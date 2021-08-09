



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Ливану требуется помощь всего мира. Об этом папа Римский Франциск говорил в конце общей аудиенции, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик напомнил о том, что год назад в порту Бейрута прогремели взрывы, и вознес молитвы о преодолении серьезного кризиса в Ливане. Разрушительная волна, вызванная детонацией склада взрывчатки в порту, унесла жизни более двухсот человек и ранила более шести тысяч. Более 300 000 жителей Бейрута были вынуждены покинуть свои дома и целые кварталы в результате одного из самых мощных неядерных взрывов в истории. «Мои мысли обращены к этой возлюбленной стране, особенно к жертвам, их семьям, многочисленным раненым, к тем, кто потерял свои дома и работу и многим, утратившим желание жить дальше», — сказал папа. 1 июля этого года в Ватикане состоялся День молитвы и размышлений о Ливане, напомнил Франциск. Он обратился с призывом к международному сообществу «оказать Ливану конкретную помощь, не только словами, но и конкретными действиями», чтобы страна могла пройти путь возрождения: «Я надеюсь, что нынешняя международная конференция, которая сейчас проходит во Франции при поддержке ООН, окажется продуктивной в этом отношении». Понтифик обратился к ливанскому народу, сказав о своем желании посетить страну: «Я продолжаю молиться о вас, дабы Ливан вновь стал посланием мира и братства для всего Ближнего Востока».

Японцы возмущены проявленной во время Олимпиады некомпетентностью властей, сообщает UCA News (Гонконг, Китай). Всё началось с ужасной вони, витающей над Токийским заливом. Это стало бедой для столичной мэрии и Японского олимпийского комитета. Настолько, что вокруг района установили ограждения, чтобы репортеры и блогеры не могли вести компрометирующие съемки. Но потом появился коронавирус, и начался настоящий ад. Премьер-министр Есихидэ Суга принял очевидное решение не допускать зрителей на Игры, поскольку менее 15% японцев были вакцинированы. Но проблемы, кажется, никогда не заканчиваются. После того как в Токио поспешили объявить эту Олимпиаду вехой гендерного равенства, кого организаторы выбрали для руководства церемонией открытия? Композитора Кейго Оямаду, который в 1990-е годы хвастался в интервью, что издевался над учениками с особыми потребностями в начальной школе и позже. Только благодаря массовым протестам граждан Оямада был вынужден подать в отставку. Если учесть, что президенту Олимпийского комитета Японии пришлось уйти в отставку за то, что он сказал, что женщины слишком много говорят и скучны, что Суга никогда не видел худшего рейтинга за время своего правления, можно сказать, что Олимпийские игры не принесли никакой удачи японским политикам. Олимпиада продемонстрировала полную меру некомпетентности японского правительства, полностью оторванного от жизни элитного класса (jokyukokumin), где право на государственную должность передается от отца к сыну. Хотя японцы, как известно, очень послушные люди, они восстают. Никто не следует рекомендациям властей оставаться дома и не употреблять алкоголь, японцы поступают прямо противоположно. Политикам трудно убедить людей в том, что их решения мудры и, следовательно, должны исполняться, когда послужной список элитного класса вопиет о неудачах.

[ Syced Проверка температуры и меры противодействия COVID-19 на Олимпиаде в Токио

Международное сообщество ищет сделки с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет AsiaNews (Рим, Италия). Силы афганского правительства, по-прежнему поддерживаемые США, ведут ожесточенные бои с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако в ближайшие дни в Катаре ожидаются переговоры между представителями Вашингтона и движения. Специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что международная встреча должна предложить пути мирного урегулирования конфликта. Ожидается, что в ней примут участие Пакистан, Китай и Россия. Полпред президента России в Афганистане Замир Кабулов подтвердил факт встречи. Тем временем правительство в Кабуле пытается проявить оптимизм. Оно похвасталось несколькими победами над талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Независимо от исхода конфликта, одним из самых сложных вопросов остается судьба афганцев, работавших с американцами. По данным немецкого таблоида Bild, этот вопрос обсуждался в последние дни в Дохе на секретной встрече между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и немецкими дипломатами. Запад признает возможную смену режима в Афганистане только в том случае, если будет достигнуто соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У Китая более тонкая точка зрения. Пекин был бы доволен, если бы движение отказалось сотрудничать с экстремистскими организациями, как «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которой доминируют уйгуры. Анкара предупредила, что не готова приветствовать новую волну беженцев. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что его страна завершит строительство стены на границе с Ираном, чтобы предотвратить прибытие афганских беженцев.

Terrasanta.net (Милан, Италия) размышляет над тем, какие цели Анкара преследует в Кабуле. Даже османским султанам в момент своего максимального могущества не удалось приблизиться к Афганистану. Однако теперь, когда американцы и их союзники уходят, а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова захватывает страну, Турция президента Реджепа Тайипа Эрдогана является кандидатом на размещение гарнизона и защиту международного аэропорта Кабула. Эрдоган закулисно работает над созданием турецкого форпоста под эгидой НАТО. План предусматривает поддержку США, а также прямое сотрудничество на месте с Пакистаном и Венгрией. Легко понять, почему Анкара хочет привлечь Исламабад. Но какое отношение Будапешт имеет к Афганистану? Ничего с геостратегической точки зрения, много с точки зрения политической выгоды. Конфликтующий с Европейским союзом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан смотрит на другую сторону Атлантики, чтобы заручиться поддержкой. Имея это в виду, он охотно согласился помочь Турции. Катарский телеканал Al Jazeera и иранский сайт Fararu очень схожими словами описывают в свою очередь амбиции Эрдогана: завоевание лидерских позиций среди мусульман-суннитов неарабского происхождения в Средней Азии и ухаживание за Пакистаном, чтобы разорвать ось между Исламабадом и саудитами. Анкара считает Афганистан частью турецкого мира из-за туркменского меньшинства, проживающего там, а также древних общих корней, идеологической и культурной основы, которую нельзя недооценивать. Помимо того, Эрдогана намерен усилить свои позиции в НАТО, продемонстрировав, что только Турция может работать в районах, где дела идут тяжело. Однако на этот раз у его миссии, похоже, есть много препятствий: в первую очередь конкуренция других игроков, готовых заменить пустоту, которую оставляют США. Иран, Китай и Россия готовы защищать свои жизненно важные интересы. Кроме того, немногие после Ливии и Сирии готовы дать туркам карт-бланш. Да и почему Пакистан и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны соглашаться с турецко-венгерским присутствием под эгидой НАТО, когда в их руках скоро будут все афганские провинции?

ISAF Headquarters Public Affairs Office Турецкий солдат в Афганистане

Вывод войск США создает новые проблемы для христиан Афганистана, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Есть только одна католическая церковь, расположенная в посольстве Италии в Кабуле. Конституция Афганистана 2004 года определила страну как исламскую республику. Запрещено публично проповедовать Евангелие или принимать христианство. В 2002 году папа Римский Иоанн Павел II учредил независимую миссию в Афганистане, которая обслуживает около 210 католиков с тремя священниками. Но есть и другие миссионеры. Иезуиты прибыли в страну в 2004 году и поставили в качестве одной из своих главных целей оказание образовательных услуг. В том же году другие монахи занялись гуманитарной помощью охваченной войной стране. Решение США покинуть Афганистан открывает путь для возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создавая новые проблемы для христиан страны. Тем не менее католическая община не уедет, если ее «не заставят». Местные католики подчеркивают, что их миссия на территории началась задолго до прибытия американских войск в Афганистан. Например, отцы-варнавиты отправились в Афганистан в 1934 году. Они, безусловно, останутся в стране до тех пор, пока им это будет разрешено, высматривая любые возможности. Одним из таких вариантов может быть намерение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просить и принимать помощь всех желающих для восстановления Афганистана, включая неправительственные организации. Это дает шанс католическим НПО. Самый проблематичный сценарий заключается в том, что Афганистан окажется в ловушке гражданской войны. У местных католиков нет другой надежды, кроме как на то, что соседние страны — Россия, Китай, Пакистан, Индия и Иран — помогут Афганистану в его переходный период, поскольку «в их интересах, чтобы страна оставалась мирной».

La Croix (Париж, Франция) обращает внимание на то, кого избранный президент Ирана Ибрахим Раиси пригласил на церемонию своей инаугурации. Среди них были представители группировок, которые на Западе считаются «террористическими» — лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, заместитель генерального секретаря ливанской «Хезболлы» шейх Наим Касем, делегаты «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газе и иракских шиитских формирований Хашд аль-Шааби. Свою делегацию в Тегеран направил Пекин, чтобы подчеркнуть укрепление связей с Ираном после подписания беспрецедентного по масштабу торгово-стратегического соглашения на 25 лет. Джамбия, традиционный йеменский изогнутый кинжал на поясе, был замечен при появлении на красной ковровой дорожке делегации хуситов. Хотя несколько лет назад Тегеран отрицал какие-либо связи с хуситами в войне, которая длится в Йемене с 2015 года. Не стало неожиданностью присутствие делегации из Иракского Курдистана во главе с Нечирваном Барзани. Однако вопросы вызвал протокол его встречи: в аэропорту Тегерана выход Барзани из самолета произошел только под курдским флагом, без обычного иракского флага рядом. Политический символ, отправленный в Эрбиль, стремящийся к автономии от Багдада. Иран желает поддерживать отношения со своим курдским соседом, который не возбраняет присутствовать на своей территории ополчениям иранских курдов, противостоящих Тегерану и регулярно нападающих на Корпус стражей Исламской революции. Именно на этом фоне на следующий день после церемонии инаугурации Барзани встретился с Раиси лицом к лицу.

Скромная реакция папы Франциска на протесты на Кубе вызывает неоднозначную реакцию, утверждает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). После того как на острове прокатились демонстрации, многие американские политики, лидеры иностранных государств и даже поп-звезды с удовольствием выступили в поддержку антикоммунистических акцией. Но один голос был сравнительно скромен: голос папы Франциска. Лишь однажды с начала демонстраций понтифик публично прокомментировал политический кризис на Кубе, стране, где большинство людей являются крещеными католиками. Франциск выразил свою близость к кубинскому народу «в эти трудные дни». Для некоторых кубинцев реакция папы и Ватикана стала разочарованием. Церковное руководство подвергли критике за неспособность более решительно выступить против коммунизма и в поддержку протестующих, призывающих к переменам. Но не все, кто связан с Кубой или знаком с папской дипломатией, полностью согласны с такими оценками. Энрике Пумар, американец кубинского происхождения и заведующий кафедрой социологии Университета Санта-Клары, говорит, что история Католической церкви при коммунистическом правлении на Кубе дает несколько важных уроков. Если открытая конфронтация с Фиделем Кастро привела к изгнанию сотен священников, более примирительный подход позволил Церкви в последние годы обрести некоторую свободу.

Протест на Кубе

Католический институт Напа правого толка хочет усилить свое влияние на Церковь и общество в США, передает Katholisch.de (Бонн, Германия). Институт планирует финансировать программы подготовки священников и политиков. Кроме того, запланировано проведение ежегодной конференции предпринимателей и различные паломничества. Представители института критикуют движение Black Lives Matter и гендерные дебаты в США.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Щевчук считает, что переход униатов на новый церковный календарь возможен только вместе с «православными братьями», сообщает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Он отметил, что за пределами Украины УГКЦ во многих епархиях и приходах уже давно живут по григорианскому календарю. И это абсолютно нормально, потому что в этих странах греко-католики составляют религиозное меньшинство и нужно идти в ритме с их обществом. «Но другая ситуация на Украине, — подчеркнул архиепископ. — Здесь вопрос реформы календаря может оказаться разъединяющим, а не объединяющим. И это говорят представители и православных, и нашей Церкви. Поэтому я еще не вижу возможности в ближайшей перспективе на Украине провести масштабную календарную реформу». Глава УГКЦ считает, что календарная реформа — это всегда испытание на прочность. «Даже те православные Церкви (Болгарская, Греческая), которые ее провели, пережили церковные расколы. Ведь всегда есть группы, которые это не поддерживают. Сегодня в нашем обществе есть немало расколов, немало разъемов, поэтому мы стараемся не делать искусственных шагов, которые бы могли еще больше разделить наш народ», — сказал Шевчук.

Католический костел на месте аптеки в центре Барнаула восстановят за 70 млн рублей, информирует «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). Об этом пишет информационное агентство «Амител» со ссылкой представителя подрядчика на объекте — замдиректора компании «Стройпоток» Алексея Самохина. По его данным, костел украсит колокольня, внутри установят большой электрический орган. Работы могут занять не меньше пяти лет — из-за состояния стен здание придется разобрать полностью, чтобы возвести заново. Сейчас готовят проектно-сметную документацию — ее разрабатывает известная в городе архитектурная мастерская «Классика» Александра Деринга.

Константин Чепрасов ИА Красная Весна Барнаул

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».