Бывший депутат Рады Егор Соболев призвал украинских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде в Токио, не обниматься с российскими коллегами. Об этом он написал 7 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Михаил Хмелько. Навсегда с Москвой. Навсегда с русским народом (Переяславская рада). 1951

«Наши талантливые, замечательные, вдохновляющие спортсмены. Пожалуйста, поймите, когда кто-то из вас публично обнимается с российскими коллегами, — чувствуешь отчаяние и боль. Да, спорт остается спортом, там нужно уважение к соперникам и равные правила для всех. Но, кроме наших профессий и призваний, мы все граждане. И наша страна восьмой год «под атакой». Под «атакой РФ»… Никто не призывает вас убивать, калечить или оскорблять русских спортсменов. Просто не обнимайтесь. Из уважения к тем, кто «защищает» страну, флаг которой вы прославляете. Из уважения ко всей стране», — написал он.

Заявление бывшего депутата обсудили в комментариях к его посту. Многие не согласились с политиком и призвали его не разжигать рознь, но были и те, кто поддержал Соболева.

«А может, Украине вообще не участвовать в соревнованиях, где участвует Россия?» — спросила Татьяна М.

Алимова Валентина Петровна. Фонтан «Дружба народов». 1950-е

«С такими темпами мы скоро будем, как Северная и Южная Корея, может, хватит уже, есть простые люди, а есть политики, которые сталкивают в своих корыстных целях людей», — добавил Александр З.

«И что мне прикажете делать с десятком моих братьев и сестер, живущих в Новгороде и Ленинграде? Коренной харьковчанин», — отметил Валерий М.

«[Достали] уже со своей пропагандой ненависти», — отреагировал Ivan K.

«Пишешь идиотизм. Ты в свое время про*рал в парламенте все годы. Отсидел, получал з/п, голосовал за бабки олигархов за их законы и строил из себя честного человека», — пишет Ivan V.

«Бред. Тогда и уголь, газ, дт (дизельное топливо. — О. П.), бензин не покупайте. И кучу [чего] из РФ. Слова только», — отметил Ser Pe.

«Вы поаккуратнее, а то если ваши мечты сбудутся, то тут за русскую фамилию могут бить начать», — добавил украинский журналист Vyacheslav Chechilo.

«Идиот… спортсмены и спорт живут своей жизнью, и только нелепые псевдопатриоты пытаются лезть туда со своими идиотскими советами», — написал украинский экономист.

«Господи, какой колхоз! Какое ваше дело? Какое вы имеете право пытаться вмешиваться в человеческие отношения? Это вы сейчас призываете к лицемерию, поскольку, если люди обнимаются, значит, они близки друг другу. Их связывают совместные тренировки, взаимовыручка, годы дружбы, пот и слёзы радости и горечи. Отвратительный пафос, Егор. И глупость. Любопытно, был ли спорт в вашей жизни? Понимаете ли вы хотя бы приблизительно, о чем говорите?» — поинтересовался Дмитрий Ф.

«Направьте свои нравоучения к топ-политикам и чиновникам, у которых бизнес завязан на Россию. Вот там проводите политинформацию. Как же вам всем хочется поучать тех, кто своим трудом поднимает на пьедесталах флаг страны, чьи имена знает весь мир. Вот когда ваши имена будут знать во всем мире, тогда будете давать советы спортсменам и т. д.» — пишет Ev Genii.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Олигарх

«Олимпиада несёт более высокий смысл, чем политическое представление страны. Если бы все разногласия разрешались бы спортивным соревнованием, не было бы войн», — отметил Андрей С.

«Егор, если у тебя есть в семье хоть один человек с русскими корнями, ударь его! И сильно?!» — указал на абсурдность заявления Соболева Ivan V.

«Так он сам родился в Краснодарском крае», — ответила ему Екатерина П.

«Люди хотят мира. Они устали от войны. А вы своими сообщениями еще более разжигаете агрессию. Остановитесь уже», — подытожила Ирина Л.

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Напомним, украинская пропаганда утверждает, что в Донбассе ВСУ уже восьмой год «воюют» не с местным населением, а с российской армией. Никаких доказательств присутствия российской армии в Донбассе Киев не предоставил.