстающие, а не мёртво замороженные. Закончат позже, никто не переломится от ожидания. Вон когда московский мост строили, никто не ныл, да, отставали, но сделали. И не надо забывать об объёмах и о том, что это не стены покрасить, а разобрать школу до скелета и построить ее заново. Когда такое было вообще? Это вообще убогость по глупому комменту главы закапывать всю работу в масштабе», — парирует Alexey_Filev.

«Предыдущий министр не справился с двумя школами, а здесь 90 садиков и школ, из которых отстают только 10. Разницу чувствуете?» — спрашивает Ksu_SHA.

«Чувствую… 10 больше чем 2 в 5 раз… Распять министра образования», — играя словами, отвечает пользователь по имени «Участник».

Злые языки полагают, что сейчас министр образования больше «работает для галочки».

«У неё поход в Госдуму скоро, какая тут школа?» — пишет Forest_G.