На Урале одной из обсуждаемых тем стал скандал на Олимпиаде в Токио. Напомним, российские художественные гимнастки впервые за много десятилетий не получили золотых медалей. Реакция большинства жителей Свердловской и Челябинской областей однозначна — девушек засудили, а на самом деле они выступили идеально. Также пользователи интернета предлагают способы, которые позволили бы спортсменам из России завоёвывать на Олимпийских играх больше медалей.

Mos.ru Дина Аверина

Андрей Е. на своей странице в Facebook признался, что из всей Олимпиады ему удалось посмотреть лишь художественную гимнастику. Но лучше бы он её не смотрел. Гражданин отметил, что если в первых двух раундах у него была надежда на объективность, то в третьем и четвёртом было видно, как гимнастку из Израиля «прям вытягивают из ямы».

«Позор судейской системы», — написал Андрей. И добавил, что Ашрам — молодец, на уровне, но всё же до Дины Авериной ей ещё грести и грести.

Уралец также выразил уверенность в том, что художественная гимнастика всегда будет российским видом спорта.

Екатерина И. в комментариях констатировала, что «засудить можно кого угодно, было бы желание». Это показала и нынешняя Олимпиада. А Андрей Б. констатировал: «Засуживали всегда, не всегда получалось».

Также среди интернет-пользователей возник спор о том, замешана ли в засуживании российских гимнасток политика. Степан А. написал, что сомневается в политических мотивах. По его словам, возможно, просто судьи попались не очень порядочные.

Mos.ru Арина Аверина

«Такое бывает. И не нужно искать здесь политические мотивы», — отметил Степан А.

Но есть и те, кто считает, что израильская гимнастка честно заслужила золотую медаль. Алёна С. полагает, что после Маргариты Мамун и Яны Кудрявцевой в России не осталось достойных гимнасток.

«Никакого высокого мастерства, никакого искусства, одна техника, желание побольше элементов напихать в программу. Я даже перестала смотреть художественную гимнастику, смотрю старые выступления», — заявляет свердловчанка.

Василий З. тоже считает, что Ашрам была реально выше, даже несмотря на то, что уронила ленту на последнем этапе. «Выше, круче, драйвовее. В отличие от нашей, технически скучной», — высказался Василий З.

Впрочем, Анастасия Б. не согласилась с подобными утверждениями. «Вы какую-то другую олимпиаду смотрели? У Ашрам ненасыщенные выступления, она делает циклы балетных упражнений, и за счёт них ей засчитывают высокую трудность тела. С предметом у неё относительно скромная работа», — ответила она Василию.

Ayelet Zussman Линой Ашрам

Житель Екатеринбурга Владислав П. уверен, что проигрыш в Токио золотой медали является случайностью. Он отмечает, что лидерство российских спортсменок в художественной гимнастике бесспорно.

Кстати, уральцы считают, что благодаря художественной гимнастике Россия может завоёвывать на Олимпиадах больше медалей, в том числе высшей пробы. Но проблема в том, что сейчас в ней разыгрывается лишь два комплекта наград, и оба в многоборье. При этом, например, в спортивной гимнастике разыгрывают целых 14 комплектов медалей.

«Чем художественная гимнастика хуже спортивной? На мой взгляд, не менее достойный вид спорта», — считает Владислав П.

Многие другие пользователи соцсети с ним солидарны. «Да, как-то маловато наград разыгрывается в художественной гимнастике», — написала Елена Л.

Олимпиада в Токио завершилась. Следующие Игры состоятся в 2024 году. Их столицей станет Париж. Может, тогда российские гимнастки снова соберут всё золото по художественной гимнастике? Очень хочется в это верить!