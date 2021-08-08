Шестидесятый день рождения бывшего президента США Барака Обамы обещал стать самым крупным светским мероприятием лета, сообщает журналистка The New York Times Энни Карни. На праздник были приглашены друзья и представители администрации Обамы, но теперь некоторые из приглашенных вычеркнуты из листа гостей. Как сказали уже не приглашенным, такое решение было принято для предотвращения распространения дельта-штамма COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

Наряду с актерами из списка гостей была вычеркнута большая часть представителей бывшей администрации, которые считают себя сыгравшими важную роль в составлении наследия Обамы и обеспечения ему возможности «комфортно устроиться с толпой элиты».

Большинство пользователей не считают новость важной для обсуждения, они советуюn журналистам не трогать Обаму.

«И что? Этот человек и его жена служили этой стране и теперь заслуживают жить своей лучшей жизнью. Он работал на построение этой страны, а бывший парень всё разрушил. Я думаю, это огромнейшая попытка, и мы знаем, как они умеют устраивать вечеринки. Давайте позволим им жить», — посоветовал @sharpetax.

«Это замечательно, найти историю, которая не вызывает никакого интереса или значения у большинства населения Земли», — прокомментировал @The_Lone_Apple.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Пользователи отметили, что новость — далеко не сенсация, намного важнее были собрания сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые устраивались после его поражения на выборах.

«Со всем уважением, но почему это такая масштабная история? Кому это вообще важно? Никого так не волновали собрания бывшим президентом (Дональдом Трампом. — Д.С.) десятков тысяч людей на митингах после его поражения на выборах», — отметил @CMDR_Paylor.

Часть пользователей отметили, что день рождения — это хорошо, но в стране есть вещи поважнее, которые стоит осветить.

«Давайте поговорим серьезно. Кому интересен день рождения знаменитости или политика? Разве нет более важных вещей, по поводу которых стоит переживать?» — спросил @Baconpwn.

«Вау, я полностью прикован! Это же намного важнее, чем написание реальных новостей о том, как Десантис (Рон Десантис — губернатор штата Флорида, США/ — Д.С.) убивает всё во Флориде, потому что хочет баллотироваться в президенты в 2024 году», — отметила @MelaKatie.

Ряд пользователей написали о том, что они переживают за соблюдение коронавирусных ограничений на вечеринке.

«Нет. Потому что они вводят разные виды ограничений для нас… почему они сами не живут по тем же стандартам?» — спросил @roofingslate4.

«Но они живут по ограничениям, которые «они же и вводят». Если вы думаете, что бывший президент Обама руководит медицинскими предложениями, исходящими от федерального правительства. Все полностью вакцинированы. Проводится всё снаружи. Я не удивлюсь, если все будут в масках», — ответил @PatriceFitz.

В комментариях предположили, что в США даже из дня рождения делают политическую пропаганду или показывают политическую борьбу. Пользователи отметили, что мнение о том, как правильно праздновать день рождения, распространяют только республиканцы.

«Кому вообще важно? Люди должны быть вакцинированы, если они придут. Это на улице. Почему это так важно? Потому что у республиканцев есть мнения о том, как он должен отмечать? Серьезно, кажется есть истории получше, чем эта. Поздравьте человека с днем рождения и идите дальше», — прокомментировал @GReadultery.

«Если бы Республиканская партия взяла большинство в палате представителей, они бы назначали слушания по поводу вечеринки у Обамы на следующей неделе», — пошутил @NCVates.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментаторы отметили, что если бы такое мероприятие организовывал Дональд Трамп, его бы закидали критикой.

«А вы бы то же самое говорили, если бы у Трампа была вечеринка в честь дня рождения с 700 гостями? Конечно, нет, вы бы целый день в Twitter кричали об этом», — написал @BryanAustin128.

«Оставьте этого человека в покое. Вы действительно скучаете по Трампу, который кормит вашу потребность в скандале», — написала @Mama4Obama1.

Журналистка Энни Карни в своем Twitter-аккаунте написала, что история развивается, но пользователи не поняли почему, ведь в истории просто нечему развиваться.

«Эта история развивается? Это чертова вечеринка в честь дня рождения. Ничего больше не случится, о чём можно написать», — считает @jeandunn52.