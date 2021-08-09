Министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявивший о необходимости строительства нескольких городов в Сибири и даже переносе туда столицы, назвал конкретное место. В одном из интервью в 2020 году глава Минобороны и Русского географического общества заявил, что очень хочет построить город в Сибири.

Петр Кончаловский. В Минусинских степях. 1902

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири», — сказал Шойгу.

Он рассказал, что в Сибири добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. При этом самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай. Также в КНР чушками отправляется алюминий, из которого там производят конечную продукцию.

«Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее?» — процитировало слова министра агентство РИА Новости.

Глава министерства также отметил, что сырья для аккумуляторов электромобилей в России «выше крыши», а вскоре транспорт перейдёт на электродвигатели. Поэтому, сказал Шойгу, нужно собрать учёных и производителей, чтобы природные богатства продавались не в чушках, а в новейших батареях. Это же касается, по его мнению, и других природных ресурсов.

«Вот такой центр и нужно построить. Это не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны. Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина», — сказал министр.

Василий Суриков. Енисей у Красноярска. 1909

На днях в Красноярске на встрече с учёными он дополнил, уже не просто рассказывая о своём желании, а выступая с конкретным предложением, — нужно три-пять новых городов с населением до миллиона человек. При этом каждый из населённых пунктов должен иметь свою специализацию.

Отдельную подсказку для «сибирских» планов дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, объявивший о разработке концепции развития водородной энергетики, предполагающей создание сначала водородных кластеров, а затем крупных производств для экспорта и поставок на внутренний рынок. Дело в том, что для производства чистого водорода требуются мощные источники возобновляемой энергии. И на сегодняшний день они расположены на Енисее — Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС. Также есть ещё советский проект Эвенкийской ГЭС на реке Нижняя Тунгуска, являющейся притоком Енисея. Поэтому логично, что хотя бы часть водородных кластеров появится именно на Енисее и совпадёт со строительством новых городов Сибири, став их основой.

Енисей является важной водной артерией с выходами в Северный Ледовитый океан и к озеру Байкал через Ангару. Он является дорогой для добываемого в тайге леса-кругляка, основная переработка которого производится в Лесосибирске.

Минусинская котловина — место с наиболее мягким климатом на Енисее. Её делят два региона — Хакасия и Красноярский край. Причём Абакан и Минусинск можно назвать городами-спутниками — их разделяет лишь Енисей. По реке и проходит граница.

Василий Суриков. Минусинская степь. 1873

До революции за тёплое лето Минусинск называли «Сибирской Италией». Название, конечно, не вполне точно, из-за сильных зимних морозов средняя годовая температура составляет 1,9 градуса Цельсия. Для сравнения: в Риме — столице настоящей Италии — 15,8 градуса, в Москве — 6,3 градуса, Санкт-Петербурге — 5,8 градуса, Омске — 4,1 градуса, Бийске (Алтайский край) — 3,2 градуса, Барнауле (Алтайский край) — 2,6 градуса. А вот в Новосибирске и Красноярске холоднее — 1,7 и 1,6 градуса соответственно. В Кызыле, расположенном рядом, причём южнее, и вовсе отрицательные температуры — минус 1,2 градуса. В Лесосибирске — минус 0,7 градуса, Туруханске — минус 5,9 градуса.

То есть Минусинск вовсе не курорт, но для работы с богатствами Сибири и Енисея, пожалуй, удачное место.