Материал, согласно которому страны Запада стали строже относиться к желанию подростков, страдающих несовпадением биологической и гендерной идентичности, сменить свой пол после того, как разгорелся целый ряд скандалов с разочарованными этой процедурой гражданами, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане высказались на данную тему 9 августа в социальной сети Facebook.

Борис Кустодиев. Дети в маскарадных костюмах (фрагмент). 1909

«Скоты! А раньше этого понять нельзя было?! Вот же вы фашисты! Сначала эксперименты ставите над людьми, а потом, оказывается, это было ошибкой!» — написала Svetlana F.

Многие пользователи пришли к выводу, что дети ни в коем случае не должны подвергаться процедурам по смене пола, потому что они ещё не готовы принимать взвешенные решения на всю свою дальнейшую жизнь.

«Детям не позволяют водить машину, у них нет права участия в выборах, но менять пол, что приведёт к необратимым последствиями на всю жизнь, им предоставляют. В чём логика-то?» — задаётся вопросом Claudia B.

Некоторые комментаторы отмечают, что в будущем западные страны накроет целая волна разгневанных граждан, которых убедили сменить пол, когда они были несовершеннолетними.

«Рано ещё. Это лет через 10−20 их накроет, когда куча детишек, прошедших через гормонотерапию и операции, вырастут и обнаружат, что они себя покалечили. К сожалению, назад пути у них уже не будет», — отмечает Татьяна А.

(сс) Alessandra del Tufo Девочка и мальчик

Часть людей считает, что погоня за интересами и желаниями ребёнка в конечном итоге может привести к катастрофе, и о его полноценной жизни в будущем говорить уже не придётся.

«Почему вообще несовершеннолетним можно такое решать? А если захочет быть одноруким пиратом? Хирурги отрежут ребёнку конечность?» — задаётся вопросом Геворг А.

Ряд пользователей указывает на то, что западная медицина всё чаще прибегает к экспериментам над детьми, прикрываясь заботой о несовершеннолетних.

«Это даже не дань моде, а падение морали и этики на Западе. Использование детей и подростков в медицине для смены их пола — это эксперимент для врача, равно как и продажа гормонов. Официально опыты на человеке, а тем более на детях и подростках, запрещены. Такая политика — это не борьба за права человека, а хитрая борьба за нарушение права детей и подростков, пользуясь их неосведомлённостью», — поделилась своим мнением Olga P.

(сс) Stefano Annovazzi Lodi Европейцы

Отдельные комментаторы убеждены, что рано или поздно люди на Земле осознают, что гендерная принадлежность — не самое главное, что есть в жизни человека. Более того, природная основа всё равно будет давать о себе знать, несмотря на все вмешательства в человеческий организм.

«Гендерная принадлежность, от которой все так хотят отказаться или поменять, закладывается генетически, и как бы люди ни издевались над своей природой, она всё равно возьмёт своё», — убеждена Елена И.

Напомним, 8 августа РИА Новости опубликовало материал, согласно которому страны Запада стали строже относиться к желанию подростков, страдающих несовпадением биологической и гендерной идентичности, сменить свой пол после того, как разгорелся целый ряд скандалов с разочарованными этой процедурой гражданами.