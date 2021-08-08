Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, который отмечается в честь событий 1945 года, когда американская авиация сбросила атомную бомбу на японскую Хиросиму, стал поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане написали свои комментарии 8 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«А японцы утёрлись и разрешили американцам иметь базы на территории Японии. Дух самураев мёртв», — поделился своим мнением Андрей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Япония предала память о всех тех погибших гражданах, которых не стало из-за ядерных бомбардировок американской армией.

«И сегодня японцы, вспоминая эту трагическую дату, даже не упомянули о том, что это сделали американцы! Позор! Вы предали память сотен тысяч погибших!» — указывает Галина Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённым Штатам не было никакого резона прибегать к таким чудовищным преступлениям, потому что Япония была на грани краха. Граждане убеждены, что применение ядерного оружия было необходимо только для того, чтобы продемонстрировать своё превосходство руководству Советского Союза.

Настоящий самурай! Фото 1881 года

«Единственная страна, которая использовала атомное оружие против уже, по сути, проигравшей страны лишь для демонстрации СССР силы своего могущества. И они ещё всем втирают свои миротворческие миссии в мире, рассказывая о демократии и свободе, параллельно свергая правительства и глав государств, которые не согласны с их внешней политикой», — отмечает Дмитрий М.

Часть людей считает, что японские граждане постепенно забывают о том, кто является виновником ядерных бомбардировок их городов.

«По современным опросам самих японцев, получается, что многие теперь думают, мол, бомбу на них сбросил СССР. Печально, что людям так умудрились запудрить голову и переписывать их собственную историю», — отмечает Ольга Г.

Ряд пользователей указывает на то, что необходимо напоминать всем о том, что Соединённые Штаты виновны в одном из самых страшных преступлений в истории человечества.

Media.iwm.org.uk Разрушенная Хиросима после атомной бомбардировки

«Большими буквами каждый день все должны читать и слышать: «Америка применила ядерные бомбы против мирного населения!» — считает Олег К.

Нашлись и те, кто напоминает, что войска союзников уже устраивали бесчеловечные бомбардировки в течение Второй мировой войны.

«А бомбардировка Дрездена войсками союзников, унесшая не меньше человеческих жизней, уничтожение архитектурного памятника — это разве не доказательство того, что война лишь повод для Запада в лице США и Великобритании уничтожить человеческое ради своих интересов?» — задаётся вопросом Виктор С.

Напомним, 6 августа отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В этот день в 1945 году американская авиация сбросила атомную бомбу на японскую Хиросиму, а через несколько дней и на Нагасаки.