Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о создании проекта концепции развития водородной энергетики. В документе представлена стратегия действий в этой сфере, которая позволит России через десятилетие не потерять международные энергетические рынки.

Василий Суриков. Енисей у Красноярска. 1909

Особенностью производства водорода является то, что вещество не встречается в чистом виде. А его добыча ведётся при помощи промышленного производства. Наиболее чистым считается «зелёный» водород, добываемый методом электролиза воды из возобновляемых источников энергии. Производить его крупными партиями невыгодно и очень дорого.

Однако Россия, как следует из концепции, рассчитывает именно на него. Среди технологий производства указано получение водорода методом электролиза воды, что нужно для получения «зелёного» водорода. Однако встаёт вопрос: на какие возобновляемые источники энергии рассчитывает правительство?

Главный проект, способный сделать Россию водородной сверхдержавой — Пенжинская приливная электростанция (ПЭС) в Охотском море, обладающая почти бесконечным потенциалом. Однако добраться инфраструктуре в это место сложно, а климат для водородного завода крайне суровый. Вряд ли с этого проекта начнётся развитие водородной энергетики.

(сс) Чуян Галина Николаевна Пенжинская губа

Более вероятен другой советский проект — Туруханской (Эвенкийской) ГЭС на реке Нижняя Тунгуска (приток Енисея) в Красноярском крае. Её мощность может достигать 12 ГВт — почти столько же, сколько у двух крупнейших действующих ГЭС России — Саяно-Шушенской и Красноярской. Обе, кстати, расположены на Енисее.

И если Россия начнёт создавать промышленные центры по производству водорода в Сибири, скорее всего, они появятся именно на Енисее, используя уникальные природные возможности этой реки и её притоков для создания возобновляемых источников энергии. Это позволит России дёшево производить самый чистый водород, который обязательно найдёт покупателя за рубежом.

С этими планами соотносится заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости строительства в Сибири трёх-пяти новых городов с населением до миллиона человек. Если новую столицу на Енисее создать будет трудно (более-менее мягкий климат только в Хакасии, в Минусинской котловине), то промышленные центры появятся именно там.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на р. Енисей

Стоит добавить, что Енисей также играет важную роль в добыче леса, где в масштабах страны также нужны новые задачи. В «лесной столице», Лесосибирске, не производят даже современные ОСБ плиты, ограничиваясь пиломатериалами, ДВП и МДФ, тем временем рынок требует готовых решений под ключ. В первую очередь нужны домокомплекты в высокой степени готовности, которые можно собрать на месте в частный дом. До 2030 года в стране планируется построить до 1 млрд кв. метров жилья, половину из объёмов может взять частное домостроение. Рынок огромный даже внутри России.