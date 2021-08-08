Мы часто лозунгуем, что можем всё. Даже в период пандемии и параллельно с реализацией нацпроектов и госпрограмм правительство нашло время и деньги для разработки еще 250 новых амбициозных проектов. 42 из них дан зеленый свет. Деньги на стартапы посчитаны, но об окончательном размере их президент узнал в день обнародования. А то, что они дадут стране и людям, если «вешать в граммах» и в конечном счете, посчитается, видимо, позже. Считать как надо мы умеем. С этим у нас всё в порядке. Так, к примеру, годовая суммарная загруженность всех спортивных сооружений страны — по отчету — составила 10,9 млрд человеко-часов. Такую загруженность могут обеспечить 100,3 млн человек, систематически занимающихся физкультурой и спортом в этих спортсооружениях. Однако фактическая численность занимающихся составила всего 58,6 млн человек, если перевести взгляд на другую графу отчетности. Значит, и средний уровень загрузки в целом по России никак не может составить 72%, хотя именно эти проценты записаны в очередной графе отчета.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В Минспорте проблему давно признали, а чтобы в дальнейшем выдавать корректные цифры, которые будут сходиться с регионами и Росстатом, внедрят «ведомственную программу цифровой трансформации». В общем, вместо выяснения обстоятельств нестыковок ушли в сторону. Таких маневров много. По стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года, утвержденной в 2009 году, доля школьников и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в прошлом году должна была составить 80 процентов от их общего числа. В новой стратегии до 2030 года, которую подписал Мишустин в ноябре 2020 года, этой цифры просто не стало. Появилась другая: доля детей и молодежи в возрасте 3−29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи этого возраста. В 2030 году эта доля должна будет составить 90 процентов.

Government.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре нашли еще один оригинальный способ улучшения статистики. В их региональном проекте «Спорт — норма жизни» портфеля проектов «Демография» предусмотрен целевой показатель «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся там же». Плановое значение показателя к 2024 году составляет 77,7%. Нереальные цифры: есть ограничения по возрасту при приеме детей в спортивные школы. Федеральные стандарты спортивной подготовки устанавливают 6 лет как минимальный возраст для зачисления в сложнокоординационные виды спорта и 9 лет — для игровых видов спорта. В целях увеличения количества предлагается исправить федеральные стандарты и разрешить зачислять в секции конного спорта с 5 лет, прыжков на батуте — с 4 лет, спортивной акробатики — с 4 лет, футбола — с 6 лет, фигурного катания — с 5 лет, художественной гимнастики — с 4 лет, хоккея — с 6 лет.

Регионы понять можно. Они ищут способы решения поставленных задач, пытаются предложить свои варианты. Номинально с этим считаются, но все показатели нацпроектов рассчитываются исключительно в Москве. Так решил федеральный центр. Этому сопротивляться невозможно. И даже контрпродуктивно: от центра зависит наполнение региональных бюджетов, а уже из них — местных бюджетов. Кроме этого, в аппаратах федеральных органов власти априори работают более опытные профессионалы. Их обслуживают многочисленные научно-исследовательские структуры.

Это — факт. Есть и другой исторический факт: из Москвы вся страна не видна, но процедура такова, что поменять принятое московское решение сложнее, чем принять новое.

Kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, в Республике Адыгея, как и в других субъектах РФ, есть план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществляемый за счет финансирования из федерального бюджета. В бюджетах муниципальных образований не хватает средств на проектную документацию. Получается, что деньги на строительство дают, а провести подготовительные, в том числе ремонтные работы, не на что. В результате образуется замкнутый круг: без документации нет разрешения на строительство. Невозможно получить средства федерального бюджета.

Московские показатели невозможно поменять, даже если причины — объективные. Например, в 2020 году в Республике Адыгея запланировано приобретение в 2021 году двух передвижных флюорографов, двух передвижных маммографов, двух передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Фактические цены текущего года на оборудование оказались значительно выше прогнозируемых. Республиканский минздрав попросил уменьшить план, но получил отказ. В результате будет закуплена одна «передвижная стоматология», 4 передвижных фельдшерско-акушерских пункта и 1 передвижной маммограф. Чтобы уложиться в показатели в рамках национального проекта «Демография», на строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в Шовгеновском районе и спортивного комплекса в Красногвардейском районе надо выискивать дополнительно 28 млн рублей. В Оренбургской области вследствие уменьшения численности населения области (за последние 10 лет на 80 тыс. человек) и сокращения численности работников культуры (вследствие уменьшения численности населения в сельских населенных пунктах) не достигнуть основных показателей нацпроекта «Культура» по увеличению количества посещений организаций культуры.

Власти Ненецкого АО обескураживает ситуация, что их недопонимают. Суровые климатические условия северных территорий, короткая сезонность строительных работ, сложность логистического обеспечения, отсутствие круглогодичной наземной транспортной связи с другими субъектами Российской Федерации, дисперсное расселение накладывают свой отпечаток на стоимость материальных ресурсов и затрудняют строительство объектов в течение одного или двух лет.

Nso.ru Валентина Матвиенко и Андрей Травников обсудили вопросы реализации нацпроектов в Новосибирской области

Для Смоленской и других областей тупиковой остается проблема по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства и в связи с этим реализации проектов комплексного развития территорий. Нет собственных денег, а показатели, которых надо достигать, есть. Строительство муниципального и государственного жилья для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, не осуществляется вовсе.

Десятилетиями измеряются намерения государства решить проблему аварийного жилья. Казалось бы, должны были быть отточены все механизмы выхода на устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. И тем не менее постоянно возникает необходимость в просьбах о дополнительном финансировании из-за превышения стоимости приобретаемого жилья по сравнению со стоимостью, утвержденной Минстроем России для той же Смоленской области, а также на оплату стоимости превышения общей площади предоставляемого жилого помещения. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилого помещения превышает нормативную стоимость, рассчитанную Минстроем России для Томской области, более чем на 20%. Объективно — нужно либо корректировать план, либо добавлять денег. И делать это незамедлительно: на рынке недвижимости нет и не предвидится необходимого количества жилых помещений с требуемыми параметрами по площади — предоставляемой и расселяемой. Своевременно расселять существующий аварийный фонд опять же не получится.

Ямало-Ненецкий автономный округ настаивает на внесении законодательных изменений, чтобы дать возможность законодательству субъекта Российской Федерации предоставлять гражданам — при выселении, с их согласия — другого жилого помещения по договору социального найма в другом поселении в границах субъекта Российской Федерации. В федеральном законодательстве нужно также предусмотреть признание одноквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, чтобы расселение их оказалось возможным, как и формирование земельных участков под жилищное строительство.

Распределение федеральных бюджетных субсидий с учетом софинансирования рассчитывается до 15 знаков после запятой. Однако в соглашениях регион — центр размер ассигнований исчисляется в рублях, а в законе о бюджете — в тысячах рублей (при заключении соглашений одно из обязательных условий — предоставление выписки из закона о бюджете). После уменьшения сэкономленных объемов финансирования по итогам проведения конкурсных процедур и заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета уровень софинансирования вновь пересчитывается до 15 знаков после запятой и требуется уточнение уже проведенных платежей. Получается, что техническая деталь становится очень существенной.

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» основным показателем является численность занятых в этой сфере. По методике Минэкономразвития, источником информации являются данные Федеральной налоговой службы России. Этим ведомством сведения на уровне муниципальных районов не детализируются, значит, мониторинг выполнения показателя пока неосуществим, а процесс оказывается неуправляем.

Gov.ru Совещание по реализации нацпроекта «Экология»

Только за январь этого года исполнительными органами государственной власти Рязанской области направлено 154 обращения в службу технической поддержки подсистемы управления национальными проектами, при этом сроки рассмотрения данных обращений не регламентированы. Оперативное решение возникающих проблем оказывается невозможным. Восемь месяцев ждало ответа из Российского экспортного центра министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Министерство обязано сформировать реестр экспортеров для идентификации действующих и потенциальных экспортеров, используя базы данных Федеральной таможенной службы по субъекту Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, базы данных Почты России по субъекту Российской Федерации, а также базы данных Центрального банка Российской Федерации. Механизма такого взаимодействия на уровне регионов нет, а информация об осуществлении предприятием конкретных экспортных операций, согласно Федеральному закону от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», относится к коммерческой тайне. Тупик.

Сводная проблемная информация от субъектов Российской Федерации в рамках подготовки заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации на тему «Работа над реализацией национальных проектов в субъектах Российской Федерации» (по запросу комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера) занимает 210 страниц. Мизерная часть из изложенных в ней фактов представлена в данной статье: чтобы не утомлять читателей. Самые большие затруднения создает неотстроенная система управленческих коммуникаций «центр — регионы» и наоборот, введение новых и неожиданное исключение бывших показателей и результатов, изменение формулировок, единиц измерения результатов и показателей, в том числе установленных в 2020-м и предшествующих годах. Не хватает одного: констатации, что самый важный нацпроект, который так до сих пор и не разработан, это само управление национальными проектами.