Какой должна быть продолжительность рабочей недели? Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что четырёхдневка — самый оптимальный вариант. Депутат Госдумы РФ Николай Арефьев (КПРФ) заявил на минувшей неделе, что за идеи о четырёхдневной рабочей неделе «надо судить». В социальных сетях Уральского федерального округа обсуждают оба предложения, и дискуссия с каждым днём накаляется.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

Если мысли о введении в России четырёхдневной рабочей недели витают давно и в целом уральцами поддерживается, то в интервью уральскому изданию Ura.ru Николай Арефьев порвал все шаблоны.

Николай Арефьев, депутат Государственной думы РФ седьмого созыва «Спросите любого человека: ему нужна четырехдневная рабочая неделя или трёхдневная? Да они готовы по 10 дней в неделю работать, чтобы заработать на кусок хлеба. Эти идиотские идеи исходят только из одной цели — окончательно угробить экономику нашей страны. Она лежит уже на дне, но её хотят закопать и сверху поставить крест. По-другому я это не расцениваю. Нам не о четырёхдневной рабочей неделе надо думать, а о продлёнке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем».

В комментариях к интервью моментально прозвучало предложение Николаю Арефьеву первому в России сделать семидневную рабочую неделю, ещё и отпуск ему персонально отменить.

«От работы дохнут кони, ну, а я — бессмертный пони», — пишут об Арефьеве в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пусть экономику поднимает на собственном примере! Надеюсь, через месяц его язык устанет нести всякую чушь», — пишет другой комментатор.

Словом, не нашлось человека, который бы проникся идеей работать в режиме 24/7.

К идее семидневной недели негативно отнеслись и жители Кургана.

«Работать без выходных и отпусков — где? Нет производства, нет заводов, нет сельского хозяйства. Если кто-то возражает, посмотрите в магазинах — всё китайское, а продовольствие наполовину из пальмового масла», — сетует участник группы «Типичный Курган».

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«Это не люди мало работают. Просто кое-кто слишком много получает. Незаслуженно. А потом с жиру бесится и всякую чушь предлагает», — считает другой.

«Есть такое понятие «воспитывать детей», которые требуют нашего внимания ежедневно, и понятие «домашние дела» никто не отменял. Когда все это успевать, если не в выходные? А летом ещё и поездки в сады да огороды», — недоумевает жительница столицы Зауралья.

Что касается личной жизни, то в случае семидневки семейные гнёзда придётся вить прямо на производстве, там же открывать детские комнаты, иронизируют курганцы.

«Такими предложениями, как добавить, поднять, повысить, — нас давно уже не удивить. В нашем государстве есть много людей, которые получают неоправданно большую зарплату, вот именно они и «тянут» экономику вниз. А простой рабочий, получающий минималку, с которой, кстати, также высчитывают налоги и прочие поборы, покупающий свою же продукцию по баснословной цене, экономике не вредит никоим образом», — отмечает ещё один курганец.

В Тюмени, где позиции КПРФ перед выборами, которые пройдут в сентябре, неплохи, Арефьева с его семидневкой сами коммунисты называют «вредителем» и «пятой колонной». Сокрушаются однопартийцы — конкретный депутат «оттяпал у КПРФ процент голосов на выборах».

"Такое публично отчебучить в разгар предвыборной борьбы… Почему он до сих пор в партии?» — удивляются в группе «Типичная Тюмень».

«Заявление Арефьева не является заявлением и партийным решением КПРФ! Возможно, что это даже некая спекуляция против КПРФ перед выборами, не исключаю», — переживает за партию молодой тюменский коммунист.

«Зато какой выхлоп! Кто-то раньше знал, что этот Арефьев вообще в природе существует? Сколько там их в Госдуме таких неприметных спит на заседаниях? Просто один вышел из спячки и внёс предложение», — звучит и такая версия событий.

Следуя правилу «критикуя — предлагай», тюменцы поделились своими мыслями о спасении экономики.

«Заводы и фабрики нужно строить, лес и нефтепродукты перерабатывать, а не продавать нефть и газ за две копейки за бугор».

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«Как минимум просто рабочий день сократить хотя бы на час. Последние два часа тупо пялюсь в монитор. Да я бы это время лучше с ребёнком провела».

«Что они там в Госдуме курят? Количество депутатов нужно сокращать, толку от них мало, а денег бюджетных съедают много, и одни проблемы от них в стране — только неразбериху плодят».

«Сократите длинные майские и новогодние праздники. Люди дуреют, спиваются, гибнут в эти долгие выходные».

А ещё люди устали от безбрежной демагогии народных избранников. И сентябрьские выборы в Госдуму восьмого созыва должны показать предел народного терпения в отношении «краснобаев», «креативщиков», «экспериментаторов» за бюджетный счёт.