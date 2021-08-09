Заявление главы Комитета госбезопасности Белоруссии Ивана Тертеля о том, что в случае необходимости Минск раскроет «козырь» против бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, вызвало реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 9 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

"Хоспаде! Да на кой чёрт там какие-то козыри? Ей только рот стоит открыть, и всё понятно становится: сплошные «бе», да «ме», — считает Алексей Р.

Многие пользователи отнеслись к данному заявлению с большой долей недоверия, потому что белорусские силовики уже использовали против Тихановской все методы давления.

«Нет у них ничего! Всё, что было, уже выкатили и баек сверху насочиняли с три короба. А тут у них козырь есть. Ну-ну, не верится что-то», — пишет Ванька К.

Некоторые комментаторы отмечают, что политик из Тихановской уже никуда не годится, поэтому она не представляет существенной угрозы для белорусского руководства.

«Она совершенно не живая. В ней нет этого зажигательного, ведущего за собой начала. Все тексты для неё пишут. У неё и взгляд уставший, безразличный. Ну какая Беларусь пойдёт за ней?» — задаётся вопросом Светлана Н.

Цитата из видео «Я готова стать национальным лидером. I am ready to become a national leader» пользователя Страна для жизни. youtube.com Обращение Светланы Тихановской

Часть людей считает, что Тихановская уже никому не нужна, но с ней всё ещё общаются иностранные политики. Вскоре она исчезнет с горизонта, поэтому обсуждать эту фигуру не имеет никакого смысла.

«По сути, Тихановская — уже отыгранная пешка Запада, но поскольку вреда от неё нет никакого, никто её убирать с доски пока не торопится. Зачем воротить вокруг её фигуры какие-то там козыри? Она сбитый лётчик!» — поделился своим мнением Владимир М.

Ряд пользователей указывает на то, что статус Тихановской за пределами Белоруссии не даёт ей никаких ресурсов для оказания давления на власти республики.

«Тихановская уже кончила так же, как и Гуайдо, не успев начать. Разве признание её президентом в Штатах и их колониях что-то меняет? Да, меняет расходы колоний и Штатов на данную оппозиционную личность, для поддержания её соответствующего уровня. Сама-то она не способна на это, больше данное признание ни на что не влияет. Живут они в своём придуманном мире, а когда реальность к ним в дверь постучится, присядут», — предполагает Александр К.

Хуан Гуайдо, президент Колумбии Иван Дуке и бывший вице-президент США Майк Пенс

Отдельные комментаторы отмечают, что белорусские силовики уже оказывались в спорных ситуациях, что заставляет многих подозревать, что и этот «козырь» окажется ложным.

«Спецслужбы Белоруссии уже устраивали настоящий цирк на всеобщее обозрение, поэтому большого доверия к их словам нет. Тут готовится акция не против Тихановской, а ради того, чтобы поднять рейтинги отдельным политикам внутри страны», — написал Виталий О.

Напомним, 7 августа глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в случае необходимости Минск раскроет «козырь» против бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.