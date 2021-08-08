Информация о том, что глава компании Сергей Макогон считает необходимым, чтобы в ситуацию вокруг снижения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему вмешался «соответствующий Антимонопольный орган Европы», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Хватит жить на халяву! Будем как в цивилизованном мире. Утром деньги — днём газ, днём деньги — вечером газ. Но деньги всегда вперёд! Если не нравится, тогда ждите газовозы из США», — пишет Михаил Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что вины России в сложившейся ситуации нет. Просто Газпром уже успел поставить достаточное количество топлива в Европу.

«Ничего Россия не прикрыла. Она уже поставила рекордные 100 миллиардов кубов. Просто Европа со своим бзиком по «зелёной повестке» вляпалась по самое не горюй. Ветровая и солнечная энергетика — дорогое удовольствие, а СПГ после восстановления экономики в Азии весь ушёл туда. Так что Газпром тут ни при чём. Свои договорные обязательства даже перевыполняет. Вот только через Украину дополнительные объемы гнать не будет», — считает Boris S.

Bnews.kz Газовый транзит

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия имеет полное право самостоятельно распоряжаться поставками своего же газа, никого при этом не спрашивая.

«Имеет право. Это российский газ, труба, бизнес. Потопите углём, дровами, жалуйтесь в антимонопольный комитет, международную лигу сексуальных реформ. Это всё русское, они определяют политику распределения. Нечего квакать. Есть дружественные США, вот и апеллируйте, «просите — и воздастся, ищите — и обретёте». Вы вообще санкции вводите против России! Какого рожна мы вам что-то должны?» — задаётся вопросом Зоя Д.

Часть людей считает, что Россия слишком долго терпела скотское отношение к себе со стороны украинского руководства, чтобы продолжать учитывать его мнение.

«Украина может со своими претензиями идти в пешее эротическое путешествие. Россия выполняет свои контрактные обязательства, сверх того — «добрая воля» России. По итогам последних санкций ЕС против России рассчитывать на её «добрую волю» могут только безмозглые идиоты из Брюсселя. Как аукнется, так и откликнется», — отмечает Игорь С.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Ряд пользователей указывает на то, что России нет никакого смысла учитывать интересы Украины в вопросе поставок газа на территорию Европы.

«СП-2 есть? Уже есть! Европе газа достаточно? Хватает! Ну и на кой чёрт нужен Газпрому этот транзит через майданутую? $1,5 млрд в год за транзит по ГТС — неплохие дармовые деньги», — написал Владимир В.

Нашлись и те, кто убежден, что украинцам пора бы уже самостоятельно отказаться от выгоды от транзита «вражеского» для них газа.

«Слушайте, если Украина считает Россию врагом, то вы не должны у них что-либо покупать. У врагов ничего не берут!» — указывает Agasi P.

Напомним, 6 августа пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила, что глава компании Сергей Макогон считает необходимым, чтобы в ситуацию вокруг снижения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему вмешался «соответствующий Антимонопольный орган Европы».