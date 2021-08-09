30 августа планируется визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. При общем дружественном фасаде существует атмосфера усталости и взаимного разочарования. Это связано и с риторикой вокруг «Северного потока», и также — с шатким внутреннеполитическим положением на Украине. Там же зловещие кадры и документы о деятельности Байденов — отца и сына — на Украине в недавнем прошлом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Пару дней назад в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава администрации президента Андрей Ермак провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном с целью подготовки встречи Владимира Зеленского с его американским коллегой Джозефом Байденом. Обе стороны пытаются сгладить противоречия, когда выступают через слои дипломатической косметики.

В прошлом месяце широкую огласку получило полуофициальное обращение Вашингтона к Украине «сидеть тихо» и что «Северный поток» обсуждению не подлежит. Так мы читаем в медийном ресурсеPolitico со ссылкой на источники в администрации Байдена. Более корректная версия указывает на настоятельную просьбу американцев не критиковать эту сделку.

Таким образом, Украина оказалась униженной и невостребованной. Недавно еще российские политологи трубили о том, что нехорошие из Вашингтона принуждают Киев к роли антироссийского тарана в регионе. Однако сейчас мы стоим перед ясным фактом: Белый дом и Госдеп указывают Украине на её не самое почетное место.

Это объясняется и системным фиаско украинского опыта последних лет. Экономический кризис в стране достиг критической отметки.

(сс) U.S. Department of State Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

Согласно данным Нацбанка Украины, выплаты по валютному государственному долгу в 2021—2022 годах суммарно превышают $17 млрд (11,2% годового ВВП). Из них в 2021 году Украина должна погасить $10 млрд внешних долгов. Заметим, крупнейшие в этом году выплаты Украины по внешнему долгу приходятся на лето-осень. В период с июля по сентябрь включительно необходимо выплатить внешним кредиторам 5,73 миллиарда долларов. Никто не в состоянии ответить на вопрос, откуда придут эти финансовые ресурсы. Новые займы?

Киев таки идет на новые займы, также чтобы профинансировать дефицит госбюджета. К примеру, Украина в апреле выпустила еврооблигации на сумму $1,25 млрд. В июле было проведено дополнительное размещение еще на 500$ млн. В июне 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг превысил 92 миллиардов долларов — больше 65% ВВП.

Это очень тревожные показатели для Украины. Нельзя исключать, что мы увидим в ближайшее время симптомы социального обвала. Надо готовиться к новым политическим надломам и переломам.

Посудите сами: на погашение внешних выплат Украина тратит сейчас 38% своих ресурсов. То есть каждая третья гривна бюджета отправляется в карман кредиторов. Каждый гражданин Украины платит за провальную финансовую политику Киева примерно по 7,5 тысячи гривен.

Alexander Noskin Нацбанк Украины

Особо болезненный кризис переживает энергетика Украины. Рынок электроэнергии существует там с 2019 года. Его убытки перекладываются на государство. Так, общая сумма убытков на оптовом рынке электроэнергии достигла уже почти полутора миллиардов долларов. В 2020 году оператор украинской энергосистемы «Укрэнерго» показал убыток на 27,5 миллиарда долларов. Кроме того, запасы угля на складах ТЭС упали ниже 1 млн тонн. Норма для лета в преддверии отопительного сезона составляет 2−3 миллиона тонн.

Теперь обратимся к социальной сфере. Задолженность населения Украины за ЖКХ составляет на сегодня почти 80 млрд гривен ($2,9 млрд), что можно считать катастрофическим рекордом. А задолженность государства по заработной плате на 1 июля 2021 года достигла 3,593 млрд гривен (130 млн долларов).

Зеленский едет в Вашингтон не как желанный партнер, а как брошенный и докучающий надоедчик. Джо Байден предпочел бы забыть об Украине, где так неотмывно скомпрометировал себя его сын. Хуже того, документы и записи похождений отца и сына в фирме «Бурисма» могут еще не раз всплыть как обвинительный материал против самого президента. Поэтому от Зеленского будут требовать смирения вкупе с косметикой и парфюмерией.