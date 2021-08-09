



Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад на предстоящий региональный саммит. Он запланирован на конец августа, должны приехать лидеры Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. Приглашение Эрдогану было доставлено министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном во время посещения Турции. В заявленной повестке предстоящего саммита, помимо таких тем, как политическое и экономическое сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, обозначена еще одна: налаживание отношений между арабскими странами и Ираном, хотя Тегеран на саммит не приглашен.

В этом обстоятельстве имеется ряд важных особенностей. Дело в том, что накануне аль-Казими посетил с визитом Вашингтон. Его решения относительно состава участников регионального саммита согласовывались с американской администрацией. В широком смысле, как отмечает издание Al-Monitor, Вашингтон, заявивший о выводе своих войск из Ирака, рекомендовал Багдаду «повысить свою региональную роль, создавая для себя новое геополитическое пространство». Тем более что, несмотря на некоторые позитивные признаки, связанные с приходом к власти аль-Казими, экономический кризис в Ираке остается опасным, политические институты страны — хрупкими, а ситуация в области безопасности — угрожающей. Сохраняется риск развала государства. В этих условиях Вашингтон предлагает Багдаду, во-первых, начать новый двусторонний диалог с внутренними политическими силами, во-вторых, «приступить к созданию нового типа механизма региональной безопасности, сосредоточенного на вопросах борьбы с терроризмом и пограничной безопасности, а также основанного на работе с коалицией по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы стать частью американо-иракского разговора, интегрированной системы общих и совместно разделяемых интересов».

Defense.gov Багдад

Это новая доктрина. Ранее главы Египта, Иордании и Ирака провели в Багдаде саммит, договорившись укреплять безопасность и экономическое сотрудничество. Для президента Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси это был первый визит в Ирак за последние 30 лет (после вторжения Саддама Хуссейна в Кувейт в 1990 году дипломатические отношения между Каиром и Багдадом были разорваны). Все участники саммита, включая короля Иордании Абдаллу II ибн Хусейна и премьера аль-Казими, обсудили укрепление оборонного и экономического сотрудничества, а также ряд региональных проблем, включая палестинцев, борьбу с террором и пандемию коронавируса. Но многие эксперты на Ближнем Востоке почему-то утверждали, что «сколачивается новый антииранский альянс с целью уменьшить влияние режима аятолл на Ирак». Кстати, среди арабских стран зрел и проект создания антитурецкой коалиции. Теперь, похоже, от таких замыслов они отказываются, даже готовы подключать Анкару, хотя представить себе за одним столом переговоров ас-Сиси и Эрдогана пока сложно.

Prime Minister of Iraq Мустафа Аль-Казыми

Еще недавно турецкий президент резко критиковал своего египетского коллегу, заявляя, что «никогда не будет говорить с ним и с кем-то, подобным ему». Что же касается Ирана, то, как утверждала газета The Wall Street Journal, «администрация Байдена хотела снизить давление проиранских шиитских сил в Ираке на действующего премьера». И здесь все меняется благодаря закулисным усилиям США, стимулирующим в регионе новые политические процессы. Хотя Турция и Иран состоят вместе в астанинском процессе по сирийскому урегулированию, есть факт переговоров за закрытыми дверями между Анкарой и Иракским Курдистаном по вопросу блокирования усиления влияния Тегерана в Ираке. Что же касается Багдада, то он, по крайней мере в краткосрочной перспективе, считает проблему Ирана для себя управляемой. Ирак не может и не хочет вступать в конфликт с Тегераном и предпочитает хорошие отношения со своим более крупным соседом. Американцы понимают, что, поддерживая доверительный диалог с иракскими лидерами, они могут выстраивать свои отношения и с Ираном. Так что США, вводя аль-Казими в большую политику, ставят его перед решением множества проблем, особенно «на перекрестке между Тегераном и Вашингтоном».

frank497 Тегеран, Иран

Утверждают, что расчеты аль-Казими основаны на региональной напряженности и логическом балансе в регионе вокруг Ирака, намерении получить поддержку Вашингтона и арабских государств, а также согласия Турции и Ирана. Но пока иракский премьер движется посреди опасного минного поля.