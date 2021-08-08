На Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (заняла третье место по прыжкам в высоту) и российская спортсменка Мария Ласицкене (занявшая первое место) после исполнения прыжков взяли свои флаги и сделали совместную дружескую фотографию. Об этом 7 августа сообщает издание «Страна.ua».

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»Это уже не первый раз, когда украинские и российские спортсмены на Олимпиаде демонстрируют дружеские отношения. И это несмотря на 7 лет пропаганды вражды и рассказов об «агрессорах». Но между людьми отношения совсем другие», — отметили журналисты на YouTube-канале издания.

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Демонстрацию теплых отношений между спортсменками оценили на YouTube-канале издания «Страна.ua» и на странице издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook. Многие поддержали поступок спортсменок, отметив, что украинскую спортсменку на родине, скорее всего, за фото «затравят». Вместе с тем, в редких случаях, встречались и те, кто счел фото спортсменок неуместным из-за гражданской войны в Донбассе.

«Молодцы! А на мнение зашоренных политиканов вообще пофиг!» — написал Евгений В.

Русская и Украинская спортсменки Цитата из видео на YouTube

«Наши девочки самые лучшие, поздравляем Россию и Украину. Нет места вражде», — отреагировала Макария.

«Бедная украинская девочка… Теперь мутанты её со свету будут сживать…» — пишет Антон.

«Поздравляю обеих спортсменок с победами! Молодцы! Украинцы, защитите свою красавицу от нападок недоброжелателей!» — призвал Евгений З.

«Поздравляю украинскую спортсменку из России, желаю ей удачи, пережить все нападки из её же страны на неё. Ну и, конечно, огромные поздравление нашей Ласицкене…» — добавил Роман.

«Молодцы, девочки! Так приятно и радостно смотреть на них!» — отреагировала Ольга Т.

«Мужественный поступок украинки. Будем надеяться, что у неё все будет хорошо», — написал Александр Ш.

«Ярослава девушка очень светлая, это видно. К таким ненависть не пристает», — отметил Владимир Р.

«Молодцы, девчонки, так держать!» — пишет Al Ko.

«Как приедет Ярослава на Украину, вот тут и начнётся самое интересное, жалко девчонку, патриёты заклюют», — отреагировал Сергей П.

«Хм. То есть если б СССР был до сих пор, мы б все имели и бронзовую, и золотую медаль? Эта мысль не даёт мне покоя!!!» — отреагировал kolibry7777.

«Так и должно быть! Негоже родным лаяться в угоду чужакам», — добавил «РУС Русович».

«Жалко, что российская не смогла поднять именно российский флаг. Картинка бы была на многие годы», — отметил Nik S.

«Живу себе в Москве, нет мне дела до Украины. Не знаю, почему я плачу от этой новости! Мой поклон украинской спортсменке! Она сильная, умная и смелая! Настоящий герой!» — написала Iulia G.

«Честно? Лучше бы они не фотографировались вместе. Мне жалко эту девочку из Украины. Сейчас её затравят. Испортят привкус её достижений. Ещё и на «Миротворец» внесут. Это же украинцы. С них станется», — отметила Анна П.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Девушка и Полицаи

«Ай, ай, ай! Сержант ВСУ обнимается с капитаном ВС РФ! Так, значит, войны нет? А с кем тогда 7 лет воюет Украина?» — поинтересовался Вадим Ш.

«Дома фашисты научат родину любить», — добавил Сергей В.

«Если бы политики не вмешивались в нашу жизнь, мы были бы счастливее», — пишет Елена К.

«Спортсмены трудом и потом добывают медали. Им некогда заниматься политикой», — написала «Юлия За Мир».

«Вот так тепло, как эти замечательные спортсменки, всегда будут относиться друг к другу Украина и Россия. И никакие так называемые патриоты этому не помеха», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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