Приглашенных на вечеринку экс-президента США Барака Обамы гостей настоятельно попросили удалить из Instagram фотографии с мероприятия. Это, очевидно, связано с нежеланием американской элиты злить американцев, во многом себя ограничивающих из-за пандемии COVID-19. Однако сама новость о том, что день рождения прошло на славу, разозлила граждан, которые за последний год отказали себе в торжествах.

Генрих Семирадский. Сиеста патриция. 1881

Рэпер Трэп Бекхэм и его менеджер Ти Джей Чапман разместили в Instagram фотографии еды с мероприятия, а также селфи с марихуаной, которая разрешена в штате Массачусетс, где Барак и собрал гостей. Позже снимки были удалены из-за запрета на фотосъемку во время мероприятия, сообщает New York Post.

«Пришлось всё удалить из-за правил, — сказал Бекхэм. — Это было эпично. Если в Сети появятся видеозаписи, они станут вирусными. Он (Обама) танцевал всё время. Никто никогда не видел Обаму таким раньше». При этом Чапман был заметно раздражен после того как ему пришлось удалить свидетельства своего «эпического» вечера. «Вчера была эпическая ночь, — сказал он на видео. — Я разместил несколько своих историй. Не думал, что кому-то есть до этого дело, а, похоже, есть. Совсем не круто. Совсем не круто». Певица Erykah Badu также разместила в Instagram видео, на котором Обама танцует на сцене, но позже и оно было удалено.

Official White House Photo by Pete Souza Экс-президент США Барак Обама

По оценкам Чапмана, организаторы потратили не менее $1 млн на мероприятие, которое, как он сам выразился, стало «вечеринкой всех вечеринок».

Среди приглашенных знаменитостей были Джей-Зи, Бейонсе, Стивен Спилберг,Брэдли Купер, Дон Чидл, Стивен Колберт, Брюс Спрингстин, а так же Том и Рита Хэнкс.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Большинство осталось недовольно пышностью мероприятия, указав, что свои дни рождения они смогли отпраздновать за $48.

«В начале этого года я отпраздновала свое 50-летие вместе со своим единственным ребенком — сыном, которому тоже исполнилось 16 лет. Это было самое лучшее время. Ходили в мой любимый греческий ресторан, и я поблагодарил Бога за всё. Берегите себя и благословите Бога», — пишет WillingWill.

«Ваш комментарий очень порадовал меня, человека, ценящего самые важные вещи в жизни. В ваш последний день в этой вселенной не будет иметь значения, сколько у вас денег или славы, вы уйдете, ценя любовь других», — отвечает PetesSake1.

«Лично я в последнее время не вижу в мире слишком много поводов для празднования. Дни рождения приходят и уходят. В этом году на день рождения моей жены мы пошли ужинать. Потратили целых $48, включая чаевые», — делится, по видимому разочарованных этой жизнью, пользователь под ником ssbn632865.

Оноре Домье. Вагон третьего класса 1862

«То же самое. Наша 50-я годовщина была в октябре прошлого года. Отель и авиакомпания отменили всё из-за проблем с доставкой на Кауаи, где мы проводили медовый месяц. Само собой разумеется, хотя наши взрослые дети и их семьи живут в радиусе 60 миль, мы провели вечер в одиночестве. Облом. Но в этом году мы встречаемся с ними чаще», — делится опытом EdwardCh.

«Кто-нибудь сейчас доверяет правительству? Каждый год они тратят $4,7 трлн. Как вы думаете, сколько они крадут — 30% или 40%? Потому что с нашими провальными школами и инфраструктурой нельзя верить, что они тратят наши налоги на нас», — уверен Uttah.

«А в это время я и Дебра съели лазанью на ужин и посмотрели комедии во ТВ», — пишет Beachrat51. И получает ответ от ForestGrump: «Я бы вам поверил, но по ТВ давно не показывают комедий».

«Интересно, сколько из этих фотографий было автоматически загружено в облако, прежде чем они были удалены с телефона? Полагаю, что в ближайшие несколько недель таких утечек станет еще больше», — надеется A_Guy_Named_Joe.

«Это ничего не изменит. Apple, Google и Twitter будут напрямую удалять их из облака, и, вероятно, они также будут напрямую удалять их с телефона пользователя. Ну разве ИИ не великолепен!» — отвечает livefreeofdie.

Цитата из кф 21 и больше. реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США Вечеринка

«Конечно, фотографии и видео были удалены. Пока остальная нация горит, было бы плохим пиаром посмотреть, как «элита» веселится. Я удивлен, что им не пришлось подписывать документа, чтобы попасть на вечеринку. Кроме того, любые вирусные кадры могли быть использованы в политической рекламе на выборах 2022 года, о чем в Демпартии уже беспокоятся. Но настоящая причина в том, что мы недостаточно «привилегированы», — считает macc282.

«В этом году я отпраздновал свой день рождения, отправившись в очень дорогое место. Я спустился на бензоколонку и заправился», — иронизирует EdwardJ.LetkiewiczJr.

«Да, заправляйтесь сейчас, потому что через два дня это будет стоить дороже. Мне нравится думать о заправке бензобака в эти дни как об «усреднении долларовых затрат», — отвечает glblexplr.

«Он может вести нормальную жизнь, насколько это возможно для человека, находящегося в центре внимания. Однако мне бы хотелось, чтобы после этого пост занял более достойный человек. Посмотрите на Рейгана, Картера и Буша. Все они ушли на пенсию жить в скромных домах, а не собирать таинственным образом миллионы долларов. Мы действительно разрушили первоначальную концепцию выборной должности с зарплатой», — сожалеет cybasmith.

Уильям Бальфур Кер, 1906 г. Из глубины

«Он, конечно, свободен вести ту жизнь, которую выбирает — но и мы тоже. И если мы ограничены, то и он должен быть ограничен», — подчеркивает bizmarkusb.

«Как он стал миллиардером? Давайте посмотрим на его налоговые декларации», — призывает zippydodah.

Напомним, Обаме пришлось урезать амбиции в вопросе празднования своего 60-летия после того, как в социальных сетях появилось много саркастических и гневных комментариев по поводу пышной вечеринки в разгар пандемии.

Отметим, что действующий президент США Джо Байден в списках приглашенных не значился.