Заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточной и центральной Украины, проголосовавших за него на выборах, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наследство

«Зеля уже сильно заговорился, несёт откровенную ахинею! Слушать его без удивления невозможно. Каждый раз что-то новенькое выкидывает», — отмечает Мила К.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский народ, судя по всему, и не против того, чтобы его раз за разом оставляли с носом.

«Всегда врал, с самого начала, и сейчас врёт, а кто-то всё ещё ему верит и внимает его словам. Гнать таких надо, а они зачем-то терпят. Жаль Украину и некогда её адекватный народ», — пишет Вера Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский оказался не первым и далеко не последним президентом, который не реализовал свои обещания.

«Алло, украинцы, вы проснулись? Вас же обманывают уже тридцать лет, а вы всё продолжаете. Уверена, Зеленский не последний в списке президентов-лжецов. Цирк обязательно продолжится», — уверена Natalja M.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Часть людей считает, что так уж сложилась конъюнктура на Украине, что кандидатам в президенты приходится прибегать к заведомо нереализуемым обещаниям.

«На месте Зеленского любой будет обманщиком. Он же не может всем дать европейские зарплаты. Не может прекратить войну. Не может съездить в Москву. Смотрю на снимок и делаю вывод, что он может только разводить руками и таращить глаза», — написал Александр Е.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский является не результатом выбора украинского народа, его посадили в кресло главы страны западные «партнёры».

"А кого украинцы выбрать должны?! Любой президент Украины, смотрящий на Восток, который только пикнуть задумается о восстановлении добрососедских отношений с Россией, автоматически получит майдан и развал страны! Либо же его просто убьют! В современной Украине может быть президент только за НАТО и Запад! Другого, увы, не дано!» — считает Владимир Л.

(сс) spoilt.exile Манекен Януковича на Майдане

Нашлись и те, кто отмечают, что Зеленскому пора уже определиться с тем, как быть стране под его руководством.

«Президент Украины всё не может определиться с выбором: то ли стеной отгородиться от Донбасса, то ли выслать всех в Россию. Почему руководство страны не может прийти к одному единому мнению о том, как себя стоит вести? Никому же не понятно», — указывает Людмила Н.

Напомним, 8 августа экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил эфире телеканала «Наш», что президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточной и центральной Украины, проголосовавших за него на выборах.