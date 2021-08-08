Украина заняла 44-е место в медальном зачете и располагается между Косово и Белоруссией, сообщает об итогах Олимпиады в Токио издание «Страна.ua». В активе Украины 1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. По общему числу наград Украина заняла шестнадцатое место. В пятерке лидеров США, Китай, Япония, Великобритания и Россия. По общему числу наград на третьем месте после США и Китая находится Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

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Итоги летних Олимпийских игр для Украины оценили на YouTube-каналах «Страна.ua» и «Наш». Многие отметили, что результат украинских спортсменов на Олимпиаде отображает отношение украинского государства к спорту.

«По этой таблице можно мировую экономику изучать, почти вся G20 в топе», — отметил Ivan Mendeleev.

«Это результат политики нынешней власти по отношению к спорту (пофигизм). А ребята молодцы, старались», — отметила Ира.

«Если Украина — это часть России, то общий результат более чем», — с иронией добавил Влад Я.

«Единственную золотую медальпринес темнокожий парень, такой сюр», — пишет Кот Матроскин.

Andriy Makukha Единственный олимпийский чемпион от Украины Жан Беленюк

«Спортсмен — это дорогой конструктор, кто не жалеет денег на него, тот и побеждает!» — отметил Евгений Анатолиевич.

«Да, это вам не Чёрное море копать да пирамиды строить», — с сарказмом добавил Гарик К.

«Такой результат провалом назвать сложно, но и до прорыва далеко», — отреагировал Aleksey A.

«Да уж, радоваться нечему, 44-е место. Если вспомнить 2012 год до майдановских реформ, то мы были на 13-м месте», — написал Дмитрий Л.

Цитата из мф Как казаки в футбол играли. Реж. Владимир Дахно. 1970. СССР Спорт по-украински

«А если бы сборную СНГ собрать?! Да еще и чтобы спортсмены рубились на внутренних общих чемпионатах! Вот была бы силища!!!» — пишет Андрей К.

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«ОК России (ROC) — 20 золотых медалей, только вслушайтесь —20 золотых медалей! Был забран флаг, гимн, их унижали, а они дожали 20 золотых!!!» — отметил sevasT24.

«Это провал для Украины. Посмотрите, какие страны обошли Украину и сколько украинцев заработали медали под флагами других стран. Совсем скоро от спорта Украины останутся одни воспоминания», — написал Serega Poltava.

«Поздравляем наших олимпийцев от всей души!!! Молодцы!!! При таком отношении к спорту в стране ещё завоевали и золото, и серебро, и бронзу!!!» — подытожила Марина Д.

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