Информация, согласно которой ближайшая соратница осуждённого блогера Алексея Навального, бывшая сотрудница экстремистской организации ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Любовь Соболь, вопреки судебному запрету, покинула территорию Российской Федерации, стала поводом для жаркой дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 9 августа в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Побег

«Осуждённая уехала заграницу? То есть она прошла контроль в аэропорту? Не лесами, не в чемодане, просто полетела? А с долгами по штрафам простых граждан не выпускают. Как так получается?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Алый Пёс».

Многие пользователи были крайне удивлены тому факту, что Соболь удалось покинуть пределы нашей страны, невзирая на официальный запрет.

«Проблема страны номер один: как Соболь покинула пределы Российской Федерации? Ослу понятно, её специально выпустили, чтобы не отсвечивала. Теперь можно запросить её выдачу или просто положить не неё. Или устроить конфликт со страной, которая откажет в выдаче, завести на это уголовное дело. Всё же просто», — считает Виталий Т.

Другие убеждены, что она поступила правильно, ведь власти могли упечь её в тюрьму, чего, конечно, она бы очень не хотела.

«Правильно сделала. В условиях произвола властей и отсутствия законов и судов, она должна обезопасить свою жизнь!» — поделился своим мнением Max S.

Дарья Антонова ИА REGNUM Любовь Соболь

Часть людей считает, что налицо откровенное взяточничество. Иначе как объяснить тот факт, что пограничники умудрились выпустить за пределы страны человека с предписанием находиться в пределах Москвы.

«Ничего не пойму. Где же наши правоохранительные органы? Выпустили, и теперь она вырвалась из-под надзора полиции. Это какая-то откровенная коррупция! Где-то кому-то дали на лапу крупную сумму!» — предполагает Elena M.

Ряд пользователей указывает на то, что, судя по всему, на этом про Соболь мы не забудем и она вскоре даст о себе знать.

«Кто знает, может, она последует примеру Навального: вернётся, чтобы сесть в тюрьму. Кураторам нужен новый вой на болотах, а то про Лехайма уже стали забывать», — отмечает Сергей Я.

Mos-gorsud.ru Алексей Навальный в зале суда

Нашлись и те, кто убеждены, что рано или поздно карающий меч правосудия достигнет и Соболь, которой пока что удалось вырваться из-под надзора российских правоохранителей.

«Надеюсь, в будущем её посадят далеко и надолго, ещё одним либералистом станет меньше. В своё время довелось побывать в секте Навального, там тихий ужас. Людей просто зомбируют и промывают мозги, заставляя жертвовать деньги. Хорошо, что мы избавились от этой чумы», — пишет Владимир М.

Напомним, 8 августа целый ряд российских СМИ опубликовал информацию, согласно которой ближайшая соратница осуждённого блогера Алексея Навального, бывшая сотрудница экстремистской организации ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Любовь Соболь, вопреки судебному запрету, покинула территорию Российской Федерации.