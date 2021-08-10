Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон за два с половиной года заработал около $10 млн (£7,2) перед тем, как компания, в которой он работал, Greensill Capital, обанкротилась, сообщает BBC. По документам, полученным программой BBC «Панорама», Кэмерон получил $4,5 млн в 2019 году после обналичивания акций, также он получал ежегодно зарплату в $1 млн. К тому же в 2019 году он получил премию размером $700 тысяч.

Анри Гаскар. Яков, герцог Йоркский

Компания Greensill Capital занималась выдачей займов юридическим лицам. До банкротства Дэвид Кэмерон убеждал министров вкладывать деньги налогоплательщиков для погашения долгов Greensill.

Теневой министр юстиции Дэвид Лэмми прокомментировал новость в своем Twitter-аккаунте: «Переписки с министрами по WhatsApp и лоббизм в правительстве приводят к быстрому обогащению. Об этом всём и есть консерваторы».

Некоторые пользователи согласились с мнением Лэмми, сказав, что чего-то похожего и стоило ожидать от консерваторов.

«Тори, который сказал «мы все заодно», урезал пособия и положил в карман 6,5 миллиона, пока его работодатель разорялся, звучит примерно правильно», — прокомментировал @ItCorbyn.

«Ох, какой сюрприз. «Просто зовите меня Дэйв» вновь засунул свою морду в кормушку. Использование своей позиции бывшего премьер-министра для игры на рынке, использование влияния в Вестминстере, заработок в £7,2 млн, чтобы сбежать прямо перед банкротством Greensill Capital, оставляя инвесторам встречу с огромными потерями», — написал @si_dodd.

Дэвид Кэмерон

Некоторые пользователи отметили, что бывший премьер-министр обманывал всех и когда был министром, но они не думали, что ложь продолжалась и по окончании его срока полномочий. Их новость удивила.

«Хорошо видеть, что обман и панибратство не прекратились, когда он покинул пост. Правда шокирует. Банкротство оставило людей с миллиардами долгов», — прокомментировал @riddler_smitb.

Часть пользователей считает, что до тех пор, пока действия Кэмерона законны, его нужно оставить в покое.

«Если он нарушил закон, преследуйте его. Если он уговаривал других нарушать закон, преследуйте их и его. Но если то, что он делал, было законно, даже если неэтично, что с того?» — написал @dartymoor.

«Он нарушил какой-нибудь закон? Если нет, идите дальше и сфокусируйтесь на большей проблеме», — посоветовал @cbunting24.

В комментариях вспомнили, что некогда Дэвид Кэмерон сказал, что лоббизм приведет к скандалу, а сейчас он в нем главное действующее лицо.

«Это тот Дэвид Кэмерон, который сказал, что лоббизм — это следующий большой скандал?» — спросил @polytixs.

Ряд пользователей отметил, что им стало интересно, сколько зарабатывают обычные чиновники на местах, если за два с половиной года бывший премьер умудрился заработать 10 миллионов.

«И? Мне больше интересно, сколько старшие государственные служащие, руководители советов, действующие политики, управляющие ВВС и ведущие приносят домой каждый месяц. Мне больше тревожно за их уровень оплаты. Мне не важна зарплата бывшего премьер-министра», — написал @MDC12345678.

Haykakan.top Парламент Великобритании. Вестминстерский дворец. Лондон

«Все эти детали ежегодно публикуются. Эти зарплаты за выполненную работу. Кэмерону платили за влияние на бывших друзей с политической силой. Уверены, что в этом интерес и озабоченность? Обществу досталась участь покрытия некоторых долгов Greensill», — ответил @RuarBro.

Комментаторы написали, что такие деньги можно было заработать только незаконной деятельностью. Некоторые из них назвали его мошенником.

«Как можно заработать £7,2 млн в компании, когда вы знаете, что она идет ко дну? Действительно пахнет мошенничеством грандиозного масштаба. Потом спросите себя, сколько его человек так деньги зарабатывают», — отметил @afrancis_oafc.

«750 тысяч за советника с частичной занятостью. Я уверен, он ничего не делал, ему платили только за доступ к людям у власти. Так много коррупции, мы возвращаемся к правилам землевладельцев и краже денег налогоплательщиков. Это должно быть остановлено», — написал @ScrumptiousBlue.

В комментариях удивлены расследованием ВВС, но очень ему рады. Некоторые пользователи думали, что журнализм в Великобритании умер. Вместо с тем пользователи посоветовали заняться расследованием поступков действующего премьер-министра Бориса Джонсона.

«Рад видеть, что некоторые части ВВС все еще способны к журналистским расследованиям. Как насчет расследования лжи и коррупции настоящего правительства», — призвал @DayEskimo.

Пользователи написали, что сегодня политики уже не пытаются скрыть свои противозаконные действия.

«Серьезно, он даже не пытается скрыть свою коррупцию», — прокомментировал @LaunchFast.

Некоторые комментаторы не понимают, в чем суть подобных расследований, если сегодня политикам не предъявляют обвинений.

«И что? Никто из коррумпированных политиков никогда не будет привлечен к ответственности, а уж тем более посажен в тюрьму. Будет независимое расследование, за которым последует период охлаждения на несколько месяцев, после которого будут даны мягкие рекомендации, которых никто не заметит, и все», — описал дальнейшую ситуацию @MooBozo.

Southbanksteve Полицейский Великобритании

Среди комментаторов есть те, кто считает нечестным платить лжецам, которые занимаются болтологией, огромные суммы денег, когда одними из самых важных работников в стране являются работники на самых низкооплачиваемых должностях.

«Настоящие ключевые работники в этой стране — мусорщики, дворники, продавцы в супермаркетах, они стараются изо всех сил с минимальной зарплатой, пока люди зарабатывают миллионы в финансовых компаниях. Каким образом это когда-либо может быть оправдано?» — выразил свой протест @blunted_james.