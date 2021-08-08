



Иван Шилов ИА REGNUM Германия СМИ

Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) обвинили в использовании запрещенного приема в избирательной кампании по выборам в бундестаг, которые пройдут в сентябре сего года. Как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, сотрудничающая с СДПГ рекламная фирма подготовила ролик, в котором внимание акцентируется на религиозных взглядах одного из самых близких сотрудников Армина Лашета, кандидата в канцлеры от коалиции ХДС/ХСС, главы государственной канцелярии Северного Рейна-Вестфалии Натанаэля Лимински, которому в вину ставится принадлежность к консервативным католическим кругам.

До сих пор упоминание в негативном контексте религиозных взглядов того или иного политика являлось табу в партийной борьбе. По словам эксперта по каноническому праву Михаэля Хейнига, удивительно также то, что социал-демократы более полувека, напротив, рекламировали свои хорошие отношения с Церковью. Представленный ими ролик показывает, что партия меняет взгляды, что «отражает разрыв с христианской традицией». Хотя нынешнее нападение на Лимински со стороны СДПГ — не первое, и это связано с его биографией. Дело в том, что отец главы государственной канцелярии Северного Рейна-Вестфалии, журналист Юрген Лимински, является членом «неоднозначной католической прелатуры» Opus Dei, которую в черном свете представил в своих романах американский писатель Дэн Браун. Помимо того, старший Лимински неоднократно выступал на конгрессе «Радость веры» консервативного «Форума немецких католиков», некоторые эксперты связывают его с кругами, близкими к «Альтернативе для Германии», а к этой партии у Католической церкви отношение более чем настороженное.

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

Натанаэля Лимински самого отличают консервативные взгляды. Как отмечает немецкое католическое агентство Katholisch. de, 35-летний политик, вероятно, будет играть центральную роль в политической жизни Лашета, став министром канцелярии в случае избрания последнего канцлером. Отсюда такое пристальное внимание к человеку, который при определенных обстоятельствах может оказаться влиятельным «серым кардиналом». Лимински «вырос в католической — некоторые сказали бы, архикатолической — семье», отмечает в этой связи агентство. После «нашумевшего визита» папы Римского Бенедикта XVI в Кельн, где проводился Всемирный день молодежи, Лимински и другие молодые католики основали инициативу «Поколение Бенедикта» (ныне «Инициатива понтифика»), чтобы продвигать консервативные убеждения среди молодежи и в средствах массовой информации. Политика отличает неприятие абортов и однополых браков, а также строгая семейная мораль («никакого секса до брака», что как раз использовала СДПГ в своем ролике).

Этим он отличается от Лашета, которого его бывший пастор Хериберт Август называет «больше христианином, чем католиком», то есть приверженцем центристских позиций, даже ближе к либеральным, что расходится с позициями Лимински образца 2000-х годов. Однако наблюдатели считают, что для Лашета он ценен тем, что вводит его в консервативные круги ХДС и верующих католиков, которые скептически относятся к кандидату в канцлеры. Судя по всему, выгоды от этого перевешивают имиджевые потери. Ведь то же членство отца Лимински в «Опус деи» в июле сего года пыталась разыграть немецкая газета Frankfurter Rundschau, задавшись вопросом, а связывает ли что-то самого Лашета с прелатурой? Тогда с ответом выступила газета Die Welt. Она высмеяла слухи о том, что возможный следующий федеральный канцлер пребывает «под влиянием ультраконсервативной католической организации «Опус Деи», а «республика стоит под угрозой руководства ею религиозным реакционером». Как писало издание, «в любом случае Лашет годами подчеркивал, что консерваторы не должны быть центром христианско-демократической политики».

С точки зрения внутренней политики так оно, вероятно, и будет. Но если Лашета изберут канцлером и рядом с ним окажется Лимински, это может отразиться на внешнеполитическом курсе Берлина, отношениях с Ватиканом и жизни Католической церкви в Германии. На протяжении всего понтификата папы Римского Франциска у него складывался конструктивный диалог с канцлером Ангелой Меркель, дочерью лютеранского пастора из ГДР. Лимински — католик, то есть человек, задействованный во внутренних католических раскладах. Следует отметить, что приверженцы папы на покое Бенедикта XVI не разделяют реформистские настроения Франциска. Очевидно, этот фактор будет иметь значение в контактах между Берлином и Святым престолом в возможном правительстве Лашета. Хотя нельзя исключать и другого. Поскольку епископат Католической церкви в Германии и комитеты мирян увлеклись либеральными идеями настолько, что это стало вызывать протесты в католическом мире за пределами страны, католик-консерватор Лимински мог бы стать партнером Ватикана в деле выправления крена немецких единоверцев.