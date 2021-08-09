В украинском курортном городе Бердянск неизвестные разрисовали автомобили с российским номерами, сообщается 9 августа на местном портале «ProБердянск». Уточняется, что были разрисованы машины, припаркованные у одной из городских гостиниц. Это произошло в ночь с 6 на 7 августа. Также уточняется, что были закрашены красной краской номерные знаки и нанесены надписи на стекла и другие элементы автомобилей. Как оказалось, владельцами автомобилей оказались граждане Украины, причем один из них проживает в районе рядом с местом инцидента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

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Инцидент обсудили на телеграм-канале «Шептун», а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие возмутились поступку соотечественников.

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«Вместо борьбы с номерами, лучше бы работать пошли. Сейчас повылазила вся эта нечисть наружу», — написала Лариса.

«Очень умно. Жлобство процветает!» — добавила Olena.

«С ветряными мельницами ещё могут воевать», — пишет Михаил.

«А потом мы говорим, почему на нас как на хуторян смотрят», — отметил один из читателей.

«Интересно, а если человек с российскими номерами аполитичный и ему вообще глубоко… [безразлично], что между Украиной и Россией происходит? Что вот он об этом перформансе подумает?» — поинтересовался Константин П.

«Убогость и нищета порождают бесправие и вседозволенность!!!» — отреагировал Volodya M.

«В Москве ездят как минимум сотни, а то и тысячи машин на украинских номерах, у меня во дворе паркуются постоянно! Никому нет дела до них, относятся как и ко всем остальным номерам!» — написал Иван Ж.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Припаркованные автомобили

«Ну всё, перемога (победа. — М. Р.)! И сразу экономика улучшилась, и уровень жизни поднялся», — с сарказмом отреагировала Natalia S.

«Да он у нас поднялся еще когда памятники повалили и улицы переименовали», — ответила ей Наталья Ч.

«Нагадить исподтишка. А в открытую встретиться — кишка тонка», — пишет Людмила Ц.

«А вы представьте, что бы началось, если бы авто с украинскими номерами обрисовали в РФ», — ответил Людмиле Ц. Konstantin D.

«Визгу было бы до мамы-Америки», — ответил ему Мир Миру.

«Пропаганда Кремля? Не верю. Хотя… Может, на этой машине раньше «Путин ездил», тогда понятно», — с сарказмом написал Jurij O.

«Тю, а могли и сжечь. Зельцу (Зеленскому. — М. Р.) привет от владельцев автивок (автомобилей. — М. Р.)…» — добавила Наталия К.

«Что-то я не видел, чтобы в Москве с Тернопольскими или Львовскими номерами кто-то переживал, что с их машинами что-то произойдёт. Люди живут и спокойной работают в столице «оккупанта». А сколько раз в московских ресторанах я слышал украинскую речь. А теперь вопрос. Где больше свободы?» — спросил Ярослав Л.

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Анна Рыжкова ИА REGNUM Ресторан украинской кухнив России

«В Крыму тоже много с украинскими номерами, никто гадости не делает», — ответила Ярославу Л. Светлана Б.

«Наконец-то перемога! Все цели достигнуты», — с сарказмом добавил Александр К.

«Что ж ещё от дикарей можно ожидать», — написал Виктор К.

«Так в Бердянске больше делать-то и нечего», — отметил Leonid P.

«Авто было украинцев. А если бы не украинцев, то что можно с*ать на него? Если россияне приехали как положено через границу. Документы все в порядке. Кто дал право нашим свиньям выделывать вот такие фокусы? Истинное средневековье. Попробовали бы вот так за границей разукрасить машину иностранцев. Ну там же закон один для всех, а у нас одно название», — написала Наталья Ч.

«И где полиция? Каждый ненаказанный случай преступления ведет к дальнейшей эскалации преступности. Вот если бы обрисовали краской машину депутата, нашли бы сразу. А тут еще и, надо же, российские номера. А если в России начнут то же самое вытворять с украинскими? Тупость нецивилизованных», — отметил Константин З.

«В этом ослятнике такое поощряется…» — отреагировал Vladimir B.

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