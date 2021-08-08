Четверть польских компаний в течение года планируют взять на работу граждан Украины. Это значительно больше, чем до пандемии, сообщает inPoland. Отмечается, что до пандемии такие планы имелись лишь у каждой десятой польской компании. Уточняется, что почти в половине польских компаний к украинским гражданам относятся нейтрально и лишь 8% предпринимателей негативно настроены к украинцам. В работниках из восточных стран польские компании ценят старательность, трудолюбие, а также способность быстро адаптироваться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Польша

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Репортер UA» и «Украина Online». Многие отметили, что граждан Украины в Польше ценят, скорее, за не очень высокую оплату труда. Иные также отметили, что, по сравнению с украинскими заработными платами, в Польше украинцы могут заработать себе «на жизнь».

«Естественно, дешёвая рабсила… А сами поляки чешут дальше: Германия, Бельгия, Великобритания и т. д. и т. п.» — написала Светлана.

Ганс Балушек. Эмигранты. 1924

«Ну по крайне мере можно там заработать на жизнь. А… поляки, как и мы, едут также в другие страны на заработки. Всё логично», — ответил Светлане Rafael.

«Раньше, чтобы получить рабов, государства воевали. Теперь для получения рабов используют другие инструменты. Было на Украине 52 миллиона населения, осталось, что там, около 30? Остальные добровольно покинули родину, завоеванные без войны, и стали батрачить в других странах, где они никогда не станут своими», — отметила Sophy_B.

«Дешёвая рабсила. Просто деваться нам некуда, работы нет. А нашему президенту за счастье, все бы… уехали», — отреагировала Светлана.

«Потому что только украинцы готовы работать за эти гроши в Польше», — отметил Makc.

«Нет, не только. Польша закрыла доступ для арабов и африканцев. А украинцы работают не за копейки, а за зарплаты, которые в родной стране им никто не заплатит», — ответил ему Slawa G.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы 1850

«А сколько им родина за труд готова платить? Сами знаете. Они выше оценивают свою работу, вот и пришлось уехать. Так как здесь просвета не видать. Там 5 лет всего нужно, чтоб заработать на минимальную пенсию, а здесь с этой пенсией или коммуналку оплатить, или поесть купить — одно из двух, за лекарства уже молчу, умереть тоже нельзя — дорого очень», — также ответил ему Rij.

«За это стоял майдан?» — с сарказмом поинтересовался Alex P.

«Рабство», — отреагировала Алиса К.

«Ну правильно, кому еще польскую экономику поднимать, это ж есть часть плана слива Украины. Украинцы работают в Европе, дороги им в Украине строят турки, а украинцы походу остаются не при делах, их по-тихому выжимают из бизнеса. Остаётся гордиться самыми большими флагами с трезубцами», — подытожил Олег.

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