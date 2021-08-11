Судья отклонил просьбу американской певицы Бритни Спирс об ускорении предстоящего слушания, на котором будет рассматриваться вопрос отстранения отца певицы от опекунства и права распоряжаться финансами женщины. Об этом недавно ходатайствовал новый адвокат Спирс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Постановление было вынесено судьей Брендой Пенни в понедельник, 6 августа, в суде Лос-Анджелеса.

Напомним, что 39-летняя Спирс живет под опекой, которая тщательно контролирует ее жизнь и финансы с 2008 года, то есть на протяжении 13 лет. При этом певица рассказала, что отец запрещает ей распоряжаться своими деньгами, выходить из дома и во многом другом беззаконно посягает на ее свободу.

«Каждый прошедший день — это еще одна возможность избежать вреда и ущерба для Спирс и ее наследства», — написал адвокат на прошлой неделе, требуя немедленного отстранения отца или ускорения даты слушания.

История Бритни Спирс привлекла внимание людей по всему миру, особенно американцев, которые выходят на митинги, требуя свободы для певицы.

Вот и данное решение судьи было воспринято с негодованием. Пользователи Twitter высказали свое мнение под соответствующей публикацией The New York Times.

«Патриархат приведен в действие», — злится @Kojenwa.

«Заявления Спирс напомнили о том, что не так давно было совершенно законно принудительно накачивать наркотиками и стерилизовать психически больных людей, даже если они не представляли ни для кого опасности. Ее жалобы ДОЛЖНЫ быть расследованы. Если будут обнаружены доказательства насилия, должны быть выдвинуты обвинения», — призывает @NotATweeter16.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

«Тогда этот судья должен нести ответственность за все, что случится с Бритни со стороны ее обидчиков. Мы беспокоимся за ее безопасность #FreeBritney», — пишет @perfectluvr.

«В своих показаниях Бритни Спирс утверждает, что на последнем слушании, на котором она присутствовала, судья Бренда Пенни заставила ее почувствовать себя мертвой. #FreeBritney», — напоминает @FreeBritney321.

«Судья? НАЗОВИТЕ ЕЕ ПО ИМЕНИ. Судья Пенни коррумпирована #СвободуБритни», — указывает @its_miltond.

«Запад — опасное место. Мы должны больше ценить Африку по многим причинам. Люди не находятся под постоянным наблюдением, они свободны жить так, как хотят, и таких законов не существует. Вы сами принимаете решения о том, как вам жить. Запад переоценен!» — считает @JAkinniranye.

Также часто повторялся комментарий в три слова: «Судья Пенни коррумпирована». Пользователи писали предложение и маленькими и заглавными буквами. Некоторые дублировали фразу несколько раз.

«Она начала снова выставлять себя на посмешище. Это будет беспорядок. Это будет еще один случай Майкла Джексона и Элвиса», — считает @kathy_crumley.

«Это действительно бесит. Я так чертовски зол — это похоже на личное и преднамеренное? Если я так себя чувствую, то я могу только представить, что чувствует Бритни», — расстраивается @heyheyheysis.

(сс) Mike Maguire Сторонники Бритни Спирс на акции #FreeBritney

«Это не нормально. Женщина подвергается контролю и насилию со стороны мужчины, на которого у нее есть доказательства и расписки — плюс он забирает ее деньги — и судья отрицает это? Пора провести расследование. Любой может почуять ложь в этом деле — происходит что-то грязное», — подчеркивает @LetBritneyShine.

«Я до сих пор не понимаю, почему до сих пор стоит вопрос об этом, когда есть буквальное постановление об отстранении. СУДЬЯ ПЕННИ КОРРУМПИРОВАНА. Как мы можем передать дело другому судье?» — спрашивает @bangtanbspears.

Напомним, 13 июля 2021 года судья Высшего суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни позволила Бритни Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Ранее певица не могла это сделать из-за того, что уже 13 лет находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Новый представитель СпирсМэттью Розенгарт сразу же предложил отцу певицы добровольно отказаться от опекунства.