Летние Олимпийские игры — 2020, проходившие в Токио (Япония), завершились, а обсуждения их итогов в социальных сетях продолжаются. Не отстают и сибиряки, оставляя своё мнение в местных пабликах в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада в Токио

«Раньше с удовольствием смотрел все Олимпийские игры, как зимние, так и летние. Практически все виды спорта, какие только показывали на федеральных каналах, если не ошибаюсь, с Игр в Нагано, в 1998 году. Было интересно, переживал за наших ребят и девчонок. А сейчас? То ли времени меньше на такие вещи, то ли интерес пропал, и слишком там много стало политики. Со всех сторон», — комментирует подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Никита Г.

«Просто ты повзрослел и стал это замечать», — ответил ему Сергей П. Он добавил, что «раньше было так же», и «спортом рулят» то коммерция, то политика.

«Плевать на Олимпиаду, это уже давно больше про политику, а не про спорт», — считает Юрий Ю.

«Где российский флаг, где российский гимн, вот в чём вопрос? Обидно», — отметил Олег С.

Цитата из видео на YouTube Россия на открытии Олимпиады в Токио

Олег А. подчеркнул, что российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно: «Считаю, неплохой результат завоевали, молодцы! Поздравляю!»

«А чему мы радуемся? У нас отобрали гимн и флаг на Олимпийских играх! Лучше бы вообще Россия туда не ездила», — подытожил обсуждение Максим М.

Как сообщало ИА REGNUM, XXXII летние Олимпийские игры прошли в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были состояться в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Сборная России смогла занять пятое место в общем медальном зачёте. При этом стоит напомнить, что из-за двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства российская сборная выступала без национального флага и государственного гимна. В Токио наши спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).

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