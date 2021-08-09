В Кривом Роге бывший участник гражданской войны в Донбассе взорвал ручную гранату. Об этом 8 августа со ссылкой на пресс-службу полиции города сообщает ИА Красная весна.

Граната

Уточняется, что мужчина пришел с гранатой к дому по улице Кармелюка возле проходной завода «Южный горно-обогатительный комбинат». Прохожие вызвали полицию, но в итоге мужчина выбросил гранату, которая взорвалась недалеко от него. В результате взрыва мужчина пострадал, его увезли на скорой.

Инцидент со взрывом гранаты обсудили на телеграм-канале Klymenko Time, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многие отметили, что подобное в последнее время на Украине случается довольно часто, и таким людям нужна реабилитация после войны. Другие указали на то, что участники гражданской войны, возвращаясь обратно к мирной жизни, начинают осознавать произошедшее… Были и те, кто считает, что «воины АТО» должны отвечать за то, что стреляли в мирных жителей в Донбассе.

«Как-то в последнее время становится слишком много ветеранов АТО с гранатами», — написал Вадим Рабинович.

«А домой обязательно с гранатами возвращаться, по другому в поезд не пустят? Хорошо, что не в магазине каком-то подорвал…» — написал Вячеслав.

«А у антитеррористических операций разве есть ветераны?» — не понимает Michael de Santa.

Цитата из видео на YouTube Участник гражданской войны в Донбассе взорвал ручную гранату. Кривой Рог

«Травматический (посттравматический. — О. П.) синдром. Это только начало», — добавил Antuan Sant.

«Всех атошников (участников антитеррористической операции (АТО), то есть гражданской войны в Донбассе. — О. П.) надо в центр реабилитации, чтоб с ними поработали психологи. Люди прошли ад войны. А теперь они не могут устроится на работу, не могу получить землю, что им обещали. Их судить нельзя, им надо уделить внимание… Помочь им надо. А зеленым (речь о фракции «Слуга народа», большинство которой представлено в Раде. — О. П.) они не нужны. И если мы не настоим, чтоб открылись для «ветеранов АТО»… центры реабилитации, то грош нам цена… Вот они и бегают с гранатами, от безысходности», — написала Світлана І.

«Реабилитацией не отделаются! В лагеря и колонии, пусть отрабатывают и выплачивают репарации на восстановление не только Донбасса, а и Украины. А все их претензии… пусть шлют их хозяевам — олигархам и амеро-европейской соросне…» — ответил Світлане Viktor G.

«Начинает доходить, за что воевали? Неужели за газ по 15 гривен и зарплаты коболевых (бывшего главы Нафтогаза Андрея Коболева. — О. П.) /смелянских (глава Укрпочты Игорь Смелянский. — О. П.)? Вот и грустно становится…» — отметил Петр Н.

«Просто они прозрели, как их нагло обманули, война — это ужас, смерть, кровь, ранения, грязь, холод, голод и лишения», — пишет Анастасия С.

«Надо было быть лохом, чтобы верить [бывшему премьер-министру Украины Арсению] Яценюку, [Петру] Порошенко, [бывшему главе СНБО Украины Александру] Турчинову и остальным подстрекателям и псевдопатриотам. Не надо было идти воевать против своего народа… вот последствия… Надо было созидать, думать, страну объединять. П — Последствия», — добавил Дмитрий Ф.

«Слава Богу, из людей никто не пострадал», — отреагировал Юрий Г.

«Да. Очень грустно и печально. А ведь эти ветераны обмануты. В принципе, как и все граждане. Не считая преступников и предателей», — отметил Aleksandr B.

«А за что он шел в АТО? Я понимаю тех, кого «подгребали» в первые 4 волны мобилизации, когда не было выбора, — или АТО или СИЗО, но когда пошли за 10 тыс. гривен в месяц убивать своих соотечественников?» — ответил ему «Рафик Командор».

«Да. Потому их обманули. В голову дебилизацию вбили. 10 000 дали. Горы пообещали и послали», — ответил «Рафику Командору» Aleksandr B.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«А в чём они обмануты? Я понимаю, что у ребят не было выбора, когда были мобилизации. А ведь уже несколько лет на гражданскую войну, развязанную парашей (Петром Порошенко — О. П.), Турчиновым, идут воевать за деньги. Это только подумать, получать зарплату за убитых людей, разрушенные дома, за слезы тех, кто потерял близких», — подытожила Надежда С. В ответил на слова Aleksandra B.

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Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, положивший конец существованию в стране легитимной власти. Жители Донбасса не признали антиконституционный переворот, провозгласив создание Донецкой и Луганской Народных Республик. Против ДНР и ЛНР Киев в апреле 2014 года начал войну. Позже украинская пропаганда стала утверждать, что вооруженные силы Украины в Донбассе якобы воюют не с мирными жителями республик Донбасса, не пожелавших оставаться в составе Украины, а с армией России. Никаких доказательств того, что в Донбассе «есть» российская армия, Киев не предоставил.