Заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что он выступает за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе, вызвало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

»Популист! Или, как бы сказал известный медиаперсонаж: «ПОПУЛИСТИЩЕ!» Если бы в России за кражу отрубали руки, то в Госдуме вместо кнопок для голосования были бы педали!» — поделился своим мнением Рене Д.

Многие пользователи оказались солидарны с позицией главы Роскосмоса. По их видению, только смертная казнь остановит казнокрадов от их желания поживиться за счёт народных денег.

«Да-да! Мы тоже не против таких мер! Особенно за политические преступления. Пошёл и совершил тяжкое преступление против своего народа — расстрел!» — считает Настя Щ.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Элитное сборище

Другие отмечают, что в результате введения смертной казни может пострадать и сам Рогозин, потому что Роскосмос уже не раз оказывался в центре скандала из-за воровства.

«В таком случае смертная казнь может коснуться и самого Рогозина. Это же при нём в Роскосмосе разворовали 30 миллиардов! И за это до сих пор ответа он не понёс, хотя является руководителем корпорации», — отмечает Алексей Л.

Часть людей считает, что возвращение смертной казни не приведёт к желаемым результатам, и люди будут продолжать воровать, невзирая даже на угрозу своей собственной жизни.

«И что сущностно изменится? Это надо для начала менталитет поменять, когда люди не будут воровать везде и всюду. А так у нас и при царе воровали, во времена Советского Союза, а при пьяном Ельцине вообще всё из страны вывезли», — напоминает Дмитрий Ю.

Ряд пользователей указывает на то, что воров остановит не угроза смерти, а бесперспективность такого занятия. Их нелегально нажитые богатства необходимо изымать, в том числе и у их родственников.

Николай Ярошенко. В пересыльной тюрьме. Около 1876

«Не надо смертей. За все финансовые преступления чиновников должна полагаться конфискация имущества у них и у их родственников. Кроме того, нельзя допускать этих роды к управленческим, руководящим постам лет так десять. Вот тогда, быть может, они одумаются. А пока что получается так, что их сажают на пару лет, а потому они выходят, едут к своим родственникам-миллиардерам и живут припеваючи», — указывает Александр Ж.

Нашлись и те, кто убеждён, что российскому руководству пора пересмотреть уголовное законодательство, потому что страна уже давно изменилась.

«Тут вот конкретно рассудить сложно ситуацию. Но в целом, лично моё мнение, что законы УК надо пересмотреть заново. Некоторые из них ужесточить, некоторые, наоборот, смягчить. Сравнить статистику прошлых лет с количеством проживающих в России. Нельзя сравнивать кражу из магазина семечек с кражей космических запчастей, это разные статьи», — пишет Ольга С.

Напомним, 7 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что выступает за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.