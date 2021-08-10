Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, опубликованным 9 августа, США фиксируют каждый день свыше 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Таких показателей не было с февраля, и Штаты уже обрадовались, что победили коронавирус. Бизнес начал открываться, а авиалинии практически вернулись к допандемическим показателем. Однако новая статистика, подпрыгнувшая в связи с распространением штамма «Дельта», застала многих врасплох. В связи с неопределенностью правительство порекомендовало штатам подождать 14-дневной тенденции к снижению числа новых случаев заражения, прежде чем приступать к поэтапному открытию.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость. При этом многие обратили внимание на то, что в так называемых «красных», то есть республиканских, штатах процент заражения выше, чем в «голубых», вакцинированных демократами штатах. Из-за этого начались политические споры с обвинением тех или иных партий в распространении коронавируса.

«Если Деcантис хочет лишить финансирования школьные округа, которые требуют масок, почему бы не лишить федерального финансирования штаты, которые не выполняют пороговые показатели вакцинации или даже не соответствуют рекомендациям общественного здравоохранения?» — спрашивает @scottdbowers, имея в виду губернатора Флориды, который выступает за послабление ограничений и возвращение к нормальной жизни.

Нацгвардия штата Флорида, США The National Guard

«Сейчас есть огромная разница по сравнению с началом пандемии. Есть эффективная бесплатная вакцина. Проблема в неумелом руководстве республиканцев», — уверен @__Arthur_Dent__.

«Мне нравится высокомерность ваших ответов. Мой вопрос: «Почему уровень смертности составляет менее 20% от февральских показателей при аналогичных новых случаях»?» — интересуется @GuyRWhitehead.

«Их нужно отделить от нас, от тех, кто делает все верно», — делает@AngelusHector заявление, попахивающее «вакцинационным расизмом», на что получает ответ от: «Я знаю четырех человек, которые заболели за последние две недели, и все четверо были полностью привиты в марте».

«У нас есть три проверенные и эффективные вакцины. Они появились на рынке с начала года. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы должны оставаться в этой катастрофе общественного здравоохранения. Я виню одну сеть и одну политическую партию. Это их вина», — утверждает @RussOnPolitics.

«Надеюсь, никого не удивляет, что те штаты, где процент заражения высок, являются штатами с наиболее низкой вакцинацией. Люди скажут, что вакцина не идеальна, и это правда, но она очень помогает. Чем дольше мы будем избегать вакцин, тем дольше будет продолжаться эта пандемия», — пишет @__lastoria.

Вакцинация от коронавируса в США. (сс) U.S. Secretary of Defense

«Количество случаев сейчас ничего не значит. Нам нужно знать количество серьезно больных людей — вакцинированных и невакцинированных. Какая разница, сколько вакцинированных людей заболело, если у них болезнь протекает в легкой форме?» — обращает внимание @melbourne1973.

«Вот почему требования о вакцинации в общественных местах (ресторанах, самолетах и т.д.) должны стать более распространенным явлением. Если вы не чувствуете ответственности за здоровье общества, то, возможно, вам не стоит пользоваться благами общественной жизни», — пишет @SuperfluousD.

«С другой стороны, слава богу, республиканцы в Америке могут быть свободными и патриотичными. Здесь гора сарказма», — объясняет @gettingitgo.

«И всё же Канада с сегодняшнего дня снова пропускает граждан США через границу. Какой в этом есть смысл?» — восклицает @Sox4NY3.

«Это тревожит. Но, пожалуйста, назовите также соотношение случаев вакцинированных и невакцинированных, а также госпитализаций/смертей. Это гораздо более важные цифры на данный момент», — просит @Dodivo1.

«Они действительно хотят выяснить, как работает «стадный иммунитет», — шутит @JLane01 и получает ответ от @CasteelJA: «Не слишком уверен насчет стадного иммунитета, но они, похоже, разобрались со стадной инфекцией».

«Господи, да в этих «красных» (республиканских) штатах никого не останется. Я действительно не знаю, как Фокс, Трамп и его суррогаты, а также губернаторы вроде Десантиса и Грега Эбботта не были засужены за смерть по неосторожности или не столкнулись с обвинениями по крайней мере в убийстве по неосторожности», — возмущается @Neil4birds.

«Пора начать запрещать полеты в Техас и Флориду и обратно. На данный момент это вопрос национальной безопасности. Подпись ставит… Житель Флориды», — пугается @14Truth14.

Штат Техас в период коронавируса. russian.news.cn

«Возможно, в дополнение к обреченным репортажам о переполненных больницах в этих регионах, СМИ могли бы осветить еще и те штаты, которые в значительной степени #вакцинированы и где нет кризиса в здравоохранении?» — предполагает @CPTDoomDC.

«Американская война против COVID-19 угрожает жизни и с таким трудом завоеванным свободам каждого американца. В чём разница между теми, кто имеет право отказаться от борьбы с нашим общим врагом, защищая наш образ жизни, и непатриотичными призывниками?» — поднимает тонкий вопрос @LouisRBridgema3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, необходимость предоставлять университетам документы о прохождении вакцинации от коронавируса вынудила многих американских студентов подделывать справки.

Это происходит на фоне того, как в мире распространяется штамм «Дельта» коронавируса, и всё большее количество учебных заведений в Штатах требуют от своих студентов в обязательном порядке предоставить справки о вакцинации. Без такой бумажки учащимся запрещается посещать классы.