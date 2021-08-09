Сеть: «Это полные дебилы!» — на Украине затравили свою спортсменку
Оскорбительные комментарии в соцсетях в отношении украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за совместных фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене стали поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 9 августа в социальной сети «ВКонтакте».
"Этого следовало ожидать. Сейчас ещё и въезд закроют в страну и объявят врагом народа. Дружить с Россией — это сейчас не в тренде», — отмечает Иван И.
Многие пользователи пришли к выводу, что травля по такому поводу выглядит совершенно абсурдной, потому что спортсменка из Украины просто сфотографировалась со своей коллегой из России.
«Все, кто затравили украинку, — это полные дебилы или совершенно недалёкие люди! Спорт — это дружба и товарищество, либо же здоровое соперничество, но уж точно не долбанная политика!» — считает Демон Ж.
Некоторые комментаторы отмечают, что подобное поведение очень в духе современных злобных украинцев, которые не переносят всё российское.
«Для украинцев это нормально. Что им остаётся, кроме того, чтобы травить всех, кто с гражданами России дружит, кто на русском языке говорит? У них больше ничего в жизни и не осталось. Только этим тешатся. Ну ещё могут мечтать, что Россия развалится и там станет хуже, чем у них, самой нищей страны в Европе», — написал Валерий Ф.
Часть людей считает, что те, кто подверг травле украинскую спортсменку, на самом деле, ничего собой представляют.
«Затравили? Кто? Кучка сопливых почитателей фюрера, шестёрок на побегушках у олигархов? Не нужно сгущать краски», — отмечает Булат Ж.
Ряд пользователей указывает на то, что на Украине всё ещё очень много совершенно адекватных и миролюбивых граждан, для которых подобная травля — неприемлемое поведение.
«А я радовалась, когда побеждала Украина. И вообще, настоящие украинцы против вакханалии нынешней власти и всего безобразия, которое у них творится! А вот твари размножились там в большом количестве, поэтому настоящие украинцы испытывают стыд и позор за нынешнюю Украину! Поздравляю всех спортсменов, которые воплотили свою мечту на Олимпиаде-2021!» — пишет Марина П.
Отдельные комментаторы отмечают, что Россия и Украина пребывают в войне, поэтому надо смотреть на вещи реально.
«Потому что они (украинцы) на войне! А мы в потребительском тумане. Я к тому, что нужно со всей серьёзностью к ним относиться и ждать чего угодно, а не переться в ушанке на укротрибуну и удивляться, почему тебя побили», — поделились своим мнением Николай Г.
Напомним, 7 августа в Facebook стали появляться оскорбительные комментарии в отношении украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за совместных фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.