Концерт в Москве, посвящённый спортсменам сборной России, участвовавшим в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому событию 9 августа в социальной сети Facebook.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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«Хлеба и зрелищ!» — как говорили в древнем Риме. Говорят, что чем больше праздников по каждому поводу, тем меньше люди замечают проблемы внутри страны», — пишет Владимир Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что кощунственно проводить такие массовые мероприятия в тот момент, когда в стране бушует пандемия коронавируса. Люди убеждены, что нет никаких оправданий для тех, кто решил в нарушение всех регламентов устроить концерт в сложившихся условиях.

«Пир во время чумы! Иначе данное мероприятие не назовёшь. У нас что, статистика по заболеваемости COVID-19 резко поползла вниз?» — задаётся вопросом Евгений Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что российская система здравоохранения до сих пор испытывает сильнейшие издержки из-за пандемии COVID-19, поэтому подвергать угрозе участников концерта — недальновидное решение.

«Больницы на плановые операции под ковидных закрыли, а тут целый концерт! Вы уж определитесь: пандемия или нет. У нас магазины многие закрытыми стоят, но кто-то, оказывается, равнее», — отмечает Алла Г.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение для больных COVID-19

Часть людей считает, что ничего страшного организаторы не сделали. Граждане убеждены, что на концерт попали только те, кто уже максимально обезопасил себя от возможности заразиться новой коронавирусной инфекцией.

«Чего вы все, злопыхатели, насчёт этого события так возмутились? Пропускают на мероприятие при наличии одного из трёх документов: вакцинация, отрицательный ПЦР-тест или наличие антител. При таких документах всяко лучше, чем при такой ситуации в метро, без них», — считает Владимир А.

Ряд пользователей указывает на то, что концерт в честь олимпийской сборной России не имеет такой уж большой необходимости, ведь есть и более важные вещи.

«А на кой чёрт нам нужен концерт в Москве, посвящённый Олимпиаде в Японии, где нашу страну лишили флага, гимна, а также опрокинули гимнасток с первым местом? Люди его вообще заказывали?» — задаётся вопросом Олег К.

Цитата из видео «Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр» пользователя Olympics. youtube.com Российские спортсмены на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио

Отдельные комментаторы отмечают, что российским спортсменам необходима подобная поддержка народа.

«Всё-таки наши олимпийцы молодцы. После такого небывалого давления на сборную им бы точно захотелось получить долю признания от своих сограждан», — считает Иван Е.

Напомним, 8 августа в Москве состоялся концерт в честь спортсменов сборной России, участвовавших в XXXII летних Олимпийских играх в Токио.